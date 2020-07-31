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Краснодар - ЦСКА 31 Июля прямая трансляция

31 Июля 2024 года в 21:00 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа C. 1-й тур
Краснодар
ЦСКА

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Краснодар - ЦСКА, которое состоится 31 Июля 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа C. 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Краснодар
Краснодар
ЦСКА
Москва
История личных встреч
10.12.2023 МИР Российская Премьер-лига 18-й тур Краснодар1 : 0ЦСКА
29.10.2023 МИР Российская Премьер-лига 13-й тур ЦСКА1 : 0Краснодар
11.06.2023 Fonbet Кубок России Суперфинал Краснодар1 : 1 5 : 6ЦСКА
27.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 29-й тур Краснодар0 : 0ЦСКА
28.02.2023 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ) Краснодар1 : 0ЦСКА
23.02.2023 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ) ЦСКА3 : 0Краснодар
10.09.2022 МИР Российская Премьер-лига 9-й тур ЦСКА4 : 1Краснодар
15.05.2022 Россия - Премьер-Лига 29-й тур Краснодар1 : 0ЦСКА
02.10.2021 Россия - Премьер-Лига 10-й тур ЦСКА0 : 0Краснодар
08.05.2021 Россия - Премьер-Лига 29-й тур ЦСКА3 : 1Краснодар
28.07.2024 МИР Российская Премьер-лига 2-й тур Краснодар0 : 0
26.07.2024 Россия - МФЛ 16-й тур Краснодар1 : 0
21.07.2024 МИР Российская Премьер-лига 1-й тур 1 : 1Краснодар
19.07.2024 Россия - МФЛ 15-й тур 0 : 0Краснодар
13.07.2024 OLIMPBET Суперкубок России 2024 Финал 4 : 2Краснодар
27.07.2024 МИР Российская Премьер-лига 2-й тур 0 : 3ЦСКА
26.07.2024 Россия - МФЛ 16-й тур ЦСКА6 : 1
20.07.2024 МИР Российская Премьер-лига 1-й тур 0 : 0ЦСКА
19.07.2024 Россия - МФЛ 15-й тур 2 : 3ЦСКА
13.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 ЦСКА2 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа Кубка России — 2024/2025: «Краснодар» — ЦСКА. Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 21:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Спартак М00
2 Крылья Советов00
3 Динамо М00
4 Динамо Мх00
Группа B
КомандаИО
1 Локомотив М13
2 Химки00
3 Оренбург00
4 Ростов10
Группа C
КомандаИО
1 Ахмат00
2 ЦСКА00
3 Краснодар00
4 Пари Нижний Новгород00
Группа D
КомандаИО
1 Рубин13
2 Факел00
3 Зенит00
4 Акрон10

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