Узбекистан U23 - Испания U23 24 Июля прямая трансляция
Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 47929
24 Июля 2024 года в 16:00 (+03:00). Олимпийские игры (м), Группа C. 1-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Узбекистан U23 - Испания U23, которое состоится 24 Июля 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Олимпийские игры (м), Группа C. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Парк де Пренс (Париж, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Узбекистан U23
Испания U23
Главные тренеры
|Санти Дения
История личных встреч
|23.01.2012
|Дубай Кап - 2012
|Финал
|5 : 0
|21.01.2012
|Дубай Кап - 2012
|Группа B. 2-й тур
|0 : 1
|19.01.2012
|Дубай Кап - 2012
|Группа B. 1-й тур
|1 : 1 5 : 6
|07.08.2021
|Олимпийские игры (м)
|Финал
|2 : 1 ДВ
|03.08.2021
|Олимпийские игры (м)
|1/2 финала
|0 : 1 ДВ
|31.07.2021
|Олимпийские игры (м)
|1/4 финала
|5 : 2 ДВ
|28.07.2021
|Олимпийские игры (м)
|Группа C. 3-й тур
|1 : 1
|25.07.2021
|Олимпийские игры (м)
|Группа C. 2-й тур
|0 : 1
Текстовая трансляция
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Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Новая Зеландия U23
|0
|0
|2
|США U23
|0
|0
|3
|Гвинея U23
|0
|0
|4
|Франция U23
|0
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Марокко U23
|0
|0
|2
|Аргентина U23
|0
|0
|3
|Ирак U23
|0
|0
|4
|Украина U23
|0
|0
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Испания U23
|0
|0
|2
|Египет U23
|0
|0
|3
|Узбекистан U23
|0
|0
|4
|Доминиканская Республика U23
|0
|0
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Япония U23
|0
|0
|2
|Парагвай U23
|0
|0
|3
|Мали U23
|0
|0
|4
|Израиль U23
|0
|0