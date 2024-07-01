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Узбекистан U23 - Испания U23 24 Июля прямая трансляция

Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 47929
24 Июля 2024 года в 16:00 (+03:00). Олимпийские игры (м), Группа C. 1-й тур
Узбекистан U23
Испания U23

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Узбекистан U23 - Испания U23, которое состоится 24 Июля 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Олимпийские игры (м), Группа C. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Парк де Пренс (Париж, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Узбекистан U23
Испания U23
Главные тренеры
ИспанияСанти Дения
История личных встреч
23.01.2012Дубай Кап - 2012Финал5 : 0Узбекистан U23
21.01.2012Дубай Кап - 2012Группа B. 2-й тур0 : 1Узбекистан U23
19.01.2012Дубай Кап - 2012Группа B. 1-й тур1 : 1 5 : 6Узбекистан U23
07.08.2021Олимпийские игры (м)Финал2 : 1 ДВИспания U23
03.08.2021Олимпийские игры (м)1/2 финала0 : 1 ДВИспания U23
31.07.2021Олимпийские игры (м)1/4 финалаИспания U235 : 2 ДВ
28.07.2021Олимпийские игры (м)Группа C. 3-й турИспания U231 : 1
25.07.2021Олимпийские игры (м)Группа C. 2-й тур0 : 1Испания U23
Текстовая трансляция
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Чемпионат Европы и Кубок Америки прошли. Но летом 2024 года нас ожидает ещё один турнир сборных – уже на Олимпиаде в Париже. Кто же поборется за золото? И примут ли участие футболисты из РПЛ? Рассказываем обо всех деталях олимпийского футбольного турнира.В списке фаворитов — действующие победители Евро, ЧМ и Копы Чемпионы мира, звёзды РПЛ и Анри-тренер. Всё о футбольном турнире на Олимпиаде-2024 0'Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился мнением об отъезде Аббосбека Файзуллаева в расположение сборной Узбекистана с целью подготовки к участию в Олимпиаде-2024.Сборная Узбекистана сыграет в одной группе с Испанией, Египтом и Доминиканской Республикой В ЦСКА высказались об отъезде Файзуллаева в сборную Узбекистана для подготовки к Олимпиаде 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура группового этапа на Олимпийских играх-2024: Узбекистан U23 — Испания U23. Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Новая Зеландия U2300
2 США U2300
3 Гвинея U2300
4 Франция U2300
Группа B
КомандаИО
1 Марокко U2300
2 Аргентина U2300
3 Ирак U2300
4 Украина U2300
Группа C
КомандаИО
1 Испания U2300
2 Египет U2300
3 Узбекистан U2300
4 Доминиканская Республика U2300
Группа D
КомандаИО
1 Япония U2300
2 Парагвай U2300
3 Мали U2300
4 Израиль U2300

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