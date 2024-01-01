Минск - Торпедо-БелАЗ 03 Мая прямая трансляция
Стадион: ФК Минск (Минск, Беларусь), вместимость: 3000
03 Мая 2024 года в 18:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 7-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Минск - Торпедо-БелАЗ, которое состоится 03 Мая 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Минск (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Минск
Минск
Торпедо-БелАЗ
Жодино
История личных встреч
|25.11.2023
|Беларусь - Высшая лига
|29-й тур
|1 : 0
|01.07.2023
|Беларусь - Высшая лига
|14-й тур
|1 : 0
|19.08.2022
|Беларусь - Высшая лига
|18-й тур
|1 : 1
|09.04.2022
|Беларусь - Высшая лига
|3-й тур
|1 : 0
|11.09.2021
|Беларусь - Высшая лига
|22-й тур
|0 : 2
|01.05.2021
|Беларусь - Высшая лига
|7-й тур
|2 : 1
|23.08.2020
|Беларусь - Высшая лига
|22-й тур
|1 : 1
|02.05.2020
|Беларусь - Высшая лига
|7-й тур
|2 : 5
|17.08.2019
|Беларусь - Высшая лига
|18-й тур
|2 : 0
|13.04.2019
|Беларусь - Высшая лига
|3-й тур
|1 : 1
|28.04.2024
|Беларусь - Высшая лига
|6-й тур
|2 : 0
|20.04.2024
|Беларусь - Высшая лига
|5-й тур
|1 : 1
|14.04.2024
|Беларусь - Высшая лига
|4-й тур
|3 : 0
|05.04.2024
|Беларусь - Высшая лига
|3-й тур
|2 : 3
|31.03.2024
|Беларусь - Высшая лига
|2-й тур
|0 : 0
|27.04.2024
|Беларусь - Высшая лига
|6-й тур
|2 : 0
|21.04.2024
|Беларусь - Высшая лига
|5-й тур
|0 : 0
|17.04.2024
|Кубок Беларуси
|1/2 финала. 1-й матч
|1 : 0
|13.04.2024
|Беларусь - Высшая лига
|4-й тур
|2 : 0
|07.04.2024
|Беларусь - Высшая лига
|3-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Славия-Мозырь
|6
|16
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Неман
|7
|15
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Динамо Мн
|7
|13
|4
|Торпедо-БелАЗ
|6
|13
|5
|Динамо-Брест
|6
|12
|6
|Витебск
|7
|11
|7
|Арсенал
|6
|8
|8
|Гомель
|6
|8
|9
|Ислочь
|6
|8
|10
|Днепр М
|7
|6
|11
|Сморгонь
|7
|6
|12
|Нафтан
|6
|5
|13
|БАТЭ
|6
|5
|14
|Слуцк
|6
|4
| 15
Зона вылета
|Минск
|6
|2
| 16
Зона вылета
|Шахтёр С
|7
|-16