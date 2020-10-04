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Верона - Венеция 04 Октября прямая трансляция

Стадион: Маркантонио Бентегоди (Верона, Италия), вместимость: 39211
04 Октября 2024 года в 21:45 (+03:00). Италия — Серия А, 7-й тур
Главный судья: Марко Гуида (Торре-Аннунциата, Италия);
Верона
Венеция

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Верона - Венеция, которое состоится 04 Октября 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Маркантонио Бентегоди (Верона, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Верона
Верона
Венеция
Венеция
1 Италия вр Лоренцо Монтипо
38 Бельгия зщ Джексон Тчатчуа
4 Австрия зщ Флавиус Данилюк
42 Италия зщ Диего Коппола
3 Дания зщ Мартин Фресе
6 Франция пз Реда Белахьяне
33 Словакия пз Ондрей Дуда
20 Кипр пз Григорис Кастанос
8 Сербия пз Дарко Лазович
14 Кабо-Верде нп Дейлон Роша Ливраменто
11 Дания нп Каспер Тенгстедт
1 Финляндия вр Ессе Йоронен
4 Нидерланды зщ Джей Идзес
33 Хорватия зщ Марин Шверко
30 Австрия зщ Михаэль Свобода
27 Италия зщ Антонио Кандела
7 Италия зщ Франческо Дзампано
6 США пз Джанлука Бузио
32 Гана пз Жозеф Альфред Дункан
14 Италия пз Ханс Николусси Кавилья
11 Италия пз Гаэтано Ористанио
20 Финляндия нп Йоэль Похьянпало
Главные тренеры
Италия Паоло Дзанетти
Италия Эусебио Ди Франческо
История личных встреч
27.02.2022 Италия - Серия А 27-й тур Верона3 : 1Венеция
05.12.2021 Италия - Серия А 16-й тур Венеция3 : 4Верона
28.10.2020 Кубок Италии 3-й раунд Верона3 : 3 3 : 1Венеция
03.03.2019 Италия - Серия B Серия B. 27-й тур Верона1 : 0Венеция
21.10.2018 Италия - Серия B Серия B. 8-й тур Венеция1 : 1Верона
29.09.2024 Италия — Серия А 6-й тур 3 : 2Верона
20.09.2024 Италия — Серия А 5-й тур Верона2 : 3
16.09.2024 Италия — Серия А 4-й тур 2 : 1Верона
01.09.2024 Италия — Серия А 3-й тур 0 : 2Верона
26.08.2024 Италия — Серия А 2-й тур Верона0 : 3
29.09.2024 Италия — Серия А 6-й тур 2 : 1Венеция
21.09.2024 Италия — Серия А 5-й тур Венеция2 : 0
14.09.2024 Италия — Серия А 4-й тур 4 : 0Венеция
30.08.2024 Италия — Серия А 3-й тур Венеция0 : 1
25.08.2024 Италия — Серия А 2-й тур 0 : 0Венеция
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи613
2
Лига чемпионов
Ювентус612
3
Лига чемпионов
Милан611
4
Лига чемпионов
Торино611
5
Лига Европы
Интер М611
6
Квалификация Лиги конференций
Удинезе610
7 Эмполи610
8 Лацио610
9 Рома69
10 Комо68
11 Аталанта67
12 Болонья67
13 Фиорентина67
14 Верона66
15 Лечче65
16 Кальяри65
17 Парма65
18
Зона вылета
Дженоа65
19
Зона вылета
Венеция64
20
Зона вылета
Монца63

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