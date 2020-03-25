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Швеция - Албания 25 Марта прямая трансляция

Стадион: Френдс-Арена (Стокгольм, Швеция), вместимость: 54329
25 Марта 2024 года в 21:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи
Главный судья: Марчел Бырсан (Бухарест, Румыния)
Швеция
Албания

Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Швеция - Албания, которое состоится 25 Марта 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Френдс-Арена (Стокгольм, Швеция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Швеция
Албания
1ШвецияврРобин Ольсен
3ШвециязщВиктор Линделёф
15ШвециязщКарл Старфельт
2ШвециязщЭмиль Крафт
25ШвециязщГабриэль Гудмундссон
18ШвецияпзСамуэль Густафссон
8ШвецияпзЙенс Каюсте
11ШвецияпзЭнтони Эланга
21ШвециянпДеян Кулушевски
9ШвециянпАлександер Исак
17ШвециянпВиктор Дьёкереш
23АлбанияврТомас Стракоша
24АлбаниязщМараш Кумбула
6АлбаниязщБерат Джимсити
4АлбаниязщЭльсеид Хюсай
3АлбаниязщМарио Митай
21АлбанияпзКристьян Аслани
14АлбанияпзКазим Лячи
10АлбанияпзНедим Байрами
9АлбаниянпЯсир Асани
22АлбаниянпАрмандо Броя
16АлбаниянпСокол Чикалеши
Главные тренеры
БразилияМендес Кампос Жуниор Силвиньо
История личных встреч
14.10.2009ЧМ-2010 - ЕвропаГруппа 1. 11-й турШвеция4 : 1Албания
06.09.2008ЧМ-2010 - ЕвропаГруппа 1. 1-й турАлбания0 : 0Швеция
21.03.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчи5 : 2Швеция
12.01.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчиШвеция2 : 1
19.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа F. 10-й турШвеция2 : 0
16.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа F. 9-й тур3 : 0Швеция
16.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа F. 8-й тур1 : 1Швеция
22.03.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчиАлбания0 : 3
20.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа E. 10-й турАлбания0 : 0
17.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа E. 9-й тур1 : 1Албания
17.10.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчиАлбания2 : 0
12.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа E. 7-й турАлбания3 : 0

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