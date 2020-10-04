Верона - Венеция 04 Октября прямая трансляция
Стадион: Маркантонио Бентегоди (Верона, Италия), вместимость: 39211
04 Октября 2024 года в 21:45 (+03:00). Италия — Серия А, 7-й тур
Главный судья: Марко Гуида (Торре-Аннунциата, Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Верона - Венеция, которое состоится 04 Октября 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Маркантонио Бентегоди (Верона, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Верона
Верона
Венеция
Венеция
|1
|вр
|Лоренцо Монтипо
|38
|зщ
|Джексон Тчатчуа
|4
|зщ
|Флавиус Данилюк
|42
|зщ
|Диего Коппола
|3
|зщ
|Мартин Фресе
|6
|пз
|Реда Белахьяне
|33
|пз
|Ондрей Дуда
|20
|пз
|Григорис Кастанос
|8
|пз
|Дарко Лазович
|14
|нп
|Дейлон Роша Ливраменто
|11
|нп
|Каспер Тенгстедт
|1
|вр
|Ессе Йоронен
|4
|зщ
|Джей Идзес
|33
|зщ
|Марин Шверко
|30
|зщ
|Михаэль Свобода
|27
|зщ
|Антонио Кандела
|7
|зщ
|Франческо Дзампано
|6
|пз
|Джанлука Бузио
|32
|пз
|Жозеф Альфред Дункан
|14
|пз
|Ханс Николусси Кавилья
|11
|пз
|Гаэтано Ористанио
|20
|нп
|Йоэль Похьянпало
Главные тренеры
|Паоло Дзанетти
|Эусебио Ди Франческо
История личных встреч
|27.02.2022
|Италия - Серия А
|27-й тур
|3 : 1
|05.12.2021
|Италия - Серия А
|16-й тур
|3 : 4
|28.10.2020
|Кубок Италии
|3-й раунд
|3 : 3 3 : 1
|03.03.2019
|Италия - Серия B
|Серия B. 27-й тур
|1 : 0
|21.10.2018
|Италия - Серия B
|Серия B. 8-й тур
|1 : 1
|29.09.2024
|Италия — Серия А
|6-й тур
|3 : 2
|20.09.2024
|Италия — Серия А
|5-й тур
|2 : 3
|16.09.2024
|Италия — Серия А
|4-й тур
|2 : 1
|01.09.2024
|Италия — Серия А
|3-й тур
|0 : 2
|26.08.2024
|Италия — Серия А
|2-й тур
|0 : 3
|29.09.2024
|Италия — Серия А
|6-й тур
|2 : 1
|21.09.2024
|Италия — Серия А
|5-й тур
|2 : 0
|14.09.2024
|Италия — Серия А
|4-й тур
|4 : 0
|30.08.2024
|Италия — Серия А
|3-й тур
|0 : 1
|25.08.2024
|Италия — Серия А
|2-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|6
|13
| 2
Лига чемпионов
|Ювентус
|6
|12
| 3
Лига чемпионов
|Милан
|6
|11
| 4
Лига чемпионов
|Торино
|6
|11
| 5
Лига Европы
|Интер М
|6
|11
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Удинезе
|6
|10
|7
|Эмполи
|6
|10
|8
|Лацио
|6
|10
|9
|Рома
|6
|9
|10
|Комо
|6
|8
|11
|Аталанта
|6
|7
|12
|Болонья
|6
|7
|13
|Фиорентина
|6
|7
|14
|Верона
|6
|6
|15
|Лечче
|6
|5
|16
|Кальяри
|6
|5
|17
|Парма
|6
|5
| 18
Зона вылета
|Дженоа
|6
|5
| 19
Зона вылета
|Венеция
|6
|4
| 20
Зона вылета
|Монца
|6
|3