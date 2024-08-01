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НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 24 Августа прямая трансляция

Стадион: Гоффертстадион (Неймеген, Нидерланды), вместимость: 12540
24 Августа 2024 года в 19:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 3-й тур
Главный судья: Сандер ван дер Эйк (Нидерланды);
НЕК Неймеген
ПЕК Зволле

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между НЕК Неймеген - ПЕК Зволле, которое состоится 24 Августа 2024 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Гоффертстадион (Неймеген, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
НЕК Неймеген
Неймеген
ПЕК Зволле
Зволле
22 Нидерланды вр Робин Руфс
2 Франция зщ Брайанн Перейра
4 Испания зщ Иван Маркес
17 Нидерланды зщ Брам Нуйтинк
24 Нидерланды зщ Калвин Вердонк
6 Нидерланды пз Мес Худемакерс
71 Нидерланды пз Дирк Пропер
23 Япония пз Кодаи Сано
11 Турция нп Basar Onal
10 Нидерланды нп Сонтье Хансен
25 Нидерланды нп Сами Уаисса
1 Нидерланды вр Яспер Схенделар
28 Дания зщ Simon Graves
5 Бельгия зщ Тьерри Лутонда
23 Нидерланды пз Элиано Рейндерс
6 Нидерланды пз Anouar El Azzouzi
10 Нидерланды пз Дэйв ван ден Берг
17 США пз Anthony Fontana
18 Нидерланды пз Одиссёс Веленас
50 Болгария пз Филип Крастев
11 Бельгия нп Дилан Мбайо
29 Нидерланды нп Томас Бёйтинк
Главные тренеры
Нидерланды Рогьер Мейер
Нидерланды Йонни Янсен
История личных встреч
14.04.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 30-й тур НЕК Неймеген2 : 2ПЕК Зволле
09.12.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 15-й тур ПЕК Зволле1 : 3НЕК Неймеген
05.02.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 21-й тур ПЕК Зволле1 : 1НЕК Неймеген
20.08.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 2-й тур НЕК Неймеген2 : 0ПЕК Зволле
19.12.2017 Кубок Нидерландов 1/8 финала ПЕК Зволле2 : 0НЕК Неймеген
10.02.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 22-й тур ПЕК Зволле2 : 0НЕК Неймеген
05.08.2016 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 1-й тур НЕК Неймеген1 : 1ПЕК Зволле
20.04.2016 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 32-й тур ПЕК Зволле2 : 0НЕК Неймеген
06.12.2015 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 15-й тур НЕК Неймеген2 : 2ПЕК Зволле
01.03.2014 Нидерланды - Эредивизия 26-й тур ПЕК Зволле3 : 3НЕК Неймеген
17.08.2024 Нидерланды — Эредивизия 2-й тур 1 : 0НЕК Неймеген
10.08.2024 Нидерланды — Эредивизия 1-й тур НЕК Неймеген1 : 2
02.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 НЕК Неймеген1 : 1
23.05.2024 Нидерланды - Эредивизия Плей-офф за Лигу конференций. 1/2 финала НЕК Неймеген1 : 2
19.05.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 34-й тур 1 : 4НЕК Неймеген
18.08.2024 Нидерланды — Эредивизия 2-й тур ПЕК Зволле1 : 5
11.08.2024 Нидерланды — Эредивизия 1-й тур 1 : 0ПЕК Зволле
19.05.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 34-й тур ПЕК Зволле1 : 2
12.05.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 33-й тур 1 : 1ПЕК Зволле
05.05.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 32-й тур 5 : 0ПЕК Зволле
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен26
2
Лига чемпионов
Фортуна26
3
Квалификация Лиги чемпионов
Гронинген26
4
Квалификация Лиги Европы
АЗ Алкмар26
5
Плей-офф Лиги конференций
Фейеноорд24
6
Плей-офф Лиги конференций
Виллем II24
7
Плей-офф Лиги конференций
Твенте24
8
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт24
9 Аякс23
10 НАК Бреда23
11 Спарта22
12 Херенвен21
13 Хераклес21
14 НЕК Неймеген20
15 Алмере Сити20
16
Стыковая зона
Гоу Эхед Иглс20
17
Зона вылета
Валвейк20
18
Зона вылета
ПЕК Зволле20

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