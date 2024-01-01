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Унион - Айнтрахт Ф 27 Октября прямая трансляция

Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия), вместимость: 22467
27 Октября 2024 года в 19:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 8-й тур
Главный судья: Харм Осмерс (Ганновер, Германия);
Унион
Айнтрахт Ф

Анонс матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Унион - Айнтрахт Ф, которое состоится 27 Октября 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Унион
Берлин
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
37 Германия вр Александер Шволов
5 Нидерланды зщ Данило Дуки
2 Германия зщ Кевин Фогт
4 Португалия зщ Диогу Лейте
28 Австрия зщ Кристофер Триммель
15 Германия зщ Том Роте
36 Германия пз Алёша Кемляйн
8 Германия пз Рани Хедира
7 Бельгия пз Йорбе Вертессен
11 Южная Корея пз Чон У Ён
16 Германия нп Бенедикт Холлербах
1 Германия вр Кевин Трапп
35 Бразилия зщ Тута
4 Германия зщ Робин Кох
13 Дания зщ Расмус Кристенсен
3 Бельгия зщ Артур Теате
29 Франция зщ Нильс Нкунку
26 Франция пз Эрик Жуниор Эбимбе
27 Германия пз Марио Гётце
16 Швеция пз Хуго Ларссон
11 Франция нп Уго Экитике
7 Египет нп Омар Мармуш
Главные тренеры
Дания Бо Свенссон
Германия Дино Топпмёллер
История личных встреч
30.03.2024 Германия - Бундеслига 27-й тур Айнтрахт Ф0 : 0Унион
04.11.2023 Германия - Бундеслига 10-й тур Унион0 : 3Айнтрахт Ф
04.04.2023 Кубок Германии 1/4 финала Айнтрахт Ф2 : 0Унион
19.03.2023 Германия - Бундеслига 25-й тур Унион2 : 0Айнтрахт Ф
01.10.2022 Германия - Бундеслига 8-й тур Айнтрахт Ф2 : 0Унион
17.04.2022 Германия - Бундеслига 30-й тур Унион2 : 0Айнтрахт Ф
28.11.2021 Германия - Бундеслига 13-й тур Айнтрахт Ф2 : 1Унион
20.03.2021 Германия - Бундеслига 26-й тур Айнтрахт Ф5 : 2Унион
28.11.2020 Германия - Бундеслига 9-й тур Унион3 : 3Айнтрахт Ф
24.02.2020 Германия - Бундеслига 23-й тур Айнтрахт Ф1 : 2Унион
20.10.2024 Германия — Бундеслига 7-й тур 0 : 2Унион
05.10.2024 Германия — Бундеслига 6-й тур Унион2 : 1
28.09.2024 Германия — Бундеслига 5-й тур 1 : 0Унион
21.09.2024 Германия — Бундеслига 4-й тур Унион2 : 1
14.09.2024 Германия — Бундеслига 3-й тур 0 : 0Унион
24.10.2024 Лига Европы Общий этап. 3-й тур Айнтрахт Ф1 : 0
19.10.2024 Германия — Бундеслига 7-й тур 2 : 1Айнтрахт Ф
06.10.2024 Германия — Бундеслига 6-й тур Айнтрахт Ф3 : 3
03.10.2024 Лига Европы Общий этап. 2-й тур 1 : 3Айнтрахт Ф
29.09.2024 Германия — Бундеслига 5-й тур 2 : 4Айнтрахт Ф
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
РБ Лейпциг820
2
Лига чемпионов
Бавария717
3
Лига чемпионов
Байер815
4
Лига чемпионов
Фрайбург815
5
Лига Европы
Унион714
6
Квалификация Лиги конференций
Айнтрахт Ф713
7 Боруссия Д813
8 Штутгарт812
9 Вердер812
10 Боруссия М810
11 Аугсбург810
12 Хайденхайм79
13 Майнц89
14 Вольфсбург88
15 Хоффенхайм77
16
Стыковая зона
Санкт-Паули85
17
Зона вылета
Хольштайн82
18
Зона вылета
Бохум71

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