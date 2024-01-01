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Родина - Торпедо М 27 Октября прямая трансляция

Стадион: Сапсан-Арена (Локомотив МСА) (Москва, Россия), вместимость: 10007
27 Октября 2024 года в 19:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 16-й тур
Главный судья: Артур Фёдоров (Петрозаводск, Россия);
РодинаТорпедо М

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Родина - Торпедо М, которое состоится 27 Октября 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Сапсан-Арена (Локомотив МСА) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Родина
Москва
Торпедо М
Москва
Главные тренеры
Россия Олег Георгиевич Кононов
История личных встреч
20.11.2023 Россия - Мелбет Первая лига 19-й тур Торпедо М1 : 1Родина
04.09.2023 Россия - Мелбет Первая лига 8-й тур Родина2 : 0Торпедо М
19.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 15-й тур 1 : 0Родина
16.10.2024 Fonbet Кубок России 1/16 финала Родина1 : 2
12.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 14-й тур Родина1 : 1
05.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 13-й тур Родина1 : 1
29.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 12-й тур 2 : 1Родина
21.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 15-й тур 0 : 3Торпедо М
16.10.2024 Fonbet Кубок России 1/16 финала Торпедо М0 : 4
12.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 14-й тур Торпедо М5 : 0
05.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 13-й тур 1 : 1Торпедо М
29.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 12-й тур Торпедо М2 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Балтика1630
2
Повышение
Торпедо М1529
3
Стыковая зона
Арсенал Т1628
4
Стыковая зона
Урал1626
5 Сочи1524
6 Черноморец1624
7 Ротор1522
8 СКА-Хабаровск1621
9 Нефтехимик1521
10 Енисей1620
11 Родина1519
12 Чайка1519
13 Алания1517
14 КАМАЗ1516
15 Шинник1615
16
Зона вылета
Сокол1515
17
Зона вылета
Уфа1511
18
Зона вылета
Тюмень169

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