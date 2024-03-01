Маккаби Т-А - Олимпиакос 14 Марта прямая трансляция
Стадион: ТСЦ Арена (Бачка-Топола, Сербия), вместимость: 4500
14 Марта 2024 года в 23:00 (+03:00). Лига конференций, 1/8 финала. 2-й матч
Главный судья: Маурицио Мариани (Рим, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Маккаби Т-А - Олимпиакос, которое состоится 14 Марта 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1/8 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: ТСЦ Арена (Бачка-Топола, Сербия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Олимпиакос
Пирей, Греция
|90
|вр
|Рои Мишпати
|5
|зщ
|Идан Начмиас
|4
|зщ
|Энрик Саборит
|3
|зщ
|Рой Ревиво
|36
|пз
|Идо Шахар
|14
|пз
|Йорис ван Оверем
|16
|пз
|Габи Каниховски
|42
|пз
|Дор Перец
|77
|нп
|Ошер Давида
|17
|нп
|Милсон
|7
|нп
|Эран Захави
|1
|вр
|Александрос Пасхалакис
|23
|зщ
|Родиней
|16
|зщ
|Давид Карму
|45
|зщ
|Панайотис Рецос
|3
|зщ
|Франсиско Ортега
|32
|пз
|Сантьяго Эссе
|5
|пз
|Андре Орта
|7
|пз
|Костас Фортунис
|56
|пз
|Даниэл Поденсе
|8
|пз
|Висенте Иборра
|9
|нп
|Айюб Эль-Кааби
Главные тренеры
|Робби Кин
|Хосе Луис Мендилибар
История личных встреч
|07.03.2024
|Лига конференций
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 4
|05.08.2010
|Лига Европы
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 0
|29.07.2010
|Лига Европы
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 1
|10.03.2024
|Израиль - Премьер-лига
|Премьер-лига. 25-й тур
|0 : 1
|07.03.2024
|Лига конференций
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 4
|02.03.2024
|Израиль - Премьер-лига
|Премьер-лига. 24-й тур
|4 : 0
|24.02.2024
|Израиль - Премьер-лига
|Премьер-лига. 23-й тур
|1 : 0
|19.02.2024
|Израиль - Премьер-лига
|Премьер-лига. 22-й тур
|1 : 5
|10.03.2024
|Греция - Суперлига
|Плей-офф чемпионов. 27-й тур
|1 : 3
|07.03.2024
|Лига конференций
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 4
|03.03.2024
|Греция - Суперлига
|Суперлига. 26-й тур
|3 : 0
|28.02.2024
|Греция - Суперлига
|Суперлига. 25-й тур
|1 : 2
|25.02.2024
|Греция - Суперлига
|Суперлига. 24-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
1/16 финала
|Команда
|1
|2
| Штурм
Слован Бр
|4 : 1
|0 : 1
| Юнион
Айнтрахт Ф
|2 : 2
|1 : 2
| Олимпиакос
Ференцварош
|1 : 0
|0 : 1
| Мольде
Легия
|3 : 2
|0 : 3
|Команда
|1
|2
| Серветт
Лудогорец
|0 : 0
|0 : 1
| Бетис
Динамо З
|0 : 1
|1 : 1
| Аякс
Будё-Глимт
|2 : 2
|1 : 2 ДВ
| Маккаби Х
Гент
|1 : 0
|1 : 1
1/8 финала
|Команда
|1
|2
| Мольде
Брюгге
|2 : 1
|14.03
| Аякс
Астон Вилла
|0 : 0
|14.03
| Олимпиакос
Маккаби Т-А
|1 : 4
|14.03
| Штурм
Лилль
|0 : 3
|14.03
|Команда
|1
|2
| Юнион
Фенербахче
|0 : 3
|14.03
| Серветт
Виктория Пльзень
|0 : 0
|14.03
| Динамо З
ПАОК
|2 : 0
|14.03
| Маккаби Х
Фиорентина
|3 : 4
|14.03