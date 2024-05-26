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Динамо Мн - Лудогорец 31 Июля прямая трансляция

Стадион: Вароши (Мезёкёвешд, Венгрия), вместимость: 5020
31 Июля 2024 года в 21:45 (+03:00). Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
Главный судья: Игал Фрид (Израиль)
Динамо Мн
Лудогорец

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Мн - Лудогорец, которое состоится 31 Июля 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Вароши (Мезёкёвешд, Венгрия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо Мн
Минск, Беларусь
Лудогорец
Разград, Болгария
Главные тренеры
Болгария Георги Дерменджиев
История личных встреч
24.07.2024 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Лудогорец2 : 0Динамо Мн
24.07.2024 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Лудогорец2 : 0Динамо Мн
16.07.2024 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 2-й матч 0 : 1Динамо Мн
10.07.2024 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Динамо Мн0 : 0
04.07.2024 Беларусь - Высшая лига 15-й тур Динамо Мн1 : 0
29.06.2024 Беларусь - Высшая лига 14-й тур 0 : 2Динамо Мн
24.07.2024 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Лудогорец2 : 0Динамо Мн
21.07.2024 Болгария — Первая лига 1-й тур Лудогорец1 : 0
17.07.2024 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 2-й матч 1 : 0Лудогорец
10.07.2024 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Лудогорец3 : 1
26.05.2024 Болгария - Первая лига Плей-офф чемпионов. 35-й тур 1 : 0Лудогорец
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
Команда12
Паневежис
ХИК
3 : 0 1 : 1
Хамрун Спартанс
Линкольн
0 : 1 0 : 1 5 : 4
Унио Эспортива Санта-Колома
Балкани
1 : 2 1 : 2 5 : 6
ТНС
Дечич
3 : 0 1 : 1
Викингур Р
Шэмрок Роверс
0 : 0 2 : 1
Виртус
Стяуа
1 : 7 4 : 0
Ордабасы
Петрокуб
0 : 0 1 : 0
Команда12
Флора
Целе
0 : 5 2 : 1
РФШ
Ларн
3 : 0 0 : 4
Слован Бр
Струга
4 : 2 1 : 2
КИ Клаксвик
Дифферданж
2 : 0 0 : 0
Лудогорец
Динамо Бт
3 : 1 1 : 0
Динамо Мн
Пюник
0 : 0 0 : 1
Борац Б-Л
Эгнатия
1 : 0 2 : 1 1 : 4
2-й квалификационный раунд
Команда12
Будё-Глимт
РФШ
4 : 0 31.07
Паневежис
Ягеллония
0 : 4 31.07
Линкольн
Карабах
0 : 2 5 : 0
Мальмё
КИ Клаксвик
4 : 1 30.07
АПОЭЛ
Петрокуб
1 : 0 30.07
Стяуа
Маккаби Т-А
1 : 1 31.07
Ференцварош
ТНС
5 : 0 30.07
Команда12
Унио Эспортива Санта-Колома
Мидтьюлланн
0 : 3 31.07
Динамо К
Партизан
6 : 2 31.07
Лугано
Фенербахче
3 : 4 30.07
Шэмрок Роверс
Спарта П
0 : 2 30.07
ПАОК
Борац Б-Л
3 : 2 31.07
Лудогорец
Динамо Мн
2 : 0 31.07
Целе
Слован Бр
1 : 1 30.07
3-й квалификационный раунд
Команда12
NK Celje/Slovan Bratislava
APOEL Nicosia/CS Petrocub
06.0806.08
Malmoe FF/Klaksvik
PAOK Thessaloniki FC/Borac Ban
06.0806.08
Shamrock Rovers/Sparta Prague
FC FCSB/Maccabi Tel Aviv
06.0806.08
Карабах
Ludogorets Razgrad/Dinamo Mins
06.0813.08
UE Santa Coloma/FC Midtjylland
Ferencvaros/TNS
06.0806.08
Команда12
FK Panevezys/Jagiellonia Bialy
Bodoe/Glimt/RFS
06.0806.08
Лилль
Lugano/Fenerbahce
06.0813.08
Dynamo Kyiv/Partizan Beograd
Рейнджерс
06.0813.08
Ред Булл Зальцбург
Твенте
06.0813.08
Славия П
Юнион
07.0813.08

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