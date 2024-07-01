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Англия - Швейцария 06 Июля прямая трансляция

Стадион: Меркур Шпиль-Арена (Дюссельдорф, Германия), вместимость: 54600
06 Июля 2024 года в 19:00 (+03:00). ЧЕ-2024 — финальный раунд, 1/4 финала
Главный судья: Даниэле Орсато (Виченца, Италия);
Англия
Швейцария

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Англия - Швейцария, которое состоится 06 Июля 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 — финальный раунд, 1/4 финала, оно проводится на стадионе: Меркур Шпиль-Арена (Дюссельдорф, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Англия
Швейцария
1 Англия вр Джордан Пикфорд
2 Англия зщ Кайл Уолкер
14 Англия зщ Эзри Конса
5 Англия зщ Джон Стоунз
12 Англия зщ Киран Триппьер
8 Англия зщ Трент Александер-Арнольд
10 Англия пз Джуд Беллингем
4 Англия пз Деклан Райс
11 Англия пз Фил Фоден
7 Англия нп Букайо Сака
9 Англия нп Гарри Кейн
1 Швейцария вр Ян Зоммер
22 Швейцария зщ Фабиан Шер
5 Швейцария зщ Мануэль Аканджи
13 Швейцария зщ Рикардо Родригес
3 Швейцария зщ Сильван Видмер
8 Швейцария пз Ремо Фройлер
10 Швейцария пз Гранит Джака
20 Швейцария пз Михел Эбишер
19 Швейцария нп Дан Ндой
17 Швейцария нп Рубен Варгас
7 Швейцария нп Брил Эмболо
Главные тренеры
Англия Гарет Саутгейт
Швейцария Мурат Якин
История личных встреч
26.03.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 1 Англия2 : 1Швейцария
09.06.2019 Лига наций УЕФА Лига A. За 3-е место Швейцария0 : 0 5 : 6Англия
11.09.2018 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Англия1 : 0Швейцария
08.09.2015 ЧЕ-2016 - квалификация Группа E. 8-й тур Англия2 : 0Швейцария
08.09.2014 ЧЕ-2016 - квалификация Группа E. 1-й тур Швейцария0 : 2Англия
04.06.2011 ЧЕ-2012 - квалификация Группа G. 6-й тур Англия2 : 2Швейцария
07.09.2010 ЧЕ-2012 - квалификация Группа G. 2-й тур Швейцария1 : 3Англия
30.06.2024 ЧЕ-2024 — финальный раунд 1/8 финала Англия2 : 1 ДВ
25.06.2024 ЧЕ-2024 - финальный раунд Группа C. 3-й тур Англия0 : 0
20.06.2024 ЧЕ-2024 - финальный раунд Группа C. 2-й тур 1 : 1Англия
16.06.2024 ЧЕ-2024 - финальный раунд Группа C. 1-й тур 0 : 1Англия
07.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Англия0 : 1
29.06.2024 ЧЕ-2024 — финальный раунд 1/8 финала Швейцария2 : 0
23.06.2024 ЧЕ-2024 — финальный раунд Группа A. 3-й тур Швейцария1 : 1
19.06.2024 ЧЕ-2024 — финальный раунд Группа A. 2-й тур 1 : 1Швейцария
15.06.2024 ЧЕ-2024 — финальный раунд Группа A. 1-й тур 1 : 3Швейцария
08.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Швейцария1 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/4 финала ЧЕ-2024: Англия — Швейцария. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/8 финала
Швейцария
Италия
2 : 0
Германия
Дания
2 : 0
Англия
Словакия
2 : 1 ДВ
Испания
Грузия
4 : 1
Франция
Бельгия
1 : 0
Португалия
Словения
0 : 0 3 : 0
Румыния
Нидерланды
0 : 3
Австрия
Турция
1 : 2
1/4 финала
Испания
Германия
2 : 1 ДВ
Португалия
Франция
05.07
Англия
Швейцария
06.07
Нидерланды
Турция
06.07
1/2 финала
Испания
WQF2
09.07
WQF3
WQF4
10.07
Финал
WSF1
WSF2
14.07

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