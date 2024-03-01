Фулхэм - Тоттенхэм 16 Марта прямая трансляция
Стадион: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия), вместимость: 25700
16 Марта 2024 года в 20:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 29-й тур
Главный судья: Роберт Джонс (Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фулхэм - Тоттенхэм Хотспур, которое состоится 16 Марта 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фулхэм
Лондон
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
|17
|вр
|Бернд Лено
|21
|зщ
|Тимоти Кастань
|4
|зщ
|Тосин Адарабиойо
|3
|зщ
|Кэлвин Бейсси
|33
|зщ
|Энтони Робинсон
|6
|пз
|Харрисон Рид
|26
|пз
|Жоау Пальинья
|8
|пз
|Гарри Уилсон
|18
|пз
|Андреас Перейра
|22
|нп
|Алекс Айуоби
|19
|нп
|Родриго Мунис
|13
|вр
|Гульельмо Викарио
|23
|зщ
|Педро Порро
|17
|зщ
|Кристиан Ромеро
|6
|зщ
|Раду Дрэгушин
|38
|зщ
|Дестини Удоджи
|29
|пз
|Папе Матар Сарр
|8
|пз
|Ив Биссума
|21
|пз
|Деян Кулушевски
|10
|пз
|Джеймс Мэддисон
|22
|нп
|Бреннан Джонсон
|7
|нп
|Сон Хын Мин
Главные тренеры
|Марку Силва
|Ангелос Постекоглу
История личных встреч
|23.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 0
|29.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|1 : 1 5 : 3
|23.01.2023
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|0 : 1
|03.09.2022
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 1
|04.03.2021
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|0 : 1
|13.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 1
|20.01.2019
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 2
|18.08.2018
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|3 : 1
|19.02.2017
|Кубок Англии
|1/8 финала
|0 : 3
|19.04.2014
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|3 : 1
|09.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 1
|02.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|3 : 0
|24.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|1 : 2
|17.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 2
|10.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|3 : 1
|10.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|0 : 4
|02.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|3 : 1
|17.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 2
|10.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|2 : 1
|03.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|28
|64
| 2
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|28
|64
| 3
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|28
|63
| 4
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|28
|55
| 5
Лига Европы
|Тоттенхэм Хотспур
|27
|53
|6
|Манчестер Юнайтед
|28
|47
|7
|Вест Хэм Юнайтед
|28
|43
|8
|Брайтон энд Хоув Альбион
|28
|42
|9
|Вулверхэмптон
|28
|41
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|28
|40
|11
|Челси
|27
|39
|12
|Фулхэм
|28
|35
|13
|Борнмут
|28
|35
|14
|Кристал Пэлас
|28
|29
|15
|Брентфорд
|28
|26
|16
|Эвертон
|28
|25
|17
|Ноттингем Форест
|28
|24
| 18
Зона вылета
|Лутон Таун
|28
|21
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|28
|14
| 20
Зона вылета
|Шеффилд Юнайтед
|28
|14