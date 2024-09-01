Челябинск - Чертаново 04 Сентября прямая трансляция
Стадион: Центральный (Челябинск, Россия), вместимость: 6000
04 Сентября 2024 года в 17:00 (+03:00). Fonbet Кубок России, 1/64 финала
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челябинск - Чертаново, которое состоится 04 Сентября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, 1/64 финала, оно проводится на стадионе: Центральный (Челябинск, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Челябинск
Челябинск
Чертаново
Москва
Главные тренеры
|Роман Михайлович Пилипчук
|Сергей Николаевич Чикишев
История личных встреч
|04.11.2023
|Россия - LEON-Вторая лига А
|Группа Серебро. 1-й этап. 17-й тур
|1 : 0
|07.09.2023
|Россия - LEON-Вторая лига А
|Группа Серебро. 1-й этап. 9-й тур
|0 : 0
|31.08.2024
|Россия — LEON-Вторая лига А
|7-й тур
|1 : 0
|25.08.2024
|Россия — LEON-Вторая лига А
|6-й тур
|0 : 0
|21.08.2024
|Fonbet Кубок России
|1/128 финала
|1 : 1 6 : 7
|17.08.2024
|Россия — LEON-Вторая лига А
|5-й тур
|3 : 1
|11.08.2024
|Россия — LEON-Вторая лига А
|4-й тур
|1 : 2
|01.09.2024
|Россия - LEON-Вторая лига Б
|21-й тур
|0 : 1
|30.08.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|1 : 1
|25.08.2024
|Россия - LEON-Вторая лига Б
|20-й тур
|1 : 0
|23.08.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|3 : 2
|21.08.2024
|Fonbet Кубок России
|1/128 финала
|3 : 1
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Спартак М
|3
|6
|2
|Динамо Мх
|3
|6
|3
|Динамо М
|3
|6
|4
|Крылья Советов
|3
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Локомотив М
|3
|9
|2
|Ростов
|3
|6
|3
|Химки
|3
|3
|4
|Оренбург
|3
|0
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|3
|9
|2
|ЦСКА
|3
|5
|3
|Ахмат
|3
|3
|4
|Пари Нижний Новгород
|3
|1
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|3
|7
|2
|Рубин
|3
|6
|3
|Акрон
|3
|5
|4
|Факел
|3
|0