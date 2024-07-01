Узбекистан U23 - Испания U23 24 Июля прямая трансляция

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Чемпионат Европы и Кубок Америки прошли. Но летом 2024 года нас ожидает ещё один турнир сборных – уже на Олимпиаде в Париже. Кто же поборется за золото? И примут ли участие футболисты из РПЛ? Рассказываем обо всех деталях олимпийского футбольного турнира.В списке фаворитов — действующие победители Евро, ЧМ и Копы Чемпионы мира, звёзды РПЛ и Анри-тренер. Всё о футбольном турнире на Олимпиаде-2024 0'Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился мнением об отъезде Аббосбека Файзуллаева в расположение сборной Узбекистана с целью подготовки к участию в Олимпиаде-2024.Сборная Узбекистана сыграет в одной группе с Испанией, Египтом и Доминиканской Республикой В ЦСКА высказались об отъезде Файзуллаева в сборную Узбекистана для подготовки к Олимпиаде 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура группового этапа на Олимпийских играх-2024: Узбекистан U23 — Испания U23. Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.