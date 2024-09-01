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Тоттенхэм Хотспур - Карабах 26 Сентября прямая трансляция

Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия), вместимость: 62850
26 Сентября 2024 года в 22:00 (+03:00). Лига Европы, Общий этап. 1-й тур
Тоттенхэм Хотспур
Карабах

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тоттенхэм Хотспур - Карабах, которое состоится 26 Сентября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Общий этап. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Карабах
Агдам, Азербайджан
Главные тренеры
АвстралияАнгелос Постекоглу
АзербайджанГурбан Гурбанов
История личных встреч
26.11.2015Лига ЕвропыГруппа J. 5-й турКарабах0 : 1Тоттенхэм Хотспур
17.09.2015Лига ЕвропыГруппа J. 1-й турТоттенхэм Хотспур3 : 1Карабах
21.09.2024Англия — Премьер-лига5-й турТоттенхэм Хотспур3 : 1
18.09.2024Англия — Кубок лиги3-й раунд1 : 2Тоттенхэм Хотспур
15.09.2024Англия — Премьер-лига4-й турТоттенхэм Хотспур0 : 1
01.09.2024Англия — Премьер-лига3-й тур2 : 1Тоттенхэм Хотспур
24.08.2024Англия — Премьер-лига2-й турТоттенхэм Хотспур4 : 0
20.09.2024Азербайджан — Премьер-лига7-й турКарабах4 : 0
14.09.2024Азербайджан — Премьер-лига6-й турКарабах2 : 1
01.09.2024Азербайджан — Премьер-лига5-й тур1 : 3Карабах
28.08.2024Лига чемпионовРаунд плей-офф. 2-й матчКарабах0 : 2
24.08.2024Азербайджан — Премьер-лига4-й турКарабах0 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча общего этапа Лиги Европы: «Тоттенхэм Хотспур» — «Карабах». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Лацио13
2
1/8 финала
Галатасарай13
3
1/8 финала
Славия П13
4
1/8 финала
Будё-Глимт13
5
1/8 финала
АЗ Алкмар13
6
1/8 финала
Андерлехт13
7
1/8 финала
Хоффенхайм11
8
1/8 финала
Реал Сосьедад11
9
Плей-офф
Твенте11
10
Плей-офф
Мидтьюлланн11
11
Плей-офф
Ницца11
12
Плей-офф
Манчестер Юнайтед11
13
Плей-офф
Аякс00
14
Плей-офф
Брага00
15
Плей-офф
Виктория Пльзень00
16
Плей-офф
РФШ00
17
Плей-офф
Маккаби Т-А00
18
Плей-офф
Бешикташ00
19
Плей-офф
Стяуа00
20
Плей-офф
Юнион00
21
Плей-офф
Карабах00
22
Плей-офф
Атлетик Б00
23
Плей-офф
Рейнджерс00
24
Плей-офф
Тоттенхэм Хотспур00
25 Олимпиакос00
26 Рома00
27 Фенербахче00
28 Лион00
29 Айнтрахт Ф00
30 Мальмё00
31 Эльфсборг10
32 Порту10
33 Ференцварош10
34 ПАОК10
35 Лудогорец10
36 Динамо К10

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