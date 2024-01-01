01:15 ()
Онлайн трансляции
Пятница 08 марта
Суббота 09 марта
Свернуть список

Халл Сити - Лестер Сити 09 Марта прямая трансляция

Стадион: Кингстон Коммуникейшн (Кингстон-апон-Халл, Англия), вместимость: 25586
09 Марта 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 37-й тур
Халл Сити
Лестер Сити

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Халл Сити - Лестер Сити, которое состоится 09 Марта 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 37-й тур, оно проводится на стадионе: Кингстон Коммуникейшн (Кингстон-апон-Халл, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
Лестер Сити
Лестер
История личных встреч
02.09.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 5-й тур Лестер Сити0 : 1Халл Сити
04.03.2017 Англия - Премьер-лига 27-й тур Лестер Сити3 : 1Халл Сити
13.08.2016 Англия - Премьер-лига 1-й тур Халл Сити2 : 1Лестер Сити
27.10.2015 Англия - Кубок лиги 4-й раунд Халл Сити1 : 1 5 : 4Лестер Сити
14.03.2015 Англия - Премьер-лига 29-й тур Лестер Сити0 : 0Халл Сити
28.12.2014 Англия - Премьер-лига 19-й тур Халл Сити0 : 1Лестер Сити
05.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 36-й тур Халл Сити1 : 1
02.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 35-й тур 0 : 0Халл Сити
24.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 34-й тур Халл Сити1 : 1
20.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 29-й тур 1 : 2Халл Сити
17.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 33-й тур 1 : 2Халл Сити
05.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 36-й тур 0 : 1Лестер Сити
02.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 35-й тур Лестер Сити1 : 2
27.02.2024 Кубок Англии 1/8 финала 0 : 1 ДВЛестер Сити
23.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 34-й тур 3 : 1Лестер Сити
17.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 33-й тур Лестер Сити1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лестер Сити3681
2
Повышение
Ипсвич Таун3678
3
Плей-офф за повышение
Лидс Юнайтед3676
4
Плей-офф за повышение
Саутгемптон3570
5
Плей-офф за повышение
Вест Бромвич Альбион3660
6
Плей-офф за повышение
Халл Сити3657
7 Норвич Сити3655
8 Ковентри Сити3654
9 Престон Норт Энд3553
10 Кардифф Сити3650
11 Сандерленд3647
12 Мидлсбро3547
13 Уотфорд3645
14 Бристоль Сити3644
15 Суонси Сити3643
16 Плимут Аргайл3640
17 Блэкберн Роверс3640
18 Миллуолл3640
19 Куинз Парк Рейнджерс3639
20 Бирмингем Сити3539
21 Хаддерсфилд Таун3638
22
Зона вылета
Сток Сити3638
23
Зона вылета
Шеффилд Уэнсдей3638
24
Зона вылета
Ротерхэм Юнайтед3619

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close