РФШ - Будё-Глимт 31 Июля прямая трансляция
31 Июля 2024 года в 20:00 (+03:00). Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
Главный судья: Виктор Копиевский (Кропивницкий, Украина)
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между РФШ - Будё-Глимт, которое состоится 31 Июля 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
РФШ
Рига, Латвия
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Главные тренеры
|Хьетиль Кнутсен
История личных встреч
|23.07.2024
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|4 : 0
|27.07.2024
|Латвия - Высшая лига
|24-й тур
|1 : 4
|23.07.2024
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|4 : 0
|17.07.2024
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|0 : 4
|10.07.2024
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|3 : 0
|05.07.2024
|Латвия - Высшая лига
|22-й тур
|7 : 0
|27.07.2024
|Норвегия - Элитсерия
|16-й тур
|1 : 1
|23.07.2024
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|4 : 0
|19.07.2024
|Норвегия - Элитсерия
|15-й тур
|3 : 1
|13.07.2024
|Норвегия - Элитсерия
|14-й тур
|2 : 1
|07.07.2024
|Норвегия - Элитсерия
|13-й тур
|5 : 1
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
|Команда
|1
|2
| Паневежис
ХИК
|3 : 0
|1 : 1
| Хамрун Спартанс
Линкольн
|0 : 1
|0 : 1 5 : 4
| Унио Эспортива Санта-Колома
Балкани
|1 : 2
|1 : 2 5 : 6
| ТНС
Дечич
|3 : 0
|1 : 1
| Викингур Р
Шэмрок Роверс
|0 : 0
|2 : 1
| Виртус
Стяуа
|1 : 7
|4 : 0
| Ордабасы
Петрокуб
|0 : 0
|1 : 0
|Команда
|1
|2
| Флора
Целе
|0 : 5
|2 : 1
| РФШ
Ларн
|3 : 0
|0 : 4
| Слован Бр
Струга
|4 : 2
|1 : 2
| КИ Клаксвик
Дифферданж
|2 : 0
|0 : 0
| Лудогорец
Динамо Бт
|3 : 1
|1 : 0
| Динамо Мн
Пюник
|0 : 0
|0 : 1
| Борац Б-Л
Эгнатия
|1 : 0
|2 : 1 1 : 4
2-й квалификационный раунд
|Команда
|1
|2
| Будё-Глимт
РФШ
|4 : 0
|31.07
| Паневежис
Ягеллония
|0 : 4
|31.07
| Линкольн
Карабах
|0 : 2
|5 : 0
| Мальмё
КИ Клаксвик
|4 : 1
|30.07
| АПОЭЛ
Петрокуб
|1 : 0
|30.07
| Стяуа
Маккаби Т-А
|1 : 1
|31.07
| Ференцварош
ТНС
|5 : 0
|30.07
|Команда
|1
|2
| Унио Эспортива Санта-Колома
Мидтьюлланн
|0 : 3
|31.07
| Динамо К
Партизан
|6 : 2
|31.07
| Лугано
Фенербахче
|3 : 4
|30.07
| Шэмрок Роверс
Спарта П
|0 : 2
|30.07
| ПАОК
Борац Б-Л
|3 : 2
|31.07
| Лудогорец
Динамо Мн
|2 : 0
|31.07
| Целе
Слован Бр
|1 : 1
|30.07
3-й квалификационный раунд
|Команда
|1
|2
| NK Celje/Slovan Bratislava
APOEL Nicosia/CS Petrocub
|06.08
|06.08
| Malmoe FF/Klaksvik
PAOK Thessaloniki FC/Borac Ban
|06.08
|06.08
| Shamrock Rovers/Sparta Prague
FC FCSB/Maccabi Tel Aviv
|06.08
|06.08
| Карабах
Ludogorets Razgrad/Dinamo Mins
|06.08
|13.08
| UE Santa Coloma/FC Midtjylland
Ferencvaros/TNS
|06.08
|06.08
|Команда
|1
|2
| FK Panevezys/Jagiellonia Bialy
Bodoe/Glimt/RFS
|06.08
|06.08
| Лилль
Lugano/Fenerbahce
|06.08
|13.08
| Dynamo Kyiv/Partizan Beograd
Рейнджерс
|06.08
|13.08
| Ред Булл Зальцбург
Твенте
|06.08
|13.08
| Славия П
Юнион
|07.08
|13.08