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Фулхэм - Тоттенхэм 16 Марта прямая трансляция

Стадион: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия), вместимость: 25700
16 Марта 2024 года в 20:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 29-й тур
Главный судья: Роберт Джонс (Англия);
Фулхэм
Тоттенхэм Хотспур

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фулхэм - Тоттенхэм Хотспур, которое состоится 16 Марта 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фулхэм
Лондон
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
17 Германия вр Бернд Лено
21 Бельгия зщ Тимоти Кастань
4 Англия зщ Тосин Адарабиойо
3 Нигерия зщ Кэлвин Бейсси
33 США зщ Энтони Робинсон
6 Англия пз Харрисон Рид
26 Португалия пз Жоау Пальинья
8 Уэльс пз Гарри Уилсон
18 Бразилия пз Андреас Перейра
22 Нигерия нп Алекс Айуоби
19 Бразилия нп Родриго Мунис
13 Италия вр Гульельмо Викарио
23 Испания зщ Педро Порро
17 Аргентина зщ Кристиан Ромеро
6 Румыния зщ Раду Дрэгушин
38 Италия зщ Дестини Удоджи
29 Сенегал пз Папе Матар Сарр
8 Мали пз Ив Биссума
21 Швеция пз Деян Кулушевски
10 Англия пз Джеймс Мэддисон
22 Уэльс нп Бреннан Джонсон
7 Южная Корея нп Сон Хын Мин
Главные тренеры
Португалия Марку Силва
Австралия Ангелос Постекоглу
История личных встреч
23.10.2023 Англия - Премьер-лига 9-й тур Тоттенхэм Хотспур2 : 0Фулхэм
29.08.2023 Англия - Кубок лиги 2-й раунд Фулхэм1 : 1 5 : 3Тоттенхэм Хотспур
23.01.2023 Англия - Премьер-лига 21-й тур Фулхэм0 : 1Тоттенхэм Хотспур
03.09.2022 Англия - Премьер-лига 6-й тур Тоттенхэм Хотспур2 : 1Фулхэм
04.03.2021 Англия - Премьер-лига 33-й тур Фулхэм0 : 1Тоттенхэм Хотспур
13.01.2021 Англия - Премьер-лига 16-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 1Фулхэм
20.01.2019 Англия - Премьер-лига 23-й тур Фулхэм1 : 2Тоттенхэм Хотспур
18.08.2018 Англия - Премьер-лига 2-й тур Тоттенхэм Хотспур3 : 1Фулхэм
19.02.2017 Кубок Англии 1/8 финала Фулхэм0 : 3Тоттенхэм Хотспур
19.04.2014 Англия - Премьер-лига 35-й тур Тоттенхэм Хотспур3 : 1Фулхэм
09.03.2024 Англия - Премьер-лига 28-й тур 2 : 1Фулхэм
02.03.2024 Англия - Премьер-лига 27-й тур Фулхэм3 : 0
24.02.2024 Англия - Премьер-лига 26-й тур 1 : 2Фулхэм
17.02.2024 Англия - Премьер-лига 25-й тур Фулхэм1 : 2
10.02.2024 Англия - Премьер-лига 24-й тур Фулхэм3 : 1
10.03.2024 Англия - Премьер-лига 28-й тур 0 : 4Тоттенхэм Хотспур
02.03.2024 Англия - Премьер-лига 27-й тур Тоттенхэм Хотспур3 : 1
17.02.2024 Англия - Премьер-лига 25-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 2
10.02.2024 Англия - Премьер-лига 24-й тур Тоттенхэм Хотспур2 : 1
03.02.2024 Англия - Премьер-лига 23-й тур 2 : 2Тоттенхэм Хотспур
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал2864
2
Лига чемпионов
Ливерпуль2864
3
Лига чемпионов
Манчестер Сити2863
4
Лига чемпионов
Астон Вилла2855
5
Лига Европы
Тоттенхэм Хотспур2753
6 Манчестер Юнайтед2847
7 Вест Хэм Юнайтед2843
8 Брайтон энд Хоув Альбион2842
9 Вулверхэмптон2841
10 Ньюкасл Юнайтед2840
11 Челси2739
12 Фулхэм2835
13 Борнмут2835
14 Кристал Пэлас2829
15 Брентфорд2826
16 Эвертон2825
17 Ноттингем Форест2824
18
Зона вылета
Лутон Таун2821
19
Зона вылета
Бёрнли2814
20
Зона вылета
Шеффилд Юнайтед2814

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