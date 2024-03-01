Манчестер Сити - Ньюкасл 16 Марта прямая трансляция
Стадион: Этихад (Сити оф Манчестер) (Манчестер, Англия), вместимость: 55097
16 Марта 2024 года в 20:30 (+03:00). Кубок Англии, 1/4 финала
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - Ньюкасл Юнайтед, которое состоится 16 Марта 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Англии, 1/4 финала, оно проводится на стадионе: Этихад (Сити оф Манчестер) (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Главные тренеры
|Хосеп Гвардиола
|Эдди Хау
История личных встреч
|13.01.2024
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|2 : 3
|27.09.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/16 финала
|1 : 0
|19.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 0
|04.03.2023
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|2 : 0
|21.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|3 : 3
|08.05.2022
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|5 : 0
|19.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|0 : 4
|14.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|3 : 4
|26.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 0
|08.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|5 : 0
|10.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 1
|06.03.2024
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|3 : 1
|03.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|3 : 1
|27.02.2024
|Кубок Англии
|1/8 финала
|2 : 6
|24.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|0 : 1
|11.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|3 : 2
|02.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|3 : 0
|27.02.2024
|Кубок Англии
|1/8 финала
|1 : 1 3 : 4
|24.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|4 : 1
|17.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|2 : 2
Текстовая трансляция
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В прошлом сезоне команды «Манчестер Сити» U18 и U21 третий сезон подряд выиграли титулы Премьер-лиги в своих возрастных группах — беспрецедентное достижение.Палмер провёл за «Сити» лишь несколько матчей — этого хватило для трансфера в «Челси» за € 47 млн Академия «Сити» — топ. Продумана каждая мелочь, а продажи приносят огромную прибыль 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/4 финала Кубка Англии: «Манчестер Сити» — «Ньюкасл Юнайтед». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
1-й раунд
| Шеппи Юнайтед
Уолсолл
|1 : 4
| Нортгемптон Таун
Барроу
|1 : 3
| Саттон Юнайтед
Филд
|2 : 1
| Донкастер Роверс
Аккрингтон Стэнли
|2 : 2
| Рединг
Милтон-Кинс Донс
|3 : 2
| Линкольн Сити
Моркам
|1 : 2
| Шрусбери Таун
Колчестер Юнайтед
|3 : 2
| Истли
Борхэм Вуд
|5 : 1
| Брэдфорд Сити
Уиком Уондерерс
|1 : 2
| Питерборо Юнайтед
Солфорд Сити
|2 : 2
| Порт Вейл
Бёртон Альбион
|0 : 0
| Суиндон Таун
Олдершот Таун
|4 : 7
| Марин
Харрогейт Таун
|1 : 5
| Ньюпорт Каунти
Олдхэм Атлетик
|2 : 0
| Лейтон Ориент
Карлайл Юнайтед
|3 : 1
| Оксфорд Юнайтед
Мейденхед Юнайтед
|2 : 0
| Херефорд
Гиллингем
|0 : 2
| Эксетер Сити
Уиган Атлетик
|0 : 2
| Болтон Уондерерс
Солихалл Мурс
|4 : 0
| Ноттс Каунти
Кроули Таун
|3 : 2
| Рамсгейт
Уокинг
|2 : 1
| Скарборо Атлетик
Форест Грин Роверс
|1 : 1
| Честер
Йорк Сити
|0 : 0
| Чешам Юнайтед
Мейдстон Юнайтед
|0 : 2
| Бристоль Роверс
Уитби Таун
|7 : 2
| Кембридж Юнайтед
Брэкнелл Таун
|2 : 1
| Керзон Аштон
Барнет
|0 : 1
| Уимблдон
Челтнем Таун
|5 : 1
| Стивенидж
Транмир Роверс
|4 : 3
| Стокпорт Каунти
Уорксоп Таун
|5 : 1
| Йовил Таун
Гейтсхед
|3 : 2
| Бромли
Блэкпул
|0 : 2
| Мэнсфилд Таун
Рексем
|1 : 2
| Честерфилд
Портсмут
|1 : 0
| Слау Таун
Гримсби Таун
|1 : 1
| Киддерминстер Харриерс
Флитвуд Таун
|1 : 2
| Кру Александра
Дерби Каунти
|2 : 2
| Чарльтон Атлетик
Крэй Велли Пейпер Миллз
|1 : 1
2-й раунд
| Солфорд Сити
Питерборо Юнайтед
|4 : 4 4 : 5
| Аккрингтон Стэнли
Донкастер Роверс
|1 : 2 ДВ
| Йорк Сити
Честер
|2 : 1
| Бёртон Альбион
Порт Вейл
|0 : 2
| Форест Грин Роверс
Скарборо Атлетик
|14.11
| Ноттс Каунти
Шрусбери Таун
|2 : 3
| Йорк Сити
Уиган Атлетик
|0 : 1
| Саттон Юнайтед
Барнсли
|02.12
| Уиком Уондерерс
Моркам
|0 : 2
| Кембридж Юнайтед
Флитвуд Таун
|4 : 0
| Стивенидж
Порт Вейл
|1 : 1
| Ньюпорт Каунти
Барнет
|1 : 1
| Питерборо Юнайтед
Донкастер Роверс
|2 : 1
| Оксфорд Юнайтед
Гримсби Таун
|2 : 0
| Мейдстон Юнайтед
Барроу
|2 : 1
| Гиллингем
Чарльтон Атлетик
|2 : 0
| Болтон Уондерерс
Харрогейт Таун
|5 : 1
| Истли
Рединг
|2 : 1
| Олдершот Таун
Стокпорт Каунти
|2 : 2
| Честерфилд
Лейтон Ориент
|1 : 0
| Рексем
Йовил Таун
|3 : 0
| Уимблдон
Рамсгейт
|5 : 0
| Альфретон Таун
Уолсолл
|0 : 0
| Кру Александра
Бристоль Роверс
|2 : 4
| Блэкпул
Форест Грин Роверс
|3 : 0
1/32 финала
|Команда
|1
|2
| Кристал Пэлас
Эвертон
|0 : 0
|1 : 0
| Брентфорд
Вулверхэмптон
|1 : 1
|3 : 2 ДВ
| Фулхэм
Ротерхэм Юнайтед
|1 : 0
| Тоттенхэм Хотспур
Бёрнли
|1 : 0
| Мейдстон Юнайтед
Стивенидж
|1 : 0
| Миллуолл
Лестер Сити
|2 : 3
| Уимблдон
Ипсвич Таун
|1 : 3
| Ковентри Сити
Оксфорд Юнайтед
|6 : 2
| Сандерленд
Ньюкасл Юнайтед
|0 : 3
| Уотфорд
Честерфилд
|2 : 1
| Сток Сити
Брайтон энд Хоув Альбион
|2 : 4
| Плимут Аргайл
Саттон Юнайтед
|3 : 1
| Гиллингем
Шеффилд Юнайтед
|0 : 4
| Блэкберн Роверс
Кембридж Юнайтед
|5 : 2
| Куинз Парк Рейнджерс
Борнмут
|2 : 3
| Норвич Сити
Бристоль Роверс
|1 : 1
|1 : 3
|Команда
|1
|2
| Саутгемптон
Уолсолл
|4 : 0
| Ньюпорт Каунти
Истли
|1 : 1
|1 : 3
| Халл Сити
Бирмингем Сити
|1 : 1
|2 : 1
| Суонси Сити
Моркам
|2 : 0
| Шеффилд Уэнсдей
Кардифф Сити
|4 : 0
| Мидлсбро
Астон Вилла
|0 : 1
| Челси
Престон Норт Энд
|4 : 0
| Манчестер Сити
Хаддерсфилд Таун
|5 : 0
| Ноттингем Форест
Блэкпул
|2 : 2
|2 : 3 ДВ
| Лутон Таун
Болтон Уондерерс
|0 : 0
|1 : 2
| Вест Хэм Юнайтед
Бристоль Сити
|1 : 1
|1 : 0
| Шрусбери Таун
Рексем
|0 : 1
| Вест Бромвич Альбион
Олдершот Таун
|4 : 1
| Питерборо Юнайтед
Лидс Юнайтед
|0 : 3
| Арсенал
Ливерпуль
|0 : 2
| Уиган Атлетик
Манчестер Юнайтед
|0 : 2
1/16 финала
|Команда
|1
|2
| Борнмут
Суонси Сити
|5 : 0
| Челси
Астон Вилла
|0 : 0
| Шеффилд Уэнсдей
Ковентри Сити
|1 : 1
| Бристоль Сити
Ноттингем Форест
|0 : 0
| Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Сити
|0 : 1
| Ипсвич Таун
Мейдстон Юнайтед
|1 : 2
| Лестер Сити
Бирмингем Сити
|3 : 0
| Лидс Юнайтед
Плимут Аргайл
|1 : 1
|Команда
|1
|2
| Эвертон
Лутон Таун
|1 : 2
| Шеффилд Юнайтед
Брайтон энд Хоув Альбион
|2 : 5
| Фулхэм
Ньюкасл Юнайтед
|0 : 2
| Вест Бромвич Альбион
Вулверхэмптон
|0 : 2
| Уотфорд
Саутгемптон
|1 : 1
| Ливерпуль
Норвич Сити
|5 : 2
| Ньюпорт Каунти
Манчестер Юнайтед
|2 : 4
| Блэкберн Роверс
Рексем
|4 : 1
1/8 финала
| Ковентри Сити
Мейдстон Юнайтед
|5 : 0
| Борнмут
Лестер Сити
|0 : 1 ДВ
| Блэкберн Роверс
Ньюкасл Юнайтед
|1 : 1 3 : 4
| Лутон Таун
Манчестер Сити
|2 : 6
| Челси
Лидс Юнайтед
|3 : 2
| Вулверхэмптон
Брайтон энд Хоув Альбион
|1 : 0
| Ноттингем Форест
Манчестер Юнайтед
|0 : 1
| Ливерпуль
Саутгемптон
|3 : 0
1/4 финала
| Вулверхэмптон
Ковентри Сити
|16.03
| Манчестер Сити
Ньюкасл Юнайтед
|16.03
| Челси
Лестер Сити
|17.03
| Манчестер Юнайтед
Ливерпуль
|17.03