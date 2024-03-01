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Лос-Анджелес Кингз - Тампа-Бэй Лайтнинг 24 Марта прямая трансляция

Стадион: Крипто.ком-Арена (Лос-Анджелес, США), вместимость: 18867
24 Марта 2024 года в 05:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Гарретт Рэнк (Эльмира, Канада);
Лос-Анджелес Кингз
Тампа-Бэй Лайтнинг

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Лос-Анджелес Кингз - Тампа-Бэй Лайтнинг, которое состоится 24 Марта 2024 года в 05:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Крипто.ком-Арена (Лос-Анджелес, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Главные тренеры
Канада Джим Хиллер (и.о.)
Канада Джон Купер
История личных встреч
10.01.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг3 : 2 ОТЛос-Анджелес Кингз
29.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг5 : 2Лос-Анджелес Кингз
26.10.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз4 : 2Тампа-Бэй Лайтнинг
19.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз4 : 6Тампа-Бэй Лайтнинг
15.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг3 : 2 ОТЛос-Анджелес Кингз
30.01.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз2 : 4Тампа-Бэй Лайтнинг
15.01.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг4 : 3 БЛос-Анджелес Кингз
26.02.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг4 : 3 БЛос-Анджелес Кингз
04.01.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз2 : 6Тампа-Бэй Лайтнинг
11.02.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг4 : 3Лос-Анджелес Кингз
21.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз6 : 0
20.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз6 : 2
17.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 1Лос-Анджелес Кингз
16.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 0 : 5Лос-Анджелес Кингз
14.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 1Лос-Анджелес Кингз
22.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 4Тампа-Бэй Лайтнинг
20.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 5Тампа-Бэй Лайтнинг
17.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 5Тампа-Бэй Лайтнинг
15.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг6 : 3
10.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг7 : 0
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Бостон Брюинз7297
2 Нью-Йорк Рейнджерс7096
3 Каролина Харрикейнз7195
4 Флорида Пантерз6994
5 Торонто Мэйпл Лифс6887
6 Тампа-Бэй Лайтнинг6982
7 Филадельфия Флайерз7181
8 Детройт Ред Уингз7078
9 Вашингтон Кэпиталз6977
10 Нью-Йорк Айлендерс7075
11 Нью-Джерси Дэвилз7072
12 Баффало Сэйбрз7171
13 Питтсбург Пингвинз6969
14 Монреаль Канадиенс6962
15 Оттава Сенаторз6860
16 Коламбус Блю Джекетс7058
Западная Конференция
КомандаИО
1 Ванкувер Кэнакс7096
2 Колорадо Эвеланш7095
3 Даллас Старз7195
4 Виннипег Джетс7093
5 Эдмонтон Ойлерз6788
6 Нэшвилл Предаторз7086
7 Лос-Анджелес Кингз6983
8 Вегас Голден Найтс6981
9 Сент-Луис Блюз7077
10 Миннесота Уайлд7076
11 Калгари Флэймз6871
12 Сиэтл Кракен6969
13 Аризона Койотс7063
14 Анахайм Дакс7051
15 Чикаго Блэкхоукс7043
16 Сан-Хосе Шаркс6939

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