НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 24 Августа прямая трансляция
Стадион: Гоффертстадион (Неймеген, Нидерланды), вместимость: 12540
24 Августа 2024 года в 19:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 3-й тур
Главный судья: Сандер ван дер Эйк (Нидерланды);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между НЕК Неймеген - ПЕК Зволле, которое состоится 24 Августа 2024 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Гоффертстадион (Неймеген, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
НЕК Неймеген
Неймеген
ПЕК Зволле
Зволле
|22
|вр
|Робин Руфс
|2
|зщ
|Брайанн Перейра
|4
|зщ
|Иван Маркес
|17
|зщ
|Брам Нуйтинк
|24
|зщ
|Калвин Вердонк
|6
|пз
|Мес Худемакерс
|71
|пз
|Дирк Пропер
|23
|пз
|Кодаи Сано
|11
|нп
|Basar Onal
|10
|нп
|Сонтье Хансен
|25
|нп
|Сами Уаисса
|1
|вр
|Яспер Схенделар
|28
|зщ
|Simon Graves
|5
|зщ
|Тьерри Лутонда
|23
|пз
|Элиано Рейндерс
|6
|пз
|Anouar El Azzouzi
|10
|пз
|Дэйв ван ден Берг
|17
|пз
|Anthony Fontana
|18
|пз
|Одиссёс Веленас
|50
|пз
|Филип Крастев
|11
|нп
|Дилан Мбайо
|29
|нп
|Томас Бёйтинк
Главные тренеры
|Рогьер Мейер
|Йонни Янсен
История личных встреч
|14.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|2 : 2
|09.12.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 15-й тур
|1 : 3
|05.02.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 21-й тур
|1 : 1
|20.08.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 2-й тур
|2 : 0
|19.12.2017
|Кубок Нидерландов
|1/8 финала
|2 : 0
|10.02.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 22-й тур
|2 : 0
|05.08.2016
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 1-й тур
|1 : 1
|20.04.2016
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|2 : 0
|06.12.2015
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 15-й тур
|2 : 2
|01.03.2014
|Нидерланды - Эредивизия
|26-й тур
|3 : 3
|17.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|2-й тур
|1 : 0
|10.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|1-й тур
|1 : 2
|02.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 1
|23.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Плей-офф за Лигу конференций. 1/2 финала
|1 : 2
|19.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|1 : 4
|18.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|2-й тур
|1 : 5
|11.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|1-й тур
|1 : 0
|19.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|1 : 2
|12.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|1 : 1
|05.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|5 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|2
|6
| 2
Лига чемпионов
|Фортуна
|2
|6
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Гронинген
|2
|6
| 4
Квалификация Лиги Европы
|АЗ Алкмар
|2
|6
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Фейеноорд
|2
|4
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Виллем II
|2
|4
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|2
|4
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|2
|4
|9
|Аякс
|2
|3
|10
|НАК Бреда
|2
|3
|11
|Спарта
|2
|2
|12
|Херенвен
|2
|1
|13
|Хераклес
|2
|1
|14
|НЕК Неймеген
|2
|0
|15
|Алмере Сити
|2
|0
| 16
Стыковая зона
|Гоу Эхед Иглс
|2
|0
| 17
Зона вылета
|Валвейк
|2
|0
| 18
Зона вылета
|ПЕК Зволле
|2
|0