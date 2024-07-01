Барселона - Манчестер Сити 31 Июля прямая трансляция
Стадион: Кэмпинг Уорлд (Орландо, Флорида, США), вместимость: 65000
31 Июля 2024 года в 03:20 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2024
Главный судья: Тимоти Форд (США)
Перерыв
2 : 1
- 24'1:0Пау Виктор
- 45+2'2:1Пабло Торре
0'
45'
90'
- 39'1:1Нико О'Райли
Анонс матча
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Манчестер Сити, которое состоится 31 Июля 2024 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2024, оно проводится на стадионе: Кэмпинг Уорлд (Орландо, Флорида, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Барселона
Барселона, Испания
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
|13
|вр
|Иньяки Пенья
|2
|зщ
|Хулиан Араухо
|21
|зщ
|Серхи Домингес
|24
|зщ
|Жерар Мартин
|20
|зщ
|Эктор Форт
|4
|зщ
|Клеман Лангле
|16
|пз
|Марк Бернал
|6
|пз
|Пабло Торре
|30
|пз
|Марк Касадо
|8
|нп
|Пау Виктор
|17
|нп
|Витор Уго Роке Феррейра
|31
|вр
|Эдерсон
|24
|зщ
|Йошко Гвардиол
|82
|зщ
|Рико Льюис
|97
|зщ
|Джош Уилсон-Эсбранд
|52
|пз
|Оскар Бобб
|10
|пз
|Джек Грилиш
|4
|пз
|Калвин Филлипс
|8
|пз
|Матео Ковачич
|87
|пз
|Джеймс Макэйти
|75
|пз
|Нико О'Райли
|9
|нп
|Эрлинг Холанд
Запасные
|31
|вр
|Диего Кохен
|26
|вр
|Андер Астралага
|25
|зщ
|Микаил Фай
|29
|зщ
|Андрес Куенка
|12
|зщ
|Алекс Валле
|3
|зщ
|Алекс Бальде
|5
|зщ
|Иньиго Мартинес
|28
|зщ
|Алексис Ольмедо
|19
|пз
|Ким Хуньент
|14
|пз
|Унаи Эрнандес
|18
|пз
|Ориоль Ромеу
|10
|пз
|Ноа Дарвих
|7
|пз
|Гильермо Фернандес
|9
|нп
|Роберт Левандовски
|27
|нп
|Антонио Касино
|33
|вр
|Скотт Карсон
|18
|вр
|Штефан Ортега
|88
|зщ
|Томас Галвес
|90
|зщ
|Лакайл Сэмюэл
|70
|зщ
|Джейдел Катонго
|79
|зщ
|Люк Мбете-Табю
|66
|зщ
|Джахмай Симпсон-Пьюзи
|86
|зщ
|Каллум Дойл
|91
|зщ
|Стивен Мфуни
|76
|пз
|Махамаду Сусохо
|96
|пз
|Бен Найт
|32
|пз
|Максимо Перроне
|56
|пз
|Джейкоб Райт
|92
|пз
|Мика Хэмилтон
|95
|нп
|Джейден Хески
|73
|нп
|Джоэл Ндала
|99
|нп
|Джастин Обоаводуо
|93
|нп
|Амар Фатах
Главные тренеры
|Ханс-Дитер Флик
|Хосеп Гвардиола
История личных встреч
|24.08.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|3 : 3
|01.11.2016
|Лига чемпионов
|Группа C. 4-й тур
|3 : 1
|19.10.2016
|Лига чемпионов
|Группа C. 3-й тур
|4 : 0
|18.03.2015
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|1 : 0
|24.02.2015
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 2
|12.03.2014
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|2 : 1
|18.02.2014
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|0 : 2
|26.05.2024
|Испания - Примера
|38-й тур
|1 : 2
|19.05.2024
|Испания - Примера
|37-й тур
|3 : 0
|16.05.2024
|Испания - Примера
|36-й тур
|0 : 2
|13.05.2024
|Испания - Примера
|35-й тур
|2 : 0
|04.05.2024
|Испания - Примера
|34-й тур
|4 : 2
|28.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 3
|24.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|3 : 4
|25.05.2024
|Кубок Англии
|Финал
|1 : 2
|19.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|3 : 1
|14.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|0 : 2