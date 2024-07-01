Партизан - Динамо Киев 31 Июля прямая трансляция
Стадион: Партизан (Белград, Сербия), вместимость: 32710
31 Июля 2024 года в 21:00 (+03:00). Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
Главный судья: Мариан Барбу (Фэгэраш, Румыния)
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Партизан - Динамо К, которое состоится 31 Июля 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Партизан (Белград, Сербия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Партизан
Белград, Сербия
Динамо К
Киев, Украина
Главные тренеры
|Александар Станоевич
|Александр Владимирович Шовковский
История личных встреч
|23.07.2024
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|6 : 2
|07.12.2017
|Лига Европы
|Группа B. 6-й тур
|4 : 1
|28.09.2017
|Лига Европы
|Группа B. 2-й тур
|2 : 3
|27.07.2024
|Сербия — Суперлига
|2-й тур
|0 : 4
|23.07.2024
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|6 : 2
|19.07.2024
|Сербия — Суперлига
|1-й тур
|0 : 1
|10.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 1
|07.07.2024
|BetBoom Братский Кубок
|2-й тур
|3 : 0
|23.07.2024
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|6 : 2
|25.05.2024
|Украина - Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 2
|18.05.2024
|Украина - Премьер-лига
|29-й тур
|3 : 1
|11.05.2024
|Украина - Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 0
|05.05.2024
|Украина - Премьер-лига
|27-й тур
|5 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов: «Партизан» — «Динамо» (Киев). Начало встречи запланировано на 21:00 по московскому времени. В первом матче победило «Динамо» — 6:2.
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
|Команда
|1
|2
| Паневежис
ХИК
|3 : 0
|1 : 1
| Хамрун Спартанс
Линкольн
|0 : 1
|0 : 1 5 : 4
| Унио Эспортива Санта-Колома
Балкани
|1 : 2
|1 : 2 5 : 6
| ТНС
Дечич
|3 : 0
|1 : 1
| Викингур Р
Шэмрок Роверс
|0 : 0
|2 : 1
| Виртус
Стяуа
|1 : 7
|4 : 0
| Ордабасы
Петрокуб
|0 : 0
|1 : 0
|Команда
|1
|2
| Флора
Целе
|0 : 5
|2 : 1
| РФШ
Ларн
|3 : 0
|0 : 4
| Слован Бр
Струга
|4 : 2
|1 : 2
| КИ Клаксвик
Дифферданж
|2 : 0
|0 : 0
| Лудогорец
Динамо Бт
|3 : 1
|1 : 0
| Динамо Мн
Пюник
|0 : 0
|0 : 1
| Борац Б-Л
Эгнатия
|1 : 0
|2 : 1 1 : 4
2-й квалификационный раунд
|Команда
|1
|2
| Будё-Глимт
РФШ
|4 : 0
|31.07
| Паневежис
Ягеллония
|0 : 4
|31.07
| Линкольн
Карабах
|0 : 2
|5 : 0
| Мальмё
КИ Клаксвик
|4 : 1
|30.07
| АПОЭЛ
Петрокуб
|1 : 0
|30.07
| Стяуа
Маккаби Т-А
|1 : 1
|31.07
| Ференцварош
ТНС
|5 : 0
|30.07
|Команда
|1
|2
| Унио Эспортива Санта-Колома
Мидтьюлланн
|0 : 3
|31.07
| Динамо К
Партизан
|6 : 2
|31.07
| Лугано
Фенербахче
|3 : 4
|30.07
| Шэмрок Роверс
Спарта П
|0 : 2
|30.07
| ПАОК
Борац Б-Л
|3 : 2
|31.07
| Лудогорец
Динамо Мн
|2 : 0
|31.07
| Целе
Слован Бр
|1 : 1
|30.07
3-й квалификационный раунд
|Команда
|1
|2
| NK Celje/Slovan Bratislava
APOEL Nicosia/CS Petrocub
|06.08
|06.08
| Malmoe FF/Klaksvik
PAOK Thessaloniki FC/Borac Ban
|06.08
|06.08
| Shamrock Rovers/Sparta Prague
FC FCSB/Maccabi Tel Aviv
|06.08
|06.08
| Карабах
Ludogorets Razgrad/Dinamo Mins
|06.08
|13.08
| UE Santa Coloma/FC Midtjylland
Ferencvaros/TNS
|06.08
|06.08
|Команда
|1
|2
| FK Panevezys/Jagiellonia Bialy
Bodoe/Glimt/RFS
|06.08
|06.08
| Лилль
Lugano/Fenerbahce
|06.08
|13.08
| Dynamo Kyiv/Partizan Beograd
Рейнджерс
|06.08
|13.08
| Ред Булл Зальцбург
Твенте
|06.08
|13.08
| Славия П
Юнион
|07.08
|13.08