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Химки - Оренбург 31 Июля прямая трансляция

31 Июля 2024 года в 16:00 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа B. 1-й тур
ХимкиОренбург

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Химки - Оренбург, которое состоится 31 Июля 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа B. 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Химки
Химки
Оренбург
Оренбург
История личных встреч
23.02.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Оренбург5 : 2Химки
04.11.2022 МИР Российская Премьер-лига 16-й тур Химки2 : 0Оренбург
03.09.2022 МИР Российская Премьер-лига 8-й тур Оренбург3 : 1Химки
31.10.2019 Кубок России 1/8 финала Оренбург1 : 2Химки
07.04.2018 ФНЛ - Первый дивизион 31-й тур Химки0 : 1Оренбург
10.09.2017 ФНЛ - Первый дивизион 13-й тур Оренбург5 : 2Химки
26.04.2012 ФНЛ - Первый дивизион 44-й тур Оренбург3 : 0Химки
22.08.2011 ФНЛ - Первый дивизион 23-й тур Оренбург1 : 2Химки
18.04.2011 ФНЛ - Первый дивизион 4-й тур Химки2 : 1Оренбург
28.07.2024 МИР Российская Премьер-лига 2-й тур Химки1 : 3
21.07.2024 МИР Российская Премьер-лига 1-й тур Химки1 : 1
13.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 2 : 2 ДВХимки
09.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 Химки2 : 3
09.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 Химки10 : 0
28.07.2024 МИР Российская Премьер-лига 2-й тур Оренбург0 : 0
26.07.2024 Россия - МФЛ 16-й тур Оренбург1 : 1
21.07.2024 МИР Российская Премьер-лига 1-й тур Оренбург2 : 0
19.07.2024 Россия - МФЛ 15-й тур 2 : 1Оренбург
12.07.2024 Россия - МФЛ 14-й тур Оренбург2 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа Кубка России — 2024/2025: «Химки» — «Оренбург». Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Спартак М00
2 Крылья Советов00
3 Динамо М00
4 Динамо Мх00
Группа B
КомандаИО
1 Локомотив М13
2 Химки00
3 Оренбург00
4 Ростов10
Группа C
КомандаИО
1 Ахмат00
2 ЦСКА00
3 Краснодар00
4 Пари Нижний Новгород00
Группа D
КомандаИО
1 Рубин13
2 Факел00
3 Зенит00
4 Акрон10

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