Испания - Англия 14 Июля прямая трансляция
Стадион: Олимпиаштадион (Берлин, Германия), вместимость: 74667
14 Июля 2024 года в 22:00 (+03:00). ЧЕ-2024 — финальный раунд, Финал
Главный судья: Франсуа Летексье (Франция);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Испания - Англия, которое состоится 14 Июля 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 — финальный раунд, Финал, оно проводится на стадионе: Олимпиаштадион (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Испания
Англия
|23
|вр
|Унай Симон
|2
|зщ
|Даниэль Карвахаль
|3
|зщ
|Робен Ле Норман
|14
|зщ
|Эмерик Лапорт
|24
|зщ
|Марк Кукурелья
|16
|пз
|Родри
|8
|пз
|Фабиан Руис
|19
|нп
|Ламин Ямаль
|10
|нп
|Дани Ольмо
|17
|нп
|Нико Уильямс
|7
|нп
|Альваро Мората
|1
|вр
|Джордан Пикфорд
|2
|зщ
|Кайл Уолкер
|5
|зщ
|Джон Стоунз
|6
|зщ
|Марк Гехи
|3
|зщ
|Люк Шоу
|26
|пз
|Кобби Майну
|4
|пз
|Деклан Райс
|11
|пз
|Фил Фоден
|10
|пз
|Джуд Беллингем
|7
|нп
|Букайо Сака
|9
|нп
|Гарри Кейн
Главные тренеры
|Луис де ла Фуэнте
|Гарет Саутгейт
История личных встреч
|15.10.2018
|Лига наций УЕФА
|Лига A. Группа 4. 4-й тур
|2 : 3
|08.09.2018
|Лига наций УЕФА
|Лига A. Группа 4. 1-й тур
|1 : 2
|15.11.2016
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|2 : 2
|13.11.2015
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|2 : 0
|12.11.2011
|Товарищеские матчи (сборные)
|Ноябрь 2011
|1 : 0
|09.07.2024
|ЧЕ-2024 — финальный раунд
|1/2 финала
|2 : 1
|05.07.2024
|ЧЕ-2024 — финальный раунд
|1/4 финала
|2 : 1 ДВ
|30.06.2024
|ЧЕ-2024 — финальный раунд
|1/8 финала
|4 : 1
|24.06.2024
|ЧЕ-2024 - финальный раунд
|Группа B. 3-й тур
|0 : 1
|20.06.2024
|ЧЕ-2024 - финальный раунд
|Группа B. 2-й тур
|1 : 0
|10.07.2024
|ЧЕ-2024 — финальный раунд
|1/2 финала
|1 : 2
|06.07.2024
|ЧЕ-2024 — финальный раунд
|1/4 финала
|1 : 1 5 : 3
|30.06.2024
|ЧЕ-2024 — финальный раунд
|1/8 финала
|2 : 1 ДВ
|25.06.2024
|ЧЕ-2024 - финальный раунд
|Группа C. 3-й тур
|0 : 0
|20.06.2024
|ЧЕ-2024 - финальный раунд
|Группа C. 2-й тур
|1 : 1
Текстовая трансляция
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У Испании самая мощная сборная Евро-2024. Тем удивительнее, что капитаном команды остаётся Альваро Мората. И это при наличии таких футболистов, как Родри и Карвахаль.Форварду достаётся годами. Видимо, это его последний матч за сборную Морату травят. Финал Евро-2024 — шанс заткнуть хейтеров 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию финального матча ЧЕ-2024: Испания — Англия. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/8 финала
| Швейцария
Италия
|2 : 0
| Германия
Дания
|2 : 0
| Англия
Словакия
|2 : 1 ДВ
| Испания
Грузия
|4 : 1
| Франция
Бельгия
|1 : 0
| Португалия
Словения
|0 : 0 3 : 0
| Румыния
Нидерланды
|0 : 3
| Австрия
Турция
|1 : 2
1/4 финала
| Испания
Германия
|2 : 1 ДВ
| Португалия
Франция
|0 : 0 3 : 5
| Англия
Швейцария
|1 : 1 5 : 3
| Нидерланды
Турция
|2 : 1
1/2 финала
| Испания
Франция
|2 : 1
| Нидерланды
Англия
|1 : 2
Финал
| Испания
Англия
|14.07