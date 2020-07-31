Химки - Оренбург 31 Июля прямая трансляция
31 Июля 2024 года в 16:00 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа B. 1-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Химки - Оренбург, которое состоится 31 Июля 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа B. 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Химки
Химки
Оренбург
Оренбург
История личных встреч
|23.02.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|5 : 2
|04.11.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|16-й тур
|2 : 0
|03.09.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|8-й тур
|3 : 1
|31.10.2019
|Кубок России
|1/8 финала
|1 : 2
|07.04.2018
|ФНЛ - Первый дивизион
|31-й тур
|0 : 1
|10.09.2017
|ФНЛ - Первый дивизион
|13-й тур
|5 : 2
|26.04.2012
|ФНЛ - Первый дивизион
|44-й тур
|3 : 0
|22.08.2011
|ФНЛ - Первый дивизион
|23-й тур
|1 : 2
|18.04.2011
|ФНЛ - Первый дивизион
|4-й тур
|2 : 1
|28.07.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 3
|21.07.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 1
|13.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 2 ДВ
|09.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|2 : 3
|09.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|10 : 0
|28.07.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 0
|26.07.2024
|Россия - МФЛ
|16-й тур
|1 : 1
|21.07.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 0
|19.07.2024
|Россия - МФЛ
|15-й тур
|2 : 1
|12.07.2024
|Россия - МФЛ
|14-й тур
|2 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа Кубка России — 2024/2025: «Химки» — «Оренбург». Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Спартак М
|0
|0
|2
|Крылья Советов
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|4
|Динамо Мх
|0
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Локомотив М
|1
|3
|2
|Химки
|0
|0
|3
|Оренбург
|0
|0
|4
|Ростов
|1
|0
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Ахмат
|0
|0
|2
|ЦСКА
|0
|0
|3
|Краснодар
|0
|0
|4
|Пари Нижний Новгород
|0
|0
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Рубин
|1
|3
|2
|Факел
|0
|0
|3
|Зенит
|0
|0
|4
|Акрон
|1
|0