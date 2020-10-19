23:51 ()
Онлайн трансляции
Пятница 18 октября
Суббота 19 октября
Свернуть список

Валвейк - Твенте 19 Октября прямая трансляция

Стадион: Мандемакерс (Валвейк, Нидерланды), вместимость: 7508
19 Октября 2024 года в 21:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 9-й тур
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды);
Валвейк
Твенте

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Валвейк - Твенте, которое состоится 19 Октября 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Мандемакерс (Валвейк, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Валвейк
Валвейк
Твенте
Энсхеде
21 Нидерланды вр Яник ван Ос
4 Нидерланды зщ Лиам ван Гелдерен
17 Кюрасао зщ Рошон ван Эйма
3 Бельгия зщ Дарио Ван ден Бёйс
34 Нидерланды зщ Люк Ваутерс
30 Франция пз Daouda Weidmann
6 Нидерланды пз Яссин Укили
7 Нидерланды пз Денильо Клеонисе
22 Нидерланды пз Tim van de Loo
14 Бельгия пз Chris Lokesa
9 Польша нп Оскар Завада
1 Германия вр Ларс Уннерсталл
28 Нидерланды зщ Барт ван Рой
2 Нидерланды зщ Мес Хилгерс
38 Нидерланды зщ Макс Брюнс
5 Нидерланды зщ Бас Кюйперс
8 Нидерланды зщ Юри Регер
18 Нидерланды пз Михел Влап
11 Нидерланды пз Дан Ротс
14 Нидерланды пз Сем Стейн
7 Нидерланды нп Митчелл ван Берген
10 Нидерланды нп Сэм Ламмерс
Главные тренеры
Нидерланды Хенк Фразер
Нидерланды Джозеф Остинг
История личных встреч
03.02.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 20-й тур Твенте3 : 0Валвейк
24.09.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 6-й тур Валвейк1 : 0Твенте
21.05.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 33-й тур Валвейк0 : 5Твенте
30.10.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 12-й тур Твенте3 : 0Валвейк
25.02.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 24-й тур Валвейк1 : 2Твенте
12.12.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 16-й тур Твенте2 : 1Валвейк
13.05.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 33-й тур Валвейк2 : 1Твенте
27.11.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 10-й тур Твенте0 : 2Валвейк
20.12.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 18-й тур Валвейк3 : 0Твенте
18.08.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 3-й тур Твенте3 : 3Валвейк
05.10.2024 Нидерланды — Эредивизия 8-й тур 3 : 2Валвейк
29.09.2024 Нидерланды — Эредивизия 7-й тур Валвейк0 : 2
21.09.2024 Нидерланды — Эредивизия 6-й тур Валвейк1 : 2
15.09.2024 Нидерланды — Эредивизия 5-й тур 3 : 0Валвейк
30.08.2024 Нидерланды — Эредивизия 4-й тур Валвейк0 : 3
06.10.2024 Нидерланды — Эредивизия 8-й тур 2 : 1Твенте
03.10.2024 Лига Европы Общий этап. 2-й тур Твенте1 : 1
29.09.2024 Нидерланды — Эредивизия 7-й тур Твенте1 : 0
25.09.2024 Лига Европы Общий этап. 1-й тур 1 : 1Твенте
22.09.2024 Нидерланды — Эредивизия 6-й тур 0 : 5Твенте
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен824
2
Лига чемпионов
Утрехт719
3
Квалификация Лиги чемпионов
АЗ Алкмар816
4
Квалификация Лиги Европы
Твенте814
5
Плей-офф Лиги конференций
Аякс613
6
Плей-офф Лиги конференций
Фейеноорд713
7
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс813
8
Плей-офф Лиги конференций
Виллем II811
9 Спарта810
10 Фортуна810
11 Гронинген89
12 Хераклес89
13 НАК Бреда89
14 ПЕК Зволле88
15 Херенвен88
16
Стыковая зона
НЕК Неймеген87
17
Зона вылета
Алмере Сити82
18
Зона вылета
Валвейк80

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close