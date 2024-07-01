06:29 ()
Свернуть список

Спартак М - Динамо М 31 Июля прямая трансляция

31 Июля 2024 года в 18:30 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа A. 1-й тур
Спартак МДинамо М

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спартак М - Динамо М, которое состоится 31 Июля 2024 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа A. 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спартак М
Москва
Динамо М
Москва
История личных встреч
12.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Динамо М1 : 1 5 : 4Спартак М
01.05.2024 Fonbet Кубок России 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов) Динамо М0 : 2Спартак М
07.04.2024 МИР Российская Премьер-лига 23-й тур Динамо М1 : 2Спартак М
04.10.2023 Fonbet Кубок России Группа D Динамо М3 : 0Спартак М
23.09.2023 МИР Российская Премьер-лига 9-й тур Спартак М1 : 0Динамо М
29.08.2023 Fonbet Кубок России Группа D Спартак М4 : 1Динамо М
08.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 22-й тур Спартак М3 : 3Динамо М
20.08.2022 МИР Российская Премьер-лига 6-й тур Динамо М1 : 0Спартак М
29.05.2022 Кубок России Финал Спартак М2 : 1Динамо М
06.03.2022 Россия - Премьер-Лига 20-й тур Динамо М0 : 2Спартак М
28.07.2024 МИР Российская Премьер-лига 2-й тур 1 : 3Спартак М
26.07.2024 Россия - МФЛ 16-й тур 2 : 0Спартак М
21.07.2024 МИР Российская Премьер-лига 1-й тур 2 : 0Спартак М
19.07.2024 Россия - МФЛ 15-й тур Спартак М3 : 1
15.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Спартак М3 : 0
27.07.2024 МИР Российская Премьер-лига 2-й тур Динамо М3 : 1
26.07.2024 Россия - МФЛ 16-й тур 1 : 1Динамо М
20.07.2024 МИР Российская Премьер-лига 1-й тур Динамо М3 : 1
19.07.2024 Россия - МФЛ 15-й тур Динамо М2 : 3
12.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Динамо М1 : 1 5 : 4Спартак М
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа Кубка России — 2024/2025: «Спартак» — «Динамо». Это соперники по группе A. Начало московского дерби запланировано на 18:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Спартак М00
2 Крылья Советов00
3 Динамо М00
4 Динамо Мх00
Группа B
КомандаИО
1 Локомотив М13
2 Химки00
3 Оренбург00
4 Ростов10
Группа C
КомандаИО
1 Ахмат00
2 ЦСКА00
3 Краснодар00
4 Пари Нижний Новгород00
Группа D
КомандаИО
1 Рубин13
2 Факел00
3 Зенит00
4 Акрон10

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close