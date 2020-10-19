Валвейк - Твенте 19 Октября прямая трансляция
Стадион: Мандемакерс (Валвейк, Нидерланды), вместимость: 7508
19 Октября 2024 года в 21:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 9-й тур
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Валвейк - Твенте, которое состоится 19 Октября 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Мандемакерс (Валвейк, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Валвейк
Валвейк
Твенте
Энсхеде
|21
|вр
|Яник ван Ос
|4
|зщ
|Лиам ван Гелдерен
|17
|зщ
|Рошон ван Эйма
|3
|зщ
|Дарио Ван ден Бёйс
|34
|зщ
|Люк Ваутерс
|30
|пз
|Daouda Weidmann
|6
|пз
|Яссин Укили
|7
|пз
|Денильо Клеонисе
|22
|пз
|Tim van de Loo
|14
|пз
|Chris Lokesa
|9
|нп
|Оскар Завада
|1
|вр
|Ларс Уннерсталл
|28
|зщ
|Барт ван Рой
|2
|зщ
|Мес Хилгерс
|38
|зщ
|Макс Брюнс
|5
|зщ
|Бас Кюйперс
|8
|зщ
|Юри Регер
|18
|пз
|Михел Влап
|11
|пз
|Дан Ротс
|14
|пз
|Сем Стейн
|7
|нп
|Митчелл ван Берген
|10
|нп
|Сэм Ламмерс
Главные тренеры
|Хенк Фразер
|Джозеф Остинг
История личных встреч
|03.02.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 20-й тур
|3 : 0
|24.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 6-й тур
|1 : 0
|21.05.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|0 : 5
|30.10.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 12-й тур
|3 : 0
|25.02.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 24-й тур
|1 : 2
|12.12.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 16-й тур
|2 : 1
|13.05.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|2 : 1
|27.11.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 10-й тур
|0 : 2
|20.12.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 18-й тур
|3 : 0
|18.08.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 3-й тур
|3 : 3
|05.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|8-й тур
|3 : 2
|29.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|7-й тур
|0 : 2
|21.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|6-й тур
|1 : 2
|15.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|5-й тур
|3 : 0
|30.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|4-й тур
|0 : 3
|06.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|8-й тур
|2 : 1
|03.10.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 2-й тур
|1 : 1
|29.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|7-й тур
|1 : 0
|25.09.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 1-й тур
|1 : 1
|22.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|6-й тур
|0 : 5
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|8
|24
| 2
Лига чемпионов
|Утрехт
|7
|19
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|АЗ Алкмар
|8
|16
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Твенте
|8
|14
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|6
|13
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Фейеноорд
|7
|13
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|8
|13
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Виллем II
|8
|11
|9
|Спарта
|8
|10
|10
|Фортуна
|8
|10
|11
|Гронинген
|8
|9
|12
|Хераклес
|8
|9
|13
|НАК Бреда
|8
|9
|14
|ПЕК Зволле
|8
|8
|15
|Херенвен
|8
|8
| 16
Стыковая зона
|НЕК Неймеген
|8
|7
| 17
Зона вылета
|Алмере Сити
|8
|2
| 18
Зона вылета
|Валвейк
|8
|0