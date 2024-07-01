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Барселона - Манчестер Сити 31 Июля прямая трансляция

Стадион: Кэмпинг Уорлд (Орландо, Флорида, США), вместимость: 65000
31 Июля 2024 года в 03:20 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2024
Главный судья: Тимоти Форд (США)
Барселона
Перерыв
2 : 1
Манчестер Сити

  • 24'
    1:0
    Пау Виктор
  • 45+2'
    2:1
    Пабло Торре
0'
45'
90'
  • 39'
    1:1
    Нико О'Райли
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Манчестер Сити, которое состоится 31 Июля 2024 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2024, оно проводится на стадионе: Кэмпинг Уорлд (Орландо, Флорида, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Барселона
Барселона, Испания
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
13ИспанияврИньяки Пенья
2МексиказщХулиан Араухо
21ИспаниязщСерхи Домингес
24АвстралиязщЖерар Мартин
20ИспаниязщЭктор Форт
4ФранциязщКлеман Лангле
16ИспанияпзМарк Бернал
6ИспанияпзПабло Торре
30ИспанияпзМарк Касадо
8ИспаниянпПау Виктор
17БразилиянпВитор Уго Роке Феррейра
31Бразилиявр Эдерсон
24ХорватиязщЙошко Гвардиол
82АнглиязщРико Льюис
97АнглиязщДжош Уилсон-Эсбранд
52НорвегияпзОскар Бобб
10АнглияпзДжек Грилиш
4АнглияпзКалвин Филлипс
8ХорватияпзМатео Ковачич
87АнглияпзДжеймс Макэйти
75АнглияпзНико О'Райли
9НорвегиянпЭрлинг Холанд
Запасные
31СШАврДиего Кохен
26ИспанияврАндер Астралага
25СенегалзщМикаил Фай
29ИспаниязщАндрес Куенка
12ИспаниязщАлекс Валле
3ИспаниязщАлекс Бальде
5ИспаниязщИньиго Мартинес
28ИспаниязщАлексис Ольмедо
19ИспанияпзКим Хуньент
14ИспанияпзУнаи Эрнандес
18ИспанияпзОриоль Ромеу
10ГерманияпзНоа Дарвих
7ИспанияпзГильермо Фернандес
9ПольшанпРоберт Левандовски
27ИспаниянпАнтонио Касино
33АнглияврСкотт Карсон
18ГерманияврШтефан Ортега
88ФинляндиязщТомас Галвес
90АнглиязщЛакайл Сэмюэл
70АнглиязщДжейдел Катонго
79АнглиязщЛюк Мбете-Табю
66АнглиязщДжахмай Симпсон-Пьюзи
86АнглиязщКаллум Дойл
91АнглиязщСтивен Мфуни
76ИспанияпзМахамаду Сусохо
96АнглияпзБен Найт
32АргентинапзМаксимо Перроне
56АнглияпзДжейкоб Райт
92АнглияпзМика Хэмилтон
95АнглиянпДжейден Хески
73АнглиянпДжоэл Ндала
99АнглиянпДжастин Обоаводуо
93ШвециянпАмар Фатах
Главные тренеры
ГерманияХанс-Дитер Флик
ИспанияХосеп Гвардиола
История личных встреч
24.08.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи Барселона3 : 3Манчестер Сити
01.11.2016 Лига чемпионов Группа C. 4-й тур Манчестер Сити3 : 1Барселона
19.10.2016 Лига чемпионов Группа C. 3-й тур Барселона4 : 0Манчестер Сити
18.03.2015 Лига чемпионов 1/8 финала. 2-й матч Барселона1 : 0Манчестер Сити
24.02.2015 Лига чемпионов 1/8 финала. 1-й матч Манчестер Сити1 : 2Барселона
12.03.2014 Лига чемпионов 1/8 финала. 2-й матч Барселона2 : 1Манчестер Сити
18.02.2014 Лига чемпионов 1/8 финала. 1-й матч Манчестер Сити0 : 2Барселона
26.05.2024 Испания - Примера 38-й тур 1 : 2Барселона
19.05.2024 Испания - Примера 37-й тур Барселона3 : 0
16.05.2024 Испания - Примера 36-й тур 0 : 2Барселона
13.05.2024 Испания - Примера 35-й тур Барселона2 : 0
04.05.2024 Испания - Примера 34-й тур 4 : 2Барселона
28.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Манчестер Сити2 : 3
24.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Манчестер Сити3 : 4
25.05.2024 Кубок Англии Финал Манчестер Сити1 : 2
19.05.2024 Англия - Премьер-лига 38-й тур Манчестер Сити3 : 1
14.05.2024 Англия - Премьер-лига 34-й тур 0 : 2Манчестер Сити

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