Англия - Швейцария 06 Июля прямая трансляция
Стадион: Меркур Шпиль-Арена (Дюссельдорф, Германия), вместимость: 54600
06 Июля 2024 года в 19:00 (+03:00). ЧЕ-2024 — финальный раунд, 1/4 финала
Главный судья: Даниэле Орсато (Виченца, Италия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Англия - Швейцария, которое состоится 06 Июля 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 — финальный раунд, 1/4 финала, оно проводится на стадионе: Меркур Шпиль-Арена (Дюссельдорф, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Англия
Швейцария
|1
|вр
|Джордан Пикфорд
|2
|зщ
|Кайл Уолкер
|14
|зщ
|Эзри Конса
|5
|зщ
|Джон Стоунз
|12
|зщ
|Киран Триппьер
|8
|зщ
|Трент Александер-Арнольд
|10
|пз
|Джуд Беллингем
|4
|пз
|Деклан Райс
|11
|пз
|Фил Фоден
|7
|нп
|Букайо Сака
|9
|нп
|Гарри Кейн
|1
|вр
|Ян Зоммер
|22
|зщ
|Фабиан Шер
|5
|зщ
|Мануэль Аканджи
|13
|зщ
|Рикардо Родригес
|3
|зщ
|Сильван Видмер
|8
|пз
|Ремо Фройлер
|10
|пз
|Гранит Джака
|20
|пз
|Михел Эбишер
|19
|нп
|Дан Ндой
|17
|нп
|Рубен Варгас
|7
|нп
|Брил Эмболо
Главные тренеры
|Гарет Саутгейт
|Мурат Якин
История личных встреч
|26.03.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 1
|2 : 1
|09.06.2019
|Лига наций УЕФА
|Лига A. За 3-е место
|0 : 0 5 : 6
|11.09.2018
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|1 : 0
|08.09.2015
|ЧЕ-2016 - квалификация
|Группа E. 8-й тур
|2 : 0
|08.09.2014
|ЧЕ-2016 - квалификация
|Группа E. 1-й тур
|0 : 2
|04.06.2011
|ЧЕ-2012 - квалификация
|Группа G. 6-й тур
|2 : 2
|07.09.2010
|ЧЕ-2012 - квалификация
|Группа G. 2-й тур
|1 : 3
|30.06.2024
|ЧЕ-2024 — финальный раунд
|1/8 финала
|2 : 1 ДВ
|25.06.2024
|ЧЕ-2024 - финальный раунд
|Группа C. 3-й тур
|0 : 0
|20.06.2024
|ЧЕ-2024 - финальный раунд
|Группа C. 2-й тур
|1 : 1
|16.06.2024
|ЧЕ-2024 - финальный раунд
|Группа C. 1-й тур
|0 : 1
|07.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 1
|29.06.2024
|ЧЕ-2024 — финальный раунд
|1/8 финала
|2 : 0
|23.06.2024
|ЧЕ-2024 — финальный раунд
|Группа A. 3-й тур
|1 : 1
|19.06.2024
|ЧЕ-2024 — финальный раунд
|Группа A. 2-й тур
|1 : 1
|15.06.2024
|ЧЕ-2024 — финальный раунд
|Группа A. 1-й тур
|1 : 3
|08.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|1 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/4 финала ЧЕ-2024: Англия — Швейцария. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/8 финала
| Швейцария
Италия
|2 : 0
| Германия
Дания
|2 : 0
| Англия
Словакия
|2 : 1 ДВ
| Испания
Грузия
|4 : 1
| Франция
Бельгия
|1 : 0
| Португалия
Словения
|0 : 0 3 : 0
| Румыния
Нидерланды
|0 : 3
| Австрия
Турция
|1 : 2
1/4 финала
| Испания
Германия
|2 : 1 ДВ
| Португалия
Франция
|05.07
| Англия
Швейцария
|06.07
| Нидерланды
Турция
|06.07
1/2 финала
| Испания
WQF2
|09.07
| WQF3
WQF4
|10.07
Финал
| WSF1
WSF2
|14.07