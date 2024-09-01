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Челябинск - Чертаново 04 Сентября прямая трансляция

Стадион: Центральный (Челябинск, Россия), вместимость: 6000
04 Сентября 2024 года в 17:00 (+03:00). Fonbet Кубок России, 1/64 финала
Челябинск
Чертаново

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челябинск - Чертаново, которое состоится 04 Сентября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, 1/64 финала, оно проводится на стадионе: Центральный (Челябинск, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Челябинск
Челябинск
Чертаново
Москва
Главные тренеры
Россия Роман Михайлович Пилипчук
Россия Сергей Николаевич Чикишев
История личных встреч
04.11.2023 Россия - LEON-Вторая лига А Группа Серебро. 1-й этап. 17-й тур Челябинск1 : 0Чертаново
07.09.2023 Россия - LEON-Вторая лига А Группа Серебро. 1-й этап. 9-й тур Чертаново0 : 0Челябинск
31.08.2024 Россия — LEON-Вторая лига А 7-й тур Челябинск1 : 0
25.08.2024 Россия — LEON-Вторая лига А 6-й тур 0 : 0Челябинск
21.08.2024 Fonbet Кубок России 1/128 финала 1 : 1 6 : 7Челябинск
17.08.2024 Россия — LEON-Вторая лига А 5-й тур Челябинск3 : 1
11.08.2024 Россия — LEON-Вторая лига А 4-й тур 1 : 2Челябинск
01.09.2024 Россия - LEON-Вторая лига Б 21-й тур Чертаново0 : 1
30.08.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов Чертаново1 : 1
25.08.2024 Россия - LEON-Вторая лига Б 20-й тур 1 : 0Чертаново
23.08.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов 3 : 2Чертаново
21.08.2024 Fonbet Кубок России 1/128 финала Чертаново3 : 1
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Спартак М36
2 Динамо Мх36
3 Динамо М36
4 Крылья Советов30
Группа B
КомандаИО
1 Локомотив М39
2 Ростов36
3 Химки33
4 Оренбург30
Группа C
КомандаИО
1 Краснодар39
2 ЦСКА35
3 Ахмат33
4 Пари Нижний Новгород31
Группа D
КомандаИО
1 Зенит37
2 Рубин36
3 Акрон35
4 Факел30

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