01:34 ()
Онлайн трансляции
Суббота 24 августа
Свернуть список

Кристал Пэлас - Вест Хэм Юнайтед 24 Августа прямая трансляция

Стадион: Селхерст Парк (Лондон, Англия), вместимость: 26309
24 Августа 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 2-й тур
Главный судья: Роберт Джонс (Англия);
Кристал Пэлас
Вест Хэм Юнайтед

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кристал Пэлас - Вест Хэм Юнайтед, которое состоится 24 Августа 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Селхерст Парк (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кристал Пэлас
Лондон
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
1 Англия вр Дин Хендерсон
26 США зщ Крис Ричардс
34 Марокко зщ Шади Риад
6 Англия зщ Марк Гехи
12 Колумбия зщ Даниэль Муньос
3 Англия зщ Тайрик Митчелл
20 Англия пз Адам Уортон
18 Япония пз Даити Камада
10 Англия пз Эберечи Эзе
8 Колумбия пз Хефферсон Лерма
14 Франция нп Жан-Филипп Матета
23 Франция вр Альфонс Ареола
29 Англия зщ Аарон Ван-Биссака
25 Франция зщ Жан-Клер Тодибо
26 Англия зщ Макс Килман
33 Италия зщ Эмерсон Палмиери
28 Чехия пз Томаш Соучек
24 Аргентина пз Гвидо Родригес
10 Бразилия пз Лукас Пакета
14 Гана пз Мохаммед Кудус
20 Англия нп Джаррод Боуэн
9 Ямайка нп Майкл Антонио
Главные тренеры
Австрия Оливер Гласнер
Испания Хулен Лопетеги
История личных встреч
21.04.2024 Англия - Премьер-лига 34-й тур Кристал Пэлас5 : 2Вест Хэм Юнайтед
03.12.2023 Англия - Премьер-лига 14-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 1Кристал Пэлас
29.04.2023 Англия - Премьер-лига 34-й тур Кристал Пэлас4 : 3Вест Хэм Юнайтед
06.11.2022 Англия - Премьер-лига 15-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 2Кристал Пэлас
01.01.2022 Англия - Премьер-лига 21-й тур Кристал Пэлас2 : 3Вест Хэм Юнайтед
28.08.2021 Англия - Премьер-лига 3-й тур Вест Хэм Юнайтед2 : 2Кристал Пэлас
26.01.2021 Англия - Премьер-лига 20-й тур Кристал Пэлас2 : 3Вест Хэм Юнайтед
16.12.2020 Англия - Премьер-лига 13-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 1Кристал Пэлас
26.12.2019 Англия - Премьер-лига 19-й тур Кристал Пэлас2 : 1Вест Хэм Юнайтед
05.10.2019 Англия - Премьер-лига 8-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 2Кристал Пэлас
18.08.2024 Англия — Премьер-лига 1-й тур 2 : 1Кристал Пэлас
11.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Кристал Пэлас1 : 1
19.05.2024 Англия - Премьер-лига 38-й тур Кристал Пэлас5 : 0
11.05.2024 Англия - Премьер-лига 37-й тур 1 : 3Кристал Пэлас
06.05.2024 Англия - Премьер-лига 36-й тур Кристал Пэлас4 : 0
17.08.2024 Англия — Премьер-лига 1-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 2
10.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Вест Хэм Юнайтед2 : 2 6 : 5
19.05.2024 Англия - Премьер-лига 38-й тур 3 : 1Вест Хэм Юнайтед
11.05.2024 Англия - Премьер-лига 37-й тур Вест Хэм Юнайтед3 : 1
05.05.2024 Англия - Премьер-лига 36-й тур 5 : 0Вест Хэм Юнайтед
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Брайтон энд Хоув Альбион13
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити13
3
Лига чемпионов
Ливерпуль13
4
Лига чемпионов
Арсенал13
5
Лига Европы
Брентфорд13
6 Астон Вилла13
7 Манчестер Юнайтед13
8 Ньюкасл Юнайтед13
9 Тоттенхэм Хотспур11
10 Борнмут11
11 Лестер Сити11
12 Ноттингем Форест11
13 Вест Хэм Юнайтед10
14 Кристал Пэлас10
15 Саутгемптон10
16 Фулхэм10
17 Челси10
18
Зона вылета
Вулверхэмптон10
19
Зона вылета
Ипсвич Таун10
20
Зона вылета
Эвертон10

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close