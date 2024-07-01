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Марокко U23 - Ирак U23 30 Июля прямая трансляция

Стадион: Альянц Ривьера (Ницца, Франция), вместимость: 35624
30 Июля 2024 года в 18:00 (+03:00). Олимпийские игры (м), Группа B. 3-й тур
Марокко U23
Ирак U23

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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Марокко U23 - Ирак U23, которое состоится 30 Июля 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Олимпийские игры (м), Группа B. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц Ривьера (Ницца, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Марокко U23
Ирак U23
Главные тренеры
МароккоТарик Сектьюи
ИракРадхи Шенайшил
История личных встреч
27.07.2024Олимпийские игры (м)Группа B. 2-й тур2 : 1Марокко U23
24.07.2024Олимпийские игры (м)Группа B. 1-й тур1 : 2Марокко U23
01.08.2012Олимпийские игрыГруппа D. 3-й тур0 : 0
29.07.2012Олимпийские игрыГруппа D. 2-й тур1 : 0
26.07.2012Олимпийские игрыГруппа D. 1-й тур2 : 2
27.07.2024Олимпийские игры (м)Группа B. 2-й тур3 : 1Ирак U23
24.07.2024Олимпийские игры (м)Группа B. 1-й турИрак U232 : 1
11.08.2016Олимпийские игры (м)Группа A. 3-й тур1 : 1Ирак U23
08.08.2016Олимпийские игры (м)Группа A. 2-й тур0 : 0Ирак U23
04.08.2016Олимпийские игры (м)Группа A. 1-й турИрак U230 : 0
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Франция U2326
2 США U2323
3 Новая Зеландия U2323
4 Гвинея U2320
Группа B
КомандаИО
1 Аргентина U2323
2 Марокко U2323
3 Украина U2323
4 Ирак U2323
Группа C
КомандаИО
1 Испания U2326
2 Египет U2324
3 Доминиканская Республика U2321
4 Узбекистан U2320
Группа D
КомандаИО
1 Япония U2326
2 Парагвай U2323
3 Мали U2321
4 Израиль U2321

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