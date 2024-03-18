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Акрон - Ленинградец 24 Апреля прямая трансляция

24 Апреля 2024 года в 17:30 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 29-й тур
Акрон
Ленинградец

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Акрон - Ленинградец, которое состоится 24 Апреля 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 29-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Акрон
Тольятти
Ленинградец
Ленинградская область
Главные тренеры
Россия Заурбек Эдуардович Тедеев
Россия Заурбек Эдуардович Тедеев
Россия Сергей Вячеславович Кирьяков
История личных встреч
20.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 6-й тур Ленинградец1 : 1Акрон
20.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 28-й тур Акрон6 : 0
13.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 27-й тур 0 : 0Акрон
06.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 26-й тур Акрон2 : 1
31.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 25-й тур 1 : 1Акрон
18.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 23-й тур Акрон2 : 0
20.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 28-й тур Ленинградец0 : 2
14.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 27-й тур 2 : 0Ленинградец
06.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 26-й тур Ленинградец3 : 3
30.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 25-й тур 0 : 0Ленинградец
18.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 23-й тур Ленинградец0 : 4
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Динамо Мх2750
2
Повышение
Акрон2749
3
Плей-офф за повышение
Химки2748
4
Плей-офф за повышение
Арсенал2745
5 Родина2744
6 Нефтехимик2740
7 Тюмень2740
8 Алания2737
9 Енисей2736
10 КАМАЗ2736
11 Торпедо М2735
12 СКА-Хабаровск2734
13 Шинник2734
14 Черноморец2731
15 Сокол2728
16
Зона вылета
Ленинградец2726
17
Зона вылета
Волгарь2725
18
Зона вылета
Кубань2722

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