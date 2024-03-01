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Спартак М - Оренбург 14 Марта прямая трансляция

Стадион: Лукойл Арена (Москва, Россия), вместимость: 45360
14 Марта 2024 года в 18:00 (+03:00). Fonbet Кубок России, 1/4 финала (Путь РПЛ)
Главный судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия);
Спартак МОренбург

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спартак М - Оренбург, которое состоится 14 Марта 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, 1/4 финала (Путь РПЛ), оно проводится на стадионе: Лукойл Арена (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спартак М
Москва
Оренбург
Оренбург
Главные тренеры
Испания Гильермо Абаскаль
Испания Давид Деограсия
Испания Давид Деограсия
История личных встреч
29.11.2023 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ) Оренбург1 : 0Спартак М
23.07.2023 МИР Российская Премьер-лига 1-й тур Спартак М3 : 2Оренбург
18.03.2023 МИР Российская Премьер-лига 20-й тур Оренбург2 : 0Спартак М
31.07.2022 МИР Российская Премьер-лига 3-й тур Спартак М4 : 1Оренбург
14.03.2020 Россия - Премьер-Лига 22-й тур Оренбург1 : 3Спартак М
29.09.2019 Россия - Премьер-Лига 11-й тур Спартак М1 : 2Оренбург
26.05.2019 Россия - Премьер-Лига 30-й тур Оренбург2 : 0Спартак М
19.02.2019 Товарищеские матчи (клубы) - 2019 Февраль 2019 Спартак М1 : 1Оренбург
28.07.2018 Россия - Премьер-Лига 1-й тур Спартак М1 : 0Оренбург
03.04.2017 Россия - Премьер-Лига 21-й тур Спартак М3 : 2Оренбург
10.03.2024 МИР Российская Премьер-лига 20-й тур Спартак М0 : 2
08.03.2024 Россия - МФЛ 1-й тур Спартак М1 : 0
02.03.2024 МИР Российская Премьер-лига 19-й тур 0 : 0Спартак М
21.02.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 Спартак М4 : 0
20.02.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 Спартак М4 : 0
10.03.2024 МИР Российская Премьер-лига 20-й тур Оренбург1 : 0
08.03.2024 Россия - МФЛ 1-й тур 3 : 0Оренбург
02.03.2024 МИР Российская Премьер-лига 19-й тур 1 : 1Оренбург
20.02.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 1 : 2Оренбург
17.02.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 Оренбург3 : 0
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/4 финала Кубка России (Путь РПЛ): «Спартак» — «Оренбург». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени. В первом матче победило «Оренбург» — 1:0.
Турнирная таблица
1/4 финала (Путь РПЛ)
Команда12
Балтика
Локомотив М
2 : 2 14.03
Оренбург
Спартак М
1 : 0 14.03
Команда12
Ростов
ЦСКА
1 : 1 2 : 0
Динамо М
Зенит
1 : 0 13.03
1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
Химки
Краснодар
2 : 0
Волгарь
Ахмат
1 : 2
Родина
Урал
1 : 1 1 : 4
СКА-Хабаровск
Сочи
14.03

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