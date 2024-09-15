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БАТЭ - Витебск 15 Сентября прямая трансляция

Стадион: Борисов-Арена (Борисов, Беларусь), вместимость: 13126
15 Сентября 2024 года в 17:30 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 21-й тур
БАТЭ
Витебск

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между БАТЭ - Витебск, которое состоится 15 Сентября 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Борисов-Арена (Борисов, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
БАТЭ
Борисов
Витебск
Витебск
История личных встреч
26.04.2024 Беларусь - Высшая лига 6-й тур Витебск1 : 0БАТЭ
16.09.2022 Беларусь - Высшая лига 22-й тур Витебск1 : 1БАТЭ
08.05.2022 Беларусь - Высшая лига 7-й тур БАТЭ2 : 1Витебск
28.11.2021 Беларусь - Высшая лига 30-й тур БАТЭ4 : 0Витебск
04.07.2021 Беларусь - Высшая лига 15-й тур Витебск0 : 0БАТЭ
07.04.2021 Кубок Беларуси 1/4 финала. 2-й матч Витебск2 : 3БАТЭ
07.03.2021 Кубок Беларуси 1/4 финала. 1-й матч БАТЭ2 : 1Витебск
24.10.2020 Беларусь - Высшая лига 27-й тур БАТЭ3 : 1Витебск
07.06.2020 Беларусь - Высшая лига 12-й тур Витебск2 : 2БАТЭ
10.11.2019 Беларусь - Высшая лига 28-й тур Витебск1 : 2БАТЭ
01.09.2024 Беларусь — Высшая лига 20-й тур 1 : 1БАТЭ
25.08.2024 Беларусь — Высшая лига 19-й тур БАТЭ1 : 2
18.08.2024 Беларусь — Высшая лига 18-й тур 2 : 0БАТЭ
10.08.2024 Беларусь - Высшая лига 17-й тур БАТЭ1 : 1
02.08.2024 Беларусь - Высшая лига 16-й тур БАТЭ0 : 1
31.08.2024 Беларусь — Высшая лига 20-й тур Витебск0 : 1
23.08.2024 Беларусь — Высшая лига 19-й тур 2 : 0Витебск
16.08.2024 Беларусь — Высшая лига 18-й тур Витебск0 : 0
09.08.2024 Беларусь - Высшая лига 17-й тур 1 : 2Витебск
02.08.2024 Беларусь - Высшая лига 16-й тур Витебск2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Неман1943
2
Квалификация Лиги конференций
Торпедо-БелАЗ2042
3
Квалификация Лиги конференций
Динамо Мн1638
4 Динамо-Брест2035
5 Арсенал2132
6 Слуцк2130
7 Витебск2029
8 Гомель2028
9 Славия-Мозырь2128
10 Ислочь2025
11 БАТЭ2021
12 Сморгонь2020
13 Нафтан1816
14 Минск1915
15
Зона вылета
Днепр М209
16
Зона вылета
Шахтёр С210

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