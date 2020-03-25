Швеция - Албания 25 Марта прямая трансляция
Стадион: Френдс-Арена (Стокгольм, Швеция), вместимость: 54329
25 Марта 2024 года в 21:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи
Главный судья: Марчел Бырсан (Бухарест, Румыния)
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Швеция - Албания, которое состоится 25 Марта 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Френдс-Арена (Стокгольм, Швеция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Швеция
Албания
|1
|вр
|Робин Ольсен
|3
|зщ
|Виктор Линделёф
|15
|зщ
|Карл Старфельт
|2
|зщ
|Эмиль Крафт
|25
|зщ
|Габриэль Гудмундссон
|18
|пз
|Самуэль Густафссон
|8
|пз
|Йенс Каюсте
|11
|пз
|Энтони Эланга
|21
|нп
|Деян Кулушевски
|9
|нп
|Александер Исак
|17
|нп
|Виктор Дьёкереш
|23
|вр
|Томас Стракоша
|24
|зщ
|Мараш Кумбула
|6
|зщ
|Берат Джимсити
|4
|зщ
|Эльсеид Хюсай
|3
|зщ
|Марио Митай
|21
|пз
|Кристьян Аслани
|14
|пз
|Казим Лячи
|10
|пз
|Недим Байрами
|9
|нп
|Ясир Асани
|22
|нп
|Армандо Броя
|16
|нп
|Сокол Чикалеши
Главные тренеры
|Мендес Кампос Жуниор Силвиньо
История личных встреч
|14.10.2009
|ЧМ-2010 - Европа
|Группа 1. 11-й тур
|4 : 1
|06.09.2008
|ЧМ-2010 - Европа
|Группа 1. 1-й тур
|0 : 0
|21.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|5 : 2
|12.01.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|19.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа F. 10-й тур
|2 : 0
|16.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа F. 9-й тур
|3 : 0
|16.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа F. 8-й тур
|1 : 1
|22.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 3
|20.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа E. 10-й тур
|0 : 0
|17.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа E. 9-й тур
|1 : 1
|17.10.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|12.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа E. 7-й тур
|3 : 0