Израиль U23 - Япония U23 30 Июля прямая трансляция
Стадион: Ля Божуар — Луи Фонтено (Нант, Франция), вместимость: 38285
30 Июля 2024 года в 22:00 (+03:00). Олимпийские игры (м), Группа D. 3-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Израиль U23 - Япония U23, которое состоится 30 Июля 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Олимпийские игры (м), Группа D. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Ля Божуар — Луи Фонтено (Нант, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Израиль U23
Япония U23
Главные тренеры
|Гай Лузон
|Го Оива
История личных встреч
|27.07.2024
|Олимпийские игры (м)
|Группа D. 2-й тур
|2 : 4
|24.07.2024
|Олимпийские игры (м)
|Группа D. 1-й тур
|1 : 1
|27.07.2024
|Олимпийские игры (м)
|Группа D. 2-й тур
|1 : 0
|24.07.2024
|Олимпийские игры (м)
|Группа D. 1-й тур
|5 : 0
|06.08.2021
|Олимпийские игры (м)
|За 3-е место
|3 : 1
|03.08.2021
|Олимпийские игры (м)
|1/2 финала
|0 : 1 ДВ
|31.07.2021
|Олимпийские игры (м)
|1/4 финала
|0 : 0 4 : 2
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Франция U23
|2
|6
|2
|США U23
|2
|3
|3
|Новая Зеландия U23
|2
|3
|4
|Гвинея U23
|2
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Аргентина U23
|2
|3
|2
|Марокко U23
|2
|3
|3
|Украина U23
|2
|3
|4
|Ирак U23
|2
|3
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Испания U23
|2
|6
|2
|Египет U23
|2
|4
|3
|Доминиканская Республика U23
|2
|1
|4
|Узбекистан U23
|2
|0
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Япония U23
|2
|6
|2
|Парагвай U23
|2
|3
|3
|Мали U23
|2
|1
|4
|Израиль U23
|2
|1