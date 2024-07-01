Марокко U23 - Ирак U23 30 Июля прямая трансляция
Стадион: Альянц Ривьера (Ницца, Франция), вместимость: 35624
30 Июля 2024 года в 18:00 (+03:00). Олимпийские игры (м), Группа B. 3-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Марокко U23 - Ирак U23, которое состоится 30 Июля 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Олимпийские игры (м), Группа B. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц Ривьера (Ницца, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Марокко U23
Ирак U23
Главные тренеры
|Тарик Сектьюи
|Радхи Шенайшил
История личных встреч
|27.07.2024
|Олимпийские игры (м)
|Группа B. 2-й тур
|2 : 1
|24.07.2024
|Олимпийские игры (м)
|Группа B. 1-й тур
|1 : 2
|01.08.2012
|Олимпийские игры
|Группа D. 3-й тур
|0 : 0
|29.07.2012
|Олимпийские игры
|Группа D. 2-й тур
|1 : 0
|26.07.2012
|Олимпийские игры
|Группа D. 1-й тур
|2 : 2
|27.07.2024
|Олимпийские игры (м)
|Группа B. 2-й тур
|3 : 1
|24.07.2024
|Олимпийские игры (м)
|Группа B. 1-й тур
|2 : 1
|11.08.2016
|Олимпийские игры (м)
|Группа A. 3-й тур
|1 : 1
|08.08.2016
|Олимпийские игры (м)
|Группа A. 2-й тур
|0 : 0
|04.08.2016
|Олимпийские игры (м)
|Группа A. 1-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Франция U23
|2
|6
|2
|США U23
|2
|3
|3
|Новая Зеландия U23
|2
|3
|4
|Гвинея U23
|2
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Аргентина U23
|2
|3
|2
|Марокко U23
|2
|3
|3
|Украина U23
|2
|3
|4
|Ирак U23
|2
|3
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Испания U23
|2
|6
|2
|Египет U23
|2
|4
|3
|Доминиканская Республика U23
|2
|1
|4
|Узбекистан U23
|2
|0
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Япония U23
|2
|6
|2
|Парагвай U23
|2
|3
|3
|Мали U23
|2
|1
|4
|Израиль U23
|2
|1