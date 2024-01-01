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Аль-Хиляль - Аль-Айн 23 Апреля прямая трансляция

23 Апреля 2024 года в 21:00 (+03:00). Лига чемпионов АФК - 2024, 1/2 финала. 2-й матч
Аль-Хиляль
Аль-Айн

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Хиляль - Аль-Айн, которое состоится 23 Апреля 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов АФК - 2024, 1/2 финала. 2-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аль-Хиляль
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Аль-Айн
Эль-Айн, ОАЭ
Главные тренеры
Португалия Жорже Жезуш
Аргентина Эрнан Креспо
История личных встреч
17.04.2024 Лига чемпионов АФК - 2024 1/2 финала. 1-й матч Аль-Айн4 : 2Аль-Хиляль
06.05.2019 Лига чемпионов АФК - 2019 Группа C. 5-й тур Аль-Хиляль2 : 0Аль-Айн
05.03.2019 Лига чемпионов АФК - 2019 Группа C. 1-й тур Аль-Айн0 : 1Аль-Хиляль
02.04.2018 Лига чемпионов АФК - 2018 Группа D. 5-й тур Аль-Айн2 : 1Аль-Хиляль
13.02.2018 Лига чемпионов АФК - 2018 Группа D. 1-й тур Аль-Хиляль0 : 0Аль-Айн
11.09.2017 Лига чемпионов АФК - 2017 1/4 финала. 2-й матч Аль-Хиляль3 : 0Аль-Айн
21.08.2017 Лига чемпионов АФК - 2017 1/4 финала. 1-й матч Аль-Айн0 : 0Аль-Хиляль
17.04.2024 Лига чемпионов АФК - 2024 1/2 финала. 1-й матч Аль-Айн4 : 2Аль-Хиляль
11.04.2024 Суперкубок Саудовской Аравии 2023 Финал 1 : 4Аль-Хиляль
08.04.2024 Суперкубок Саудовской Аравии 2023 1/2 финала Аль-Хиляль2 : 1
05.04.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 27-й тур 1 : 4Аль-Хиляль
02.04.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 26-й тур Аль-Хиляль3 : 0
17.04.2024 Лига чемпионов АФК - 2024 1/2 финала. 1-й матч Аль-Айн4 : 2Аль-Хиляль
11.03.2024 Лига чемпионов АФК - 2024 1/4 финала. 2-й матч 4 : 3 1 : 3Аль-Айн
04.03.2024 Лига чемпионов АФК - 2024 1/4 финала. 1-й матч Аль-Айн1 : 0
21.02.2024 Лига чемпионов АФК - 2024 1/8 финала. 2-й матч Аль-Айн2 : 1
14.02.2024 Лига чемпионов АФК - 2024 1/8 финала. 1-й матч 0 : 0Аль-Айн
Турнирная таблица
1/8 финала
Команда12
Шаньдун Тайшань
Кавасаки Фронтале
2 : 3 2 : 4
Чонбук Хёндэ Моторс
Пхохан Стилерс
2 : 0 1 : 1
Бангкок Юнайтед
Иокогама Ф. Маринос
2 : 2 1 : 0 ДВ
Насаф
Аль-Айн
0 : 0 2 : 1
Команда12
Аль-Фейха
Аль-Наср
0 : 1 2 : 0
Ульсан Хёндэ
Ванфоре Кофу
3 : 0 1 : 2
Навбахор
Аль-Иттихад
0 : 0 2 : 1
Сепахан
Аль-Хиляль
1 : 3 3 : 1
1/4 финала
Команда12
Аль-Айн
Аль-Наср
1 : 0 4 : 3 1 : 3
Чонбук Хёндэ Моторс
Ульсан Хёндэ
1 : 1 1 : 0
Команда12
Аль-Хиляль
Аль-Иттихад
2 : 0 0 : 2
Шаньдун Тайшань
Иокогама Ф. Маринос
1 : 2 1 : 0
1/2 финала
Команда12
Ульсан Хёндэ
Иокогама Ф. Маринос
1 : 0 24.04
Команда12
Аль-Айн
Аль-Хиляль
4 : 2 23.04
Финал
Команда12
WSF2
WSF1
11.0525.05

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