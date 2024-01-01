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Торонто Мэйпл Лифс - Бостон Брюинз 03 Мая прямая трансляция

Стадион: Скоушабэнк-Арена (Торонто, Канада), вместимость: 20270
03 Мая 2024 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - плей-офф, 1/4 финала - Восток. 6-й матч
Торонто Мэйпл Лифс
Бостон Брюинз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Статистика встреч
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Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Торонто Мэйпл Лифс - Бостон Брюинз, которое состоится 03 Мая 2024 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - плей-офф, оно проводится на стадионе: Скоушабэнк-Арена (Торонто, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Бостон Брюинз
Бостон
Главные тренеры
Канада Шелдон Киф
Канада Джим Монтгомери
История личных встреч
01.05.2024 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 5-й матч Бостон Брюинз1 : 2 ОТТоронто Мэйпл Лифс
28.04.2024 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 4-й матч Торонто Мэйпл Лифс1 : 3Бостон Брюинз
25.04.2024 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 3-й матч Торонто Мэйпл Лифс2 : 4Бостон Брюинз
23.04.2024 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 2-й матч Бостон Брюинз2 : 3Торонто Мэйпл Лифс
21.04.2024 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 1-й матч Бостон Брюинз5 : 1Торонто Мэйпл Лифс
08.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз4 : 1Торонто Мэйпл Лифс
05.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс1 : 4Бостон Брюинз
03.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс3 : 4 ОТБостон Брюинз
03.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз3 : 2 БТоронто Мэйпл Лифс
07.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз2 : 1 ОТТоронто Мэйпл Лифс
01.05.2024 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 5-й матч Бостон Брюинз1 : 2 ОТТоронто Мэйпл Лифс
28.04.2024 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 4-й матч Торонто Мэйпл Лифс1 : 3Бостон Брюинз
25.04.2024 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 3-й матч Торонто Мэйпл Лифс2 : 4Бостон Брюинз
23.04.2024 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 2-й матч Бостон Брюинз2 : 3Торонто Мэйпл Лифс
21.04.2024 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 1-й матч Бостон Брюинз5 : 1Торонто Мэйпл Лифс
01.05.2024 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 5-й матч Бостон Брюинз1 : 2 ОТТоронто Мэйпл Лифс
28.04.2024 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 4-й матч Торонто Мэйпл Лифс1 : 3Бостон Брюинз
25.04.2024 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 3-й матч Торонто Мэйпл Лифс2 : 4Бостон Брюинз
23.04.2024 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 2-й матч Бостон Брюинз2 : 3Торонто Мэйпл Лифс
21.04.2024 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток. 1-й матч Бостон Брюинз5 : 1Торонто Мэйпл Лифс
Турнирная таблица
1/4 финала - Восток
Команда1234567Счет в серии
Каролина Харрикейнз
Нью-Йорк Айлендерс
3 : 1 5 : 3 2 : 3 3 : 2 ОТ 6 : 3
4
1
Бостон Брюинз
Торонто Мэйпл Лифс
5 : 1 2 : 3 2 : 4 1 : 3 1 : 2 ОТ03.0505.05
3
2
Флорида Пантерз
Тампа-Бэй Лайтнинг
3 : 2 3 : 2 ОТ 3 : 5 6 : 3 6 : 1
4
1
Нью-Йорк Рейнджерс
Вашингтон Кэпиталз
4 : 1 4 : 3 1 : 3 2 : 4
4
0
1/4 финала - Запад
Команда1234567Счет в серии
Виннипег Джетс
Колорадо Эвеланш
7 : 6 2 : 5 6 : 2 5 : 1 3 : 6
1
4
Ванкувер Кэнакс
Нэшвилл Предаторз
4 : 2 1 : 4 1 : 2 3 : 4 ОТ 1 : 2 04.0506.05
3
2
Даллас Старз
Вегас Голден Найтс
3 : 4 1 : 3 2 : 3 ОТ 2 : 4 3 : 2 04.0506.05
3
2
Эдмонтон Ойлерз
Лос-Анджелес Кингз
7 : 4 4 : 5 ОТ 1 : 6 0 : 1 4 : 3
4
1
1/2 финала - Восток
Команда1234567Счет в серии
Нью-Йорк Рейнджерс
Каролина Харрикейнз
08.05
0
0
Флорида Пантерз
08.05
0
0

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