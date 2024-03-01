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Манчестер Сити - Ньюкасл 16 Марта прямая трансляция

Стадион: Этихад (Сити оф Манчестер) (Манчестер, Англия), вместимость: 55097
16 Марта 2024 года в 20:30 (+03:00). Кубок Англии, 1/4 финала
Манчестер Сити
Ньюкасл Юнайтед

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - Ньюкасл Юнайтед, которое состоится 16 Марта 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Англии, 1/4 финала, оно проводится на стадионе: Этихад (Сити оф Манчестер) (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Главные тренеры
Испания Хосеп Гвардиола
Англия Эдди Хау
История личных встреч
13.01.2024 Англия - Премьер-лига 21-й тур Ньюкасл Юнайтед2 : 3Манчестер Сити
27.09.2023 Англия - Кубок лиги 1/16 финала Ньюкасл Юнайтед1 : 0Манчестер Сити
19.08.2023 Англия - Премьер-лига 2-й тур Манчестер Сити1 : 0Ньюкасл Юнайтед
04.03.2023 Англия - Премьер-лига 26-й тур Манчестер Сити2 : 0Ньюкасл Юнайтед
21.08.2022 Англия - Премьер-лига 3-й тур Ньюкасл Юнайтед3 : 3Манчестер Сити
08.05.2022 Англия - Премьер-лига 36-й тур Манчестер Сити5 : 0Ньюкасл Юнайтед
19.12.2021 Англия - Премьер-лига 18-й тур Ньюкасл Юнайтед0 : 4Манчестер Сити
14.05.2021 Англия - Премьер-лига 36-й тур Ньюкасл Юнайтед3 : 4Манчестер Сити
26.12.2020 Англия - Премьер-лига 15-й тур Манчестер Сити2 : 0Ньюкасл Юнайтед
08.07.2020 Англия - Премьер-лига 34-й тур Манчестер Сити5 : 0Ньюкасл Юнайтед
10.03.2024 Англия - Премьер-лига 28-й тур 1 : 1Манчестер Сити
06.03.2024 Лига чемпионов 1/8 финала. 2-й матч Манчестер Сити3 : 1
03.03.2024 Англия - Премьер-лига 27-й тур Манчестер Сити3 : 1
27.02.2024 Кубок Англии 1/8 финала 2 : 6Манчестер Сити
24.02.2024 Англия - Премьер-лига 26-й тур 0 : 1Манчестер Сити
11.03.2024 Англия - Премьер-лига 28-й тур 3 : 2Ньюкасл Юнайтед
02.03.2024 Англия - Премьер-лига 27-й тур Ньюкасл Юнайтед3 : 0
27.02.2024 Кубок Англии 1/8 финала 1 : 1 3 : 4Ньюкасл Юнайтед
24.02.2024 Англия - Премьер-лига 26-й тур 4 : 1Ньюкасл Юнайтед
17.02.2024 Англия - Премьер-лига 25-й тур Ньюкасл Юнайтед2 : 2
Текстовая трансляция
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В прошлом сезоне команды «Манчестер Сити» U18 и U21 третий сезон подряд выиграли титулы Премьер-лиги в своих возрастных группах — беспрецедентное достижение.Палмер провёл за «Сити» лишь несколько матчей — этого хватило для трансфера в «Челси» за € 47 млн Академия «Сити» — топ. Продумана каждая мелочь, а продажи приносят огромную прибыль 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/4 финала Кубка Англии: «Манчестер Сити» — «Ньюкасл Юнайтед». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
1-й раунд
Шеппи Юнайтед
Уолсолл
1 : 4
Нортгемптон Таун
Барроу
1 : 3
Саттон Юнайтед
Филд
2 : 1
Донкастер Роверс
Аккрингтон Стэнли
2 : 2
Рединг
Милтон-Кинс Донс
3 : 2
Линкольн Сити
Моркам
1 : 2
Шрусбери Таун
Колчестер Юнайтед
3 : 2
Истли
Борхэм Вуд
5 : 1
Брэдфорд Сити
Уиком Уондерерс
1 : 2
Питерборо Юнайтед
Солфорд Сити
2 : 2
Порт Вейл
Бёртон Альбион
0 : 0
Суиндон Таун
Олдершот Таун
4 : 7
Марин
Харрогейт Таун
1 : 5
Ньюпорт Каунти
Олдхэм Атлетик
2 : 0
Лейтон Ориент
Карлайл Юнайтед
3 : 1
Оксфорд Юнайтед
Мейденхед Юнайтед
2 : 0
Херефорд
Гиллингем
0 : 2
Эксетер Сити
Уиган Атлетик
0 : 2
Болтон Уондерерс
Солихалл Мурс
4 : 0
Ноттс Каунти
Кроули Таун
3 : 2
Рамсгейт
Уокинг
2 : 1
Скарборо Атлетик
Форест Грин Роверс
1 : 1
Честер
Йорк Сити
0 : 0
Чешам Юнайтед
Мейдстон Юнайтед
0 : 2
Бристоль Роверс
Уитби Таун
7 : 2
Кембридж Юнайтед
Брэкнелл Таун
2 : 1
Керзон Аштон
Барнет
0 : 1
Уимблдон
Челтнем Таун
5 : 1
Стивенидж
Транмир Роверс
4 : 3
Стокпорт Каунти
Уорксоп Таун
5 : 1
Йовил Таун
Гейтсхед
3 : 2
Бромли
Блэкпул
0 : 2
Мэнсфилд Таун
Рексем
1 : 2
Честерфилд
Портсмут
1 : 0
Слау Таун
Гримсби Таун
1 : 1
Киддерминстер Харриерс
Флитвуд Таун
1 : 2
Кру Александра
Дерби Каунти
2 : 2
Чарльтон Атлетик
Крэй Велли Пейпер Миллз
1 : 1
2-й раунд
Солфорд Сити
Питерборо Юнайтед
4 : 4 4 : 5
Аккрингтон Стэнли
Донкастер Роверс
1 : 2 ДВ
Йорк Сити
Честер
2 : 1
Бёртон Альбион
Порт Вейл
0 : 2
Форест Грин Роверс
Скарборо Атлетик
14.11
Ноттс Каунти
Шрусбери Таун
2 : 3
Йорк Сити
Уиган Атлетик
0 : 1
Саттон Юнайтед
Барнсли
02.12
Уиком Уондерерс
Моркам
0 : 2
Кембридж Юнайтед
Флитвуд Таун
4 : 0
Стивенидж
Порт Вейл
1 : 1
Ньюпорт Каунти
Барнет
1 : 1
Питерборо Юнайтед
Донкастер Роверс
2 : 1
Оксфорд Юнайтед
Гримсби Таун
2 : 0
Мейдстон Юнайтед
Барроу
2 : 1
Гиллингем
Чарльтон Атлетик
2 : 0
Болтон Уондерерс
Харрогейт Таун
5 : 1
Истли
Рединг
2 : 1
Олдершот Таун
Стокпорт Каунти
2 : 2
Честерфилд
Лейтон Ориент
1 : 0
Рексем
Йовил Таун
3 : 0
Уимблдон
Рамсгейт
5 : 0
Альфретон Таун
Уолсолл
0 : 0
Кру Александра
Бристоль Роверс
2 : 4
Блэкпул
Форест Грин Роверс
3 : 0
1/32 финала
Команда12
Кристал Пэлас
Эвертон
0 : 0 1 : 0
Брентфорд
Вулверхэмптон
1 : 1 3 : 2 ДВ
Фулхэм
Ротерхэм Юнайтед
1 : 0
Тоттенхэм Хотспур
Бёрнли
1 : 0
Мейдстон Юнайтед
Стивенидж
1 : 0
Миллуолл
Лестер Сити
2 : 3
Уимблдон
Ипсвич Таун
1 : 3
Ковентри Сити
Оксфорд Юнайтед
6 : 2
Сандерленд
Ньюкасл Юнайтед
0 : 3
Уотфорд
Честерфилд
2 : 1
Сток Сити
Брайтон энд Хоув Альбион
2 : 4
Плимут Аргайл
Саттон Юнайтед
3 : 1
Гиллингем
Шеффилд Юнайтед
0 : 4
Блэкберн Роверс
Кембридж Юнайтед
5 : 2
Куинз Парк Рейнджерс
Борнмут
2 : 3
Норвич Сити
Бристоль Роверс
1 : 1 1 : 3
Команда12
Саутгемптон
Уолсолл
4 : 0
Ньюпорт Каунти
Истли
1 : 1 1 : 3
Халл Сити
Бирмингем Сити
1 : 1 2 : 1
Суонси Сити
Моркам
2 : 0
Шеффилд Уэнсдей
Кардифф Сити
4 : 0
Мидлсбро
Астон Вилла
0 : 1
Челси
Престон Норт Энд
4 : 0
Манчестер Сити
Хаддерсфилд Таун
5 : 0
Ноттингем Форест
Блэкпул
2 : 2 2 : 3 ДВ
Лутон Таун
Болтон Уондерерс
0 : 0 1 : 2
Вест Хэм Юнайтед
Бристоль Сити
1 : 1 1 : 0
Шрусбери Таун
Рексем
0 : 1
Вест Бромвич Альбион
Олдершот Таун
4 : 1
Питерборо Юнайтед
Лидс Юнайтед
0 : 3
Арсенал
Ливерпуль
0 : 2
Уиган Атлетик
Манчестер Юнайтед
0 : 2
1/16 финала
Команда12
Борнмут
Суонси Сити
5 : 0
Челси
Астон Вилла
0 : 0
Шеффилд Уэнсдей
Ковентри Сити
1 : 1
Бристоль Сити
Ноттингем Форест
0 : 0
Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Сити
0 : 1
Ипсвич Таун
Мейдстон Юнайтед
1 : 2
Лестер Сити
Бирмингем Сити
3 : 0
Лидс Юнайтед
Плимут Аргайл
1 : 1
Команда12
Эвертон
Лутон Таун
1 : 2
Шеффилд Юнайтед
Брайтон энд Хоув Альбион
2 : 5
Фулхэм
Ньюкасл Юнайтед
0 : 2
Вест Бромвич Альбион
Вулверхэмптон
0 : 2
Уотфорд
Саутгемптон
1 : 1
Ливерпуль
Норвич Сити
5 : 2
Ньюпорт Каунти
Манчестер Юнайтед
2 : 4
Блэкберн Роверс
Рексем
4 : 1
1/8 финала
Ковентри Сити
Мейдстон Юнайтед
5 : 0
Борнмут
Лестер Сити
0 : 1 ДВ
Блэкберн Роверс
Ньюкасл Юнайтед
1 : 1 3 : 4
Лутон Таун
Манчестер Сити
2 : 6
Челси
Лидс Юнайтед
3 : 2
Вулверхэмптон
Брайтон энд Хоув Альбион
1 : 0
Ноттингем Форест
Манчестер Юнайтед
0 : 1
Ливерпуль
Саутгемптон
3 : 0
1/4 финала
Вулверхэмптон
Ковентри Сити
16.03
Манчестер Сити
Ньюкасл Юнайтед
16.03
Челси
Лестер Сити
17.03
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль
17.03

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