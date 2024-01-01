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Минск - Торпедо-БелАЗ 03 Мая прямая трансляция

Стадион: ФК Минск (Минск, Беларусь), вместимость: 3000
03 Мая 2024 года в 18:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 7-й тур
Минск
Торпедо-БелАЗ

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Минск - Торпедо-БелАЗ, которое состоится 03 Мая 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Минск (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Минск
Минск
Торпедо-БелАЗ
Жодино
История личных встреч
25.11.2023 Беларусь - Высшая лига 29-й тур Торпедо-БелАЗ1 : 0Минск
01.07.2023 Беларусь - Высшая лига 14-й тур Минск1 : 0Торпедо-БелАЗ
19.08.2022 Беларусь - Высшая лига 18-й тур Торпедо-БелАЗ1 : 1Минск
09.04.2022 Беларусь - Высшая лига 3-й тур Минск1 : 0Торпедо-БелАЗ
11.09.2021 Беларусь - Высшая лига 22-й тур Минск0 : 2Торпедо-БелАЗ
01.05.2021 Беларусь - Высшая лига 7-й тур Торпедо-БелАЗ2 : 1Минск
23.08.2020 Беларусь - Высшая лига 22-й тур Торпедо-БелАЗ1 : 1Минск
02.05.2020 Беларусь - Высшая лига 7-й тур Минск2 : 5Торпедо-БелАЗ
17.08.2019 Беларусь - Высшая лига 18-й тур Минск2 : 0Торпедо-БелАЗ
13.04.2019 Беларусь - Высшая лига 3-й тур Торпедо-БелАЗ1 : 1Минск
28.04.2024 Беларусь - Высшая лига 6-й тур 2 : 0Минск
20.04.2024 Беларусь - Высшая лига 5-й тур Минск1 : 1
14.04.2024 Беларусь - Высшая лига 4-й тур 3 : 0Минск
05.04.2024 Беларусь - Высшая лига 3-й тур Минск2 : 3
31.03.2024 Беларусь - Высшая лига 2-й тур Минск0 : 0
27.04.2024 Беларусь - Высшая лига 6-й тур Торпедо-БелАЗ2 : 0
21.04.2024 Беларусь - Высшая лига 5-й тур 0 : 0Торпедо-БелАЗ
17.04.2024 Кубок Беларуси 1/2 финала. 1-й матч 1 : 0Торпедо-БелАЗ
13.04.2024 Беларусь - Высшая лига 4-й тур Торпедо-БелАЗ2 : 0
07.04.2024 Беларусь - Высшая лига 3-й тур 1 : 0Торпедо-БелАЗ
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Славия-Мозырь616
2
Квалификация Лиги конференций
Неман715
3
Квалификация Лиги конференций
Динамо Мн713
4 Торпедо-БелАЗ613
5 Динамо-Брест612
6 Витебск711
7 Арсенал68
8 Гомель68
9 Ислочь68
10 Днепр М76
11 Сморгонь76
12 Нафтан65
13 БАТЭ65
14 Слуцк64
15
Зона вылета
Минск62
16
Зона вылета
Шахтёр С7-16

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