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Испания - Англия 14 Июля прямая трансляция

Стадион: Олимпиаштадион (Берлин, Германия), вместимость: 74667
14 Июля 2024 года в 22:00 (+03:00). ЧЕ-2024 — финальный раунд, Финал
Главный судья: Франсуа Летексье (Франция);
Испания
Англия

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Испания - Англия, которое состоится 14 Июля 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 — финальный раунд, Финал, оно проводится на стадионе: Олимпиаштадион (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Испания
Англия
23 Испания вр Унай Симон
2 Испания зщ Даниэль Карвахаль
3 Испания зщ Робен Ле Норман
14 Испания зщ Эмерик Лапорт
24 Испания зщ Марк Кукурелья
16 Испания пз Родри
8 Испания пз Фабиан Руис
19 Испания нп Ламин Ямаль
10 Испания нп Дани Ольмо
17 Испания нп Нико Уильямс
7 Испания нп Альваро Мората
1 Англия вр Джордан Пикфорд
2 Англия зщ Кайл Уолкер
5 Англия зщ Джон Стоунз
6 Англия зщ Марк Гехи
3 Англия зщ Люк Шоу
26 Англия пз Кобби Майну
4 Англия пз Деклан Райс
11 Англия пз Фил Фоден
10 Англия пз Джуд Беллингем
7 Англия нп Букайо Сака
9 Англия нп Гарри Кейн
Главные тренеры
Испания Луис де ла Фуэнте
Англия Гарет Саутгейт
История личных встреч
15.10.2018 Лига наций УЕФА Лига A. Группа 4. 4-й тур Испания2 : 3Англия
08.09.2018 Лига наций УЕФА Лига A. Группа 4. 1-й тур Англия1 : 2Испания
15.11.2016 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Англия2 : 2Испания
13.11.2015 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Испания2 : 0Англия
12.11.2011 Товарищеские матчи (сборные) Ноябрь 2011 Англия1 : 0Испания
09.07.2024 ЧЕ-2024 — финальный раунд 1/2 финала Испания2 : 1
05.07.2024 ЧЕ-2024 — финальный раунд 1/4 финала Испания2 : 1 ДВ
30.06.2024 ЧЕ-2024 — финальный раунд 1/8 финала Испания4 : 1
24.06.2024 ЧЕ-2024 - финальный раунд Группа B. 3-й тур 0 : 1Испания
20.06.2024 ЧЕ-2024 - финальный раунд Группа B. 2-й тур Испания1 : 0
10.07.2024 ЧЕ-2024 — финальный раунд 1/2 финала 1 : 2Англия
06.07.2024 ЧЕ-2024 — финальный раунд 1/4 финала Англия1 : 1 5 : 3
30.06.2024 ЧЕ-2024 — финальный раунд 1/8 финала Англия2 : 1 ДВ
25.06.2024 ЧЕ-2024 - финальный раунд Группа C. 3-й тур Англия0 : 0
20.06.2024 ЧЕ-2024 - финальный раунд Группа C. 2-й тур 1 : 1Англия
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У Испании самая мощная сборная Евро-2024. Тем удивительнее, что капитаном команды остаётся Альваро Мората. И это при наличии таких футболистов, как Родри и Карвахаль.Форварду достаётся годами. Видимо, это его последний матч за сборную Морату травят. Финал Евро-2024 — шанс заткнуть хейтеров 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию финального матча ЧЕ-2024: Испания — Англия. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/8 финала
Швейцария
Италия
2 : 0
Германия
Дания
2 : 0
Англия
Словакия
2 : 1 ДВ
Испания
Грузия
4 : 1
Франция
Бельгия
1 : 0
Португалия
Словения
0 : 0 3 : 0
Румыния
Нидерланды
0 : 3
Австрия
Турция
1 : 2
1/4 финала
Испания
Германия
2 : 1 ДВ
Португалия
Франция
0 : 0 3 : 5
Англия
Швейцария
1 : 1 5 : 3
Нидерланды
Турция
2 : 1
1/2 финала
Испания
Франция
2 : 1
Нидерланды
Англия
1 : 2
Финал
Испания
Англия
14.07

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