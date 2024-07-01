Спартак М - Динамо М 31 Июля прямая трансляция
31 Июля 2024 года в 18:30 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа A. 1-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спартак М - Динамо М, которое состоится 31 Июля 2024 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа A. 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Спартак М
Москва
Динамо М
Москва
История личных встреч
|12.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 1 5 : 4
|01.05.2024
|Fonbet Кубок России
|1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
|0 : 2
|07.04.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 2
|04.10.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа D
|3 : 0
|23.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 0
|29.08.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа D
|4 : 1
|08.04.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|22-й тур
|3 : 3
|20.08.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 0
|29.05.2022
|Кубок России
|Финал
|2 : 1
|06.03.2022
|Россия - Премьер-Лига
|20-й тур
|0 : 2
|28.07.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 3
|26.07.2024
|Россия - МФЛ
|16-й тур
|2 : 0
|21.07.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 0
|19.07.2024
|Россия - МФЛ
|15-й тур
|3 : 1
|15.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|3 : 0
|27.07.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|2-й тур
|3 : 1
|26.07.2024
|Россия - МФЛ
|16-й тур
|1 : 1
|20.07.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|1-й тур
|3 : 1
|19.07.2024
|Россия - МФЛ
|15-й тур
|2 : 3
|12.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 1 5 : 4
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа Кубка России — 2024/2025: «Спартак» — «Динамо». Это соперники по группе A. Начало московского дерби запланировано на 18:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Спартак М
|0
|0
|2
|Крылья Советов
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|4
|Динамо Мх
|0
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Локомотив М
|1
|3
|2
|Химки
|0
|0
|3
|Оренбург
|0
|0
|4
|Ростов
|1
|0
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Ахмат
|0
|0
|2
|ЦСКА
|0
|0
|3
|Краснодар
|0
|0
|4
|Пари Нижний Новгород
|0
|0
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Рубин
|1
|3
|2
|Факел
|0
|0
|3
|Зенит
|0
|0
|4
|Акрон
|1
|0