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Украина U23 - Аргентина U23 30 Июля прямая трансляция

Стадион: Групама (Лион, Франция), вместимость: 61556
30 Июля 2024 года в 18:00 (+03:00). Олимпийские игры (м), Группа B. 3-й тур
Украина U23
Аргентина U23

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Украина U23 - Аргентина U23, которое состоится 30 Июля 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Олимпийские игры (м), Группа B. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Групама (Лион, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Украина U23
Аргентина U23
Главные тренеры
УкраинаРуслан Петрович Ротань
АргентинаХавьер Маскерано
История личных встреч
27.07.2024Олимпийские игры (м)Группа B. 2-й турУкраина U232 : 1
24.07.2024Олимпийские игры (м)Группа B. 1-й тур2 : 1Украина U23
27.07.2024Олимпийские игры (м)Группа B. 2-й турАргентина U233 : 1
24.07.2024Олимпийские игры (м)Группа B. 1-й турАргентина U231 : 2
28.07.2021Олимпийские игры (м)Группа C. 3-й тур1 : 1Аргентина U23
25.07.2021Олимпийские игры (м)Группа C. 2-й тур0 : 1Аргентина U23
22.07.2021Олимпийские игры (м)Группа C. 1-й турАргентина U230 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура группового этапа на Олимпийских играх-2024: Украина U23 — Аргентина U23. Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Франция U2326
2 США U2323
3 Новая Зеландия U2323
4 Гвинея U2320
Группа B
КомандаИО
1 Аргентина U2323
2 Марокко U2323
3 Украина U2323
4 Ирак U2323
Группа C
КомандаИО
1 Испания U2326
2 Египет U2324
3 Доминиканская Республика U2321
4 Узбекистан U2320
Группа D
КомандаИО
1 Япония U2326
2 Парагвай U2323
3 Мали U2321
4 Израиль U2321

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