Кристал Пэлас - Вест Хэм Юнайтед 24 Августа прямая трансляция
Стадион: Селхерст Парк (Лондон, Англия), вместимость: 26309
24 Августа 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 2-й тур
Главный судья: Роберт Джонс (Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кристал Пэлас - Вест Хэм Юнайтед, которое состоится 24 Августа 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Селхерст Парк (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кристал Пэлас
Лондон
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
|1
|вр
|Дин Хендерсон
|26
|зщ
|Крис Ричардс
|34
|зщ
|Шади Риад
|6
|зщ
|Марк Гехи
|12
|зщ
|Даниэль Муньос
|3
|зщ
|Тайрик Митчелл
|20
|пз
|Адам Уортон
|18
|пз
|Даити Камада
|10
|пз
|Эберечи Эзе
|8
|пз
|Хефферсон Лерма
|14
|нп
|Жан-Филипп Матета
|23
|вр
|Альфонс Ареола
|29
|зщ
|Аарон Ван-Биссака
|25
|зщ
|Жан-Клер Тодибо
|26
|зщ
|Макс Килман
|33
|зщ
|Эмерсон Палмиери
|28
|пз
|Томаш Соучек
|24
|пз
|Гвидо Родригес
|10
|пз
|Лукас Пакета
|14
|пз
|Мохаммед Кудус
|20
|нп
|Джаррод Боуэн
|9
|нп
|Майкл Антонио
Главные тренеры
|Оливер Гласнер
|Хулен Лопетеги
История личных встреч
|21.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|5 : 2
|03.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 1
|29.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|4 : 3
|06.11.2022
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 2
|01.01.2022
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|2 : 3
|28.08.2021
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|2 : 2
|26.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 3
|16.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 1
|26.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|2 : 1
|05.10.2019
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 2
|18.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 1
|11.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 1
|19.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|5 : 0
|11.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|1 : 3
|06.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|4 : 0
|17.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 2
|10.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 2 6 : 5
|19.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|3 : 1
|11.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|3 : 1
|05.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|5 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Брайтон энд Хоув Альбион
|1
|3
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|1
|3
| 3
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|1
|3
| 4
Лига чемпионов
|Арсенал
|1
|3
| 5
Лига Европы
|Брентфорд
|1
|3
|6
|Астон Вилла
|1
|3
|7
|Манчестер Юнайтед
|1
|3
|8
|Ньюкасл Юнайтед
|1
|3
|9
|Тоттенхэм Хотспур
|1
|1
|10
|Борнмут
|1
|1
|11
|Лестер Сити
|1
|1
|12
|Ноттингем Форест
|1
|1
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|1
|0
|14
|Кристал Пэлас
|1
|0
|15
|Саутгемптон
|1
|0
|16
|Фулхэм
|1
|0
|17
|Челси
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|1
|0
| 19
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|1
|0
| 20
Зона вылета
|Эвертон
|1
|0