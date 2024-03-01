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Маккаби Т-А - Олимпиакос 14 Марта прямая трансляция

Стадион: ТСЦ Арена (Бачка-Топола, Сербия), вместимость: 4500
14 Марта 2024 года в 23:00 (+03:00). Лига конференций, 1/8 финала. 2-й матч
Главный судья: Маурицио Мариани (Рим, Италия);
Маккаби Т-А
Олимпиакос

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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Маккаби Т-А - Олимпиакос, которое состоится 14 Марта 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1/8 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: ТСЦ Арена (Бачка-Топола, Сербия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Олимпиакос
Пирей, Греция
90ИзраильврРои Мишпати
5ИзраильзщИдан Начмиас
4ИспаниязщЭнрик Саборит
3ИзраильзщРой Ревиво
36ИзраильпзИдо Шахар
14НидерландыпзЙорис ван Оверем
16ИзраильпзГаби Каниховски
42ИзраильпзДор Перец
77ИзраильнпОшер Давида
17Анголанп Милсон
7ИзраильнпЭран Захави
1ГрецияврАлександрос Пасхалакис
23Бразилиязщ Родиней
16ПортугалиязщДавид Карму
45ГрециязщПанайотис Рецос
3АргентиназщФрансиско Ортега
32АргентинапзСантьяго Эссе
5ПортугалияпзАндре Орта
7ГрецияпзКостас Фортунис
56ПортугалияпзДаниэл Поденсе
8ИспанияпзВисенте Иборра
9МарокконпАйюб Эль-Кааби
Главные тренеры
ИрландияРобби Кин
ИспанияХосе Луис Мендилибар
История личных встреч
07.03.2024Лига конференций1/8 финала. 1-й матчОлимпиакос1 : 4Маккаби Т-А
05.08.2010Лига Европы3-й квалификационный раунд. 2-й матчМаккаби Т-А1 : 0Олимпиакос
29.07.2010Лига Европы3-й квалификационный раунд. 1-й матчОлимпиакос2 : 1Маккаби Т-А
10.03.2024Израиль - Премьер-лигаПремьер-лига. 25-й тур0 : 1Маккаби Т-А
07.03.2024Лига конференций1/8 финала. 1-й матчОлимпиакос1 : 4Маккаби Т-А
02.03.2024Израиль - Премьер-лигаПремьер-лига. 24-й турМаккаби Т-А4 : 0
24.02.2024Израиль - Премьер-лигаПремьер-лига. 23-й турМаккаби Т-А1 : 0
19.02.2024Израиль - Премьер-лигаПремьер-лига. 22-й тур1 : 5Маккаби Т-А
10.03.2024Греция - СуперлигаПлей-офф чемпионов. 27-й турОлимпиакос1 : 3
07.03.2024Лига конференций1/8 финала. 1-й матчОлимпиакос1 : 4Маккаби Т-А
03.03.2024Греция - СуперлигаСуперлига. 26-й турОлимпиакос3 : 0
28.02.2024Греция - СуперлигаСуперлига. 25-й тур1 : 2Олимпиакос
25.02.2024Греция - СуперлигаСуперлига. 24-й турОлимпиакос2 : 1
Турнирная таблица
1/16 финала
Команда12
Штурм
Слован Бр
4 : 1 0 : 1
Юнион
Айнтрахт Ф
2 : 2 1 : 2
Олимпиакос
Ференцварош
1 : 0 0 : 1
Мольде
Легия
3 : 2 0 : 3
Команда12
Серветт
Лудогорец
0 : 0 0 : 1
Бетис
Динамо З
0 : 1 1 : 1
Аякс
Будё-Глимт
2 : 2 1 : 2 ДВ
Маккаби Х
Гент
1 : 0 1 : 1
1/8 финала
Команда12
Мольде
Брюгге
2 : 1 14.03
Аякс
Астон Вилла
0 : 0 14.03
Олимпиакос
Маккаби Т-А
1 : 4 14.03
Штурм
Лилль
0 : 3 14.03
Команда12
Юнион
Фенербахче
0 : 3 14.03
Серветт
Виктория Пльзень
0 : 0 14.03
Динамо З
ПАОК
2 : 0 14.03
Маккаби Х
Фиорентина
3 : 4 14.03

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