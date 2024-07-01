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Доминиканская Республика U23 - Узбекистан U23 30 Июля прямая трансляция

Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 47929
30 Июля 2024 года в 16:00 (+03:00). Олимпийские игры (м), Группа C. 3-й тур
Доминиканская Республика U23
Узбекистан U23

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Доминиканская Республика U23 - Узбекистан U23, которое состоится 30 Июля 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Олимпийские игры (м), Группа C. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Парк де Пренс (Париж, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Доминиканская Республика U23
Узбекистан U23
Главные тренеры
ИспанияИбай Гомес
УзбекистанТимур Кападзе
История личных встреч
27.07.2024Олимпийские игры (м)Группа C. 2-й турДоминиканская Республика U231 : 3
24.07.2024Олимпийские игры (м)Группа C. 1-й тур0 : 0Доминиканская Республика U23
27.07.2024Олимпийские игры (м)Группа C. 2-й турУзбекистан U230 : 1
24.07.2024Олимпийские игры (м)Группа C. 1-й турУзбекистан U231 : 2
23.01.2012Дубай Кап - 2012Финал5 : 0Узбекистан U23
21.01.2012Дубай Кап - 2012Группа B. 2-й тур0 : 1Узбекистан U23
19.01.2012Дубай Кап - 2012Группа B. 1-й тур1 : 1 5 : 6Узбекистан U23
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура группового этапа на Олимпийских играх-2024: Доминиканская Республика U23 — Узбекистан U23. Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Франция U2326
2 США U2323
3 Новая Зеландия U2323
4 Гвинея U2320
Группа B
КомандаИО
1 Аргентина U2323
2 Марокко U2323
3 Украина U2323
4 Ирак U2323
Группа C
КомандаИО
1 Испания U2326
2 Египет U2324
3 Доминиканская Республика U2321
4 Узбекистан U2320
Группа D
КомандаИО
1 Япония U2326
2 Парагвай U2323
3 Мали U2321
4 Израиль U2321

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