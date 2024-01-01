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Гамбург - Санкт-Паули 03 Мая прямая трансляция

Стадион: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия), вместимость: 57274
03 Мая 2024 года в 19:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 32-й тур
Гамбург
Санкт-Паули

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Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гамбург - Санкт-Паули, которое состоится 03 Мая 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гамбург
Гамбург
Санкт-Паули
Гамбург
Главные тренеры
Германия Тим Вальтер
Германия Штеффен Баумгарт
История личных встреч
01.12.2023 Германия - Вторая Бундеслига 15-й тур Санкт-Паули2 : 2Гамбург
21.04.2023 Германия - Вторая Бундеслига 29-й тур Гамбург4 : 3Санкт-Паули
14.10.2022 Германия - Вторая Бундеслига 12-й тур Санкт-Паули3 : 0Гамбург
21.01.2022 Германия - Вторая Бундеслига 20-й тур Гамбург2 : 1Санкт-Паули
13.08.2021 Германия - Вторая Бундеслига 3-й тур Санкт-Паули3 : 2Гамбург
01.03.2021 Германия - Вторая Бундеслига 23-й тур Санкт-Паули1 : 0Гамбург
30.10.2020 Германия - Вторая Бундеслига 6-й тур Гамбург2 : 2Санкт-Паули
22.02.2020 Германия - Вторая Бундеслига 23-й тур Гамбург0 : 2Санкт-Паули
16.09.2019 Германия - Вторая Бундеслига 6-й тур Санкт-Паули2 : 0Гамбург
10.03.2019 Германия - Вторая Бундеслига 25-й тур Санкт-Паули0 : 4Гамбург
27.04.2024 Германия - Вторая Бундеслига 31-й тур 0 : 4Гамбург
20.04.2024 Германия - Вторая Бундеслига 30-й тур Гамбург0 : 1
14.04.2024 Германия - Вторая Бундеслига 29-й тур 2 : 2Гамбург
06.04.2024 Германия - Вторая Бундеслига 28-й тур Гамбург2 : 1
31.03.2024 Германия - Вторая Бундеслига 27-й тур 1 : 1Гамбург
26.04.2024 Германия - Вторая Бундеслига 31-й тур Санкт-Паули1 : 0
21.04.2024 Германия - Вторая Бундеслига 30-й тур 1 : 2Санкт-Паули
14.04.2024 Германия - Вторая Бундеслига 29-й тур Санкт-Паули3 : 4
06.04.2024 Германия - Вторая Бундеслига 28-й тур 2 : 1Санкт-Паули
31.03.2024 Германия - Вторая Бундеслига 27-й тур Санкт-Паули2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Санкт-Паули3163
2
Повышение
Хольштайн3161
3
Плей-офф за повышение
Фортуна3156
4 Гамбург3152
5 Карлсруэ3149
6 Ганновер-963146
7 Падерборн 073146
8 Герта3145
9 Гройтер Фюрт3145
10 Эльверсберг3140
11 Магдебург3137
12 Шальке-043137
13 Нюрнберг3137
14 Айнтрахт Б3134
15 Кайзерслаутерн3133
16 Веен3132
17
Зона вылета
Ганза Р3131
18
Зона вылета
Оснабрюк3125

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