Спартак М - Оренбург 14 Марта прямая трансляция
Стадион: Лукойл Арена (Москва, Россия), вместимость: 45360
14 Марта 2024 года в 18:00 (+03:00). Fonbet Кубок России, 1/4 финала (Путь РПЛ)
Главный судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спартак М - Оренбург, которое состоится 14 Марта 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, 1/4 финала (Путь РПЛ), оно проводится на стадионе: Лукойл Арена (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Спартак М
Москва
Оренбург
Оренбург
Главные тренеры
|Гильермо Абаскаль
|Давид Деограсия
|Давид Деограсия
История личных встреч
|29.11.2023
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ)
|1 : 0
|23.07.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|1-й тур
|3 : 2
|18.03.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 0
|31.07.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|3-й тур
|4 : 1
|14.03.2020
|Россия - Премьер-Лига
|22-й тур
|1 : 3
|29.09.2019
|Россия - Премьер-Лига
|11-й тур
|1 : 2
|26.05.2019
|Россия - Премьер-Лига
|30-й тур
|2 : 0
|19.02.2019
|Товарищеские матчи (клубы) - 2019
|Февраль 2019
|1 : 1
|28.07.2018
|Россия - Премьер-Лига
|1-й тур
|1 : 0
|03.04.2017
|Россия - Премьер-Лига
|21-й тур
|3 : 2
|10.03.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|20-й тур
|0 : 2
|08.03.2024
|Россия - МФЛ
|1-й тур
|1 : 0
|02.03.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 0
|21.02.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|4 : 0
|20.02.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|4 : 0
|10.03.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 0
|08.03.2024
|Россия - МФЛ
|1-й тур
|3 : 0
|02.03.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 1
|20.02.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|1 : 2
|17.02.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|3 : 0
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/4 финала Кубка России (Путь РПЛ): «Спартак» — «Оренбург». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени. В первом матче победило «Оренбург» — 1:0.
Турнирная таблица
1/4 финала (Путь РПЛ)
|Команда
|1
|2
| Балтика
Локомотив М
|2 : 2
|14.03
| Оренбург
Спартак М
|1 : 0
|14.03
|Команда
|1
|2
| Ростов
ЦСКА
|1 : 1
|2 : 0
| Динамо М
Зенит
|1 : 0
|13.03
1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
| Химки
Краснодар
|2 : 0
| Волгарь
Ахмат
|1 : 2
| Родина
Урал
|1 : 1 1 : 4
| СКА-Хабаровск
Сочи
|14.03