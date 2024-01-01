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Лацио - Ювентус 23 Апреля прямая трансляция

23 Апреля 2024 года в 22:00 (+03:00). Кубок Италии, 1/2 финала. 2-й матч
Лацио
Ювентус

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лацио - Ювентус, которое состоится 23 Апреля 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1/2 финала. 2-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лацио
Рим
Ювентус
Турин
Главные тренеры
Хорватия Игор Тудор
Италия Массимилиано Аллегри
История личных встреч
02.04.2024 Кубок Италии 1/2 финала. 1-й матч Ювентус2 : 0Лацио
30.03.2024 Италия - Серия А 30-й тур Лацио1 : 0Ювентус
16.09.2023 Италия - Серия А 4-й тур Ювентус3 : 1Лацио
08.04.2023 Италия - Серия А Серия А. 29-й тур Лацио2 : 1Ювентус
02.02.2023 Кубок Италии 1/4 финала Ювентус1 : 0Лацио
13.11.2022 Италия - Серия А Серия А. 15-й тур Ювентус3 : 0Лацио
16.05.2022 Италия - Серия А 37-й тур Ювентус2 : 2Лацио
20.11.2021 Италия - Серия А 13-й тур Лацио0 : 2Ювентус
06.03.2021 Италия - Серия А 26-й тур Ювентус3 : 1Лацио
08.11.2020 Италия - Серия А 7-й тур Лацио1 : 1Ювентус
19.04.2024 Италия - Серия А 33-й тур 0 : 1Лацио
12.04.2024 Италия - Серия А 32-й тур Лацио4 : 1
06.04.2024 Италия - Серия А 31-й тур 1 : 0Лацио
02.04.2024 Кубок Италии 1/2 финала. 1-й матч Ювентус2 : 0Лацио
30.03.2024 Италия - Серия А 30-й тур Лацио1 : 0Ювентус
19.04.2024 Италия - Серия А 33-й тур 2 : 2Ювентус
13.04.2024 Италия - Серия А 32-й тур 0 : 0Ювентус
07.04.2024 Италия - Серия А 31-й тур Ювентус1 : 0
02.04.2024 Кубок Италии 1/2 финала. 1-й матч Ювентус2 : 0Лацио
30.03.2024 Италия - Серия А 30-й тур Лацио1 : 0Ювентус
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного полуфинального матча Кубка Италии: «Лацио» — «Ювентус». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени. В первом матче победил «Ювентус» — 2:0.
Турнирная таблица
1-й раунд
Фрозиноне
Пиза
1 : 0
Удинезе
Катандзаро
4 : 1
Дженоа
Модена
4 : 3
Болонья
Чезена
2 : 0
Эмполи
Читтаделла
1 : 2
Бари
Парма
0 : 3
Верона
Асколи
3 : 1
Кальяри
Палермо
2 : 1 ДВ
Салернитана
Тернана
1 : 0
Козенца
Сассуоло
2 : 5 ДВ
Лечче
Комо
1 : 0
Монца
Реджана
1 : 2
Кремонезе
Кротоне
3 : 1 ДВ
Сампдория
Зюйдтироль
1 : 1 7 : 6
Специя
Венеция
2 : 2 4 : 3
Торино
ФеральпиСало
2 : 1
1/16 финала
Кремонезе
Читтаделла
2 : 1 ДВ
Салернитана
Сампдория
4 : 0
Болонья
Верона
2 : 0
Дженоа
Реджана
2 : 1 ДВ
Лечче
Парма
2 : 4
Удинезе
Кальяри
1 : 2 ДВ
Сассуоло
Специя
0 : 0 5 : 4
Торино
Фрозиноне
1 : 2 ДВ
1/8 финала
Лацио
Дженоа
1 : 0
Фиорентина
Парма
2 : 2 4 : 1
Наполи
Фрозиноне
0 : 4
Интер М
Болонья
1 : 2 ДВ
Милан
Кальяри
4 : 1
Аталанта
Сассуоло
3 : 1
Рома
Кремонезе
2 : 1
Ювентус
Салернитана
6 : 1
1/4 финала
Фиорентина
Болонья
0 : 0 5 : 4
Лацио
Рома
1 : 0
Милан
Аталанта
1 : 2
Ювентус
Фрозиноне
4 : 0
1/2 финала
Команда12
Ювентус
Лацио
2 : 0 23.04
Команда12
Фиорентина
Аталанта
1 : 0 24.04
Финал
SF1
SF2
15.05

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