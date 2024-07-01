Доминиканская Республика U23 - Узбекистан U23 30 Июля прямая трансляция
Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 47929
30 Июля 2024 года в 16:00 (+03:00). Олимпийские игры (м), Группа C. 3-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Доминиканская Республика U23 - Узбекистан U23, которое состоится 30 Июля 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Олимпийские игры (м), Группа C. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Парк де Пренс (Париж, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Доминиканская Республика U23
Узбекистан U23
Главные тренеры
|Ибай Гомес
|Тимур Кападзе
История личных встреч
|27.07.2024
|Олимпийские игры (м)
|Группа C. 2-й тур
|1 : 3
|24.07.2024
|Олимпийские игры (м)
|Группа C. 1-й тур
|0 : 0
|27.07.2024
|Олимпийские игры (м)
|Группа C. 2-й тур
|0 : 1
|24.07.2024
|Олимпийские игры (м)
|Группа C. 1-й тур
|1 : 2
|23.01.2012
|Дубай Кап - 2012
|Финал
|5 : 0
|21.01.2012
|Дубай Кап - 2012
|Группа B. 2-й тур
|0 : 1
|19.01.2012
|Дубай Кап - 2012
|Группа B. 1-й тур
|1 : 1 5 : 6
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура группового этапа на Олимпийских играх-2024: Доминиканская Республика U23 — Узбекистан U23. Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Франция U23
|2
|6
|2
|США U23
|2
|3
|3
|Новая Зеландия U23
|2
|3
|4
|Гвинея U23
|2
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Аргентина U23
|2
|3
|2
|Марокко U23
|2
|3
|3
|Украина U23
|2
|3
|4
|Ирак U23
|2
|3
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Испания U23
|2
|6
|2
|Египет U23
|2
|4
|3
|Доминиканская Республика U23
|2
|1
|4
|Узбекистан U23
|2
|0
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Япония U23
|2
|6
|2
|Парагвай U23
|2
|3
|3
|Мали U23
|2
|1
|4
|Израиль U23
|2
|1