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Химки - КАМАЗ 24 Апреля прямая трансляция

24 Апреля 2024 года в 19:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 29-й тур
Химки
КАМАЗ

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Химки - КАМАЗ, которое состоится 24 Апреля 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 29-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Химки
Химки
КАМАЗ
Набережные Челны
Главные тренеры
Россия Андрей Викторович Талалаев
Россия Ильдар Раушанович Ахметзянов
История личных встреч
22.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 15-й тур КАМАЗ2 : 2Химки
23.02.2020 Кубок ФНЛ Плей-офф КАМАЗ0 : 1Химки
02.05.2012 ФНЛ - Первый дивизион 45-й тур Химки1 : 0КАМАЗ
17.10.2011 ФНЛ - Первый дивизион 34-й тур КАМАЗ1 : 1Химки
07.06.2011 ФНЛ - Первый дивизион 14-й тур Химки0 : 3КАМАЗ
31.08.2010 Россия - Первый дивизион - 2010 27-й тур КАМАЗ1 : 1Химки
29.04.2010 Россия - Первый дивизион - 2010 7-й тур Химки0 : 2КАМАЗ
16.10.2006 Россия - Первый дивизион - 2006 40-й тур Химки1 : 0КАМАЗ
28.06.2006 Россия - Первый дивизион - 2006 20-й тур КАМАЗ1 : 1Химки
19.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 28-й тур 1 : 2Химки
13.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 27-й тур Химки0 : 1
08.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 26-й тур Химки3 : 2
02.04.2024 Fonbet Кубок России 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов) Химки0 : 0 6 : 7
30.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 25-й тур 4 : 1Химки
20.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 28-й тур КАМАЗ1 : 0
14.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 27-й тур 1 : 2КАМАЗ
06.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 26-й тур КАМАЗ2 : 2
30.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 25-й тур 1 : 0КАМАЗ
18.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 23-й тур КАМАЗ2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Динамо Мх2750
2
Повышение
Акрон2749
3
Плей-офф за повышение
Химки2748
4
Плей-офф за повышение
Арсенал2745
5 Родина2744
6 Нефтехимик2740
7 Тюмень2740
8 Алания2737
9 Енисей2736
10 КАМАЗ2736
11 Торпедо М2735
12 СКА-Хабаровск2734
13 Шинник2734
14 Черноморец2731
15 Сокол2728
16
Зона вылета
Ленинградец2726
17
Зона вылета
Волгарь2725
18
Зона вылета
Кубань2722

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