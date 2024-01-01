00:42 ()
Свернуть список

Фортуна - Нюрнберг 03 Мая прямая трансляция

Стадион: Меркур Шпиль-Арена (Дюссельдорф, Германия), вместимость: 54600
03 Мая 2024 года в 19:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 32-й тур
Фортуна
Нюрнберг

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фортуна - Нюрнберг, которое состоится 03 Мая 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Меркур Шпиль-Арена (Дюссельдорф, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фортуна
Дюссельдорф
Нюрнберг
Нюрнберг
Главные тренеры
Германия Дитер Хеккинг
История личных встреч
02.12.2023 Германия - Вторая Бундеслига 15-й тур Нюрнберг0 : 5Фортуна
22.04.2023 Германия - Вторая Бундеслига 29-й тур Нюрнберг2 : 0Фортуна
08.02.2023 Кубок Германии 1/8 финала Нюрнберг1 : 1 5 : 3Фортуна
15.10.2022 Германия - Вторая Бундеслига 12-й тур Фортуна0 : 1Нюрнберг
21.01.2022 Германия - Вторая Бундеслига 20-й тур Фортуна0 : 1Нюрнберг
14.08.2021 Германия - Вторая Бундеслига 3-й тур Нюрнберг2 : 0Фортуна
07.03.2021 Германия - Вторая Бундеслига 24-й тур Фортуна3 : 1Нюрнберг
07.11.2020 Германия - Вторая Бундеслига 7-й тур Нюрнберг1 : 1Фортуна
23.02.2019 Германия - Бундеслига 23-й тур Фортуна2 : 1Нюрнберг
29.09.2018 Германия - Бундеслига 6-й тур Нюрнберг3 : 0Фортуна
27.04.2024 Германия - Вторая Бундеслига 31-й тур 1 : 1Фортуна
20.04.2024 Германия - Вторая Бундеслига 30-й тур Фортуна1 : 0
13.04.2024 Германия - Вторая Бундеслига 29-й тур 0 : 2Фортуна
07.04.2024 Германия - Вторая Бундеслига 28-й тур Фортуна2 : 0
03.04.2024 Кубок Германии 1/2 финала 4 : 0Фортуна
28.04.2024 Германия - Вторая Бундеслига 31-й тур Нюрнберг0 : 1
19.04.2024 Германия - Вторая Бундеслига 30-й тур Нюрнберг0 : 2
13.04.2024 Германия - Вторая Бундеслига 29-й тур 2 : 0Нюрнберг
06.04.2024 Германия - Вторая Бундеслига 28-й тур Нюрнберг0 : 4
30.03.2024 Германия - Вторая Бундеслига 27-й тур 3 : 3Нюрнберг
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Санкт-Паули3163
2
Повышение
Хольштайн3161
3
Плей-офф за повышение
Фортуна3156
4 Гамбург3152
5 Карлсруэ3149
6 Ганновер-963146
7 Падерборн 073146
8 Герта3145
9 Гройтер Фюрт3145
10 Эльверсберг3140
11 Магдебург3137
12 Шальке-043137
13 Нюрнберг3137
14 Айнтрахт Б3134
15 Кайзерслаутерн3133
16 Веен3132
17
Зона вылета
Ганза Р3131
18
Зона вылета
Оснабрюк3125

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close