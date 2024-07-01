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Ахмат - Пари Нижний Новгород 31 Июля прямая трансляция

31 Июля 2024 года в 21:00 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа C. 1-й тур
Ахмат
Пари Нижний Новгород

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ахмат - Пари Нижний Новгород, которое состоится 31 Июля 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа C. 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ахмат
Грозный
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
История личных встреч
17.05.2024 Россия - МФЛ 10-й тур Пари Нижний Новгород4 : 0Ахмат
28.04.2024 МИР Российская Премьер-лига 26-й тур Ахмат5 : 1Пари Нижний Новгород
08.03.2024 Россия - МФЛ 1-й тур Ахмат1 : 1Пари Нижний Новгород
14.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 4-й тур Пари Нижний Новгород2 : 0Ахмат
11.11.2022 МИР Российская Премьер-лига 17-й тур Пари Нижний Новгород3 : 2Ахмат
10.09.2022 МИР Российская Премьер-лига 9-й тур Ахмат1 : 3Пари Нижний Новгород
07.05.2022 Россия - Премьер-Лига 28-й тур Пари Нижний Новгород0 : 1Ахмат
07.11.2021 Россия - Премьер-Лига 14-й тур Ахмат3 : 1Пари Нижний Новгород
28.07.2024 МИР Российская Премьер-лига 2-й тур 0 : 0Ахмат
26.07.2024 Россия - МФЛ 16-й тур 6 : 1Ахмат
21.07.2024 МИР Российская Премьер-лига 1-й тур Ахмат1 : 1
19.07.2024 Россия - МФЛ 15-й тур Ахмат2 : 1
13.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 2 : 2Ахмат
27.07.2024 МИР Российская Премьер-лига 2-й тур Пари Нижний Новгород0 : 3
26.07.2024 Россия - МФЛ 16-й тур Пари Нижний Новгород0 : 8
22.07.2024 МИР Российская Премьер-лига 1-й тур Пари Нижний Новгород2 : 4
19.07.2024 Россия - МФЛ 15-й тур 1 : 1Пари Нижний Новгород
12.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 3 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа Кубка России — 2024/2025: «Ахмат» — «Пари Нижний Новгород». Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 21:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Спартак М00
2 Крылья Советов00
3 Динамо М00
4 Динамо Мх00
Группа B
КомандаИО
1 Локомотив М13
2 Химки00
3 Оренбург00
4 Ростов10
Группа C
КомандаИО
1 Ахмат00
2 ЦСКА00
3 Краснодар00
4 Пари Нижний Новгород00
Группа D
КомандаИО
1 Рубин13
2 Факел00
3 Зенит00
4 Акрон10

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