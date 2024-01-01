Фортуна - Нюрнберг 03 Мая прямая трансляция
Стадион: Меркур Шпиль-Арена (Дюссельдорф, Германия), вместимость: 54600
03 Мая 2024 года в 19:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 32-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фортуна - Нюрнберг, которое состоится 03 Мая 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Меркур Шпиль-Арена (Дюссельдорф, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фортуна
Дюссельдорф
Нюрнберг
Нюрнберг
Главные тренеры
|Дитер Хеккинг
История личных встреч
|02.12.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|15-й тур
|0 : 5
|22.04.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|29-й тур
|2 : 0
|08.02.2023
|Кубок Германии
|1/8 финала
|1 : 1 5 : 3
|15.10.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|12-й тур
|0 : 1
|21.01.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|20-й тур
|0 : 1
|14.08.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|3-й тур
|2 : 0
|07.03.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|24-й тур
|3 : 1
|07.11.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|7-й тур
|1 : 1
|23.02.2019
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|2 : 1
|29.09.2018
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|3 : 0
|27.04.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|31-й тур
|1 : 1
|20.04.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|30-й тур
|1 : 0
|13.04.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|29-й тур
|0 : 2
|07.04.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|28-й тур
|2 : 0
|03.04.2024
|Кубок Германии
|1/2 финала
|4 : 0
|28.04.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|31-й тур
|0 : 1
|19.04.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|30-й тур
|0 : 2
|13.04.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|29-й тур
|2 : 0
|06.04.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|28-й тур
|0 : 4
|30.03.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|27-й тур
|3 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Санкт-Паули
|31
|63
| 2
Повышение
|Хольштайн
|31
|61
| 3
Плей-офф за повышение
|Фортуна
|31
|56
|4
|Гамбург
|31
|52
|5
|Карлсруэ
|31
|49
|6
|Ганновер-96
|31
|46
|7
|Падерборн 07
|31
|46
|8
|Герта
|31
|45
|9
|Гройтер Фюрт
|31
|45
|10
|Эльверсберг
|31
|40
|11
|Магдебург
|31
|37
|12
|Шальке-04
|31
|37
|13
|Нюрнберг
|31
|37
|14
|Айнтрахт Б
|31
|34
|15
|Кайзерслаутерн
|31
|33
|16
|Веен
|31
|32
| 17
Зона вылета
|Ганза Р
|31
|31
| 18
Зона вылета
|Оснабрюк
|31
|25