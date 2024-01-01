Унион - Айнтрахт Ф 27 Октября прямая трансляция
Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия), вместимость: 22467
27 Октября 2024 года в 19:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 8-й тур
Главный судья: Харм Осмерс (Ганновер, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Унион - Айнтрахт Ф, которое состоится 27 Октября 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Унион
Берлин
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
|37
|вр
|Александер Шволов
|5
|зщ
|Данило Дуки
|2
|зщ
|Кевин Фогт
|4
|зщ
|Диогу Лейте
|28
|зщ
|Кристофер Триммель
|15
|зщ
|Том Роте
|36
|пз
|Алёша Кемляйн
|8
|пз
|Рани Хедира
|7
|пз
|Йорбе Вертессен
|11
|пз
|Чон У Ён
|16
|нп
|Бенедикт Холлербах
|1
|вр
|Кевин Трапп
|35
|зщ
|Тута
|4
|зщ
|Робин Кох
|13
|зщ
|Расмус Кристенсен
|3
|зщ
|Артур Теате
|29
|зщ
|Нильс Нкунку
|26
|пз
|Эрик Жуниор Эбимбе
|27
|пз
|Марио Гётце
|16
|пз
|Хуго Ларссон
|11
|нп
|Уго Экитике
|7
|нп
|Омар Мармуш
Главные тренеры
|Бо Свенссон
|Дино Топпмёллер
История личных встреч
|30.03.2024
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|0 : 0
|04.11.2023
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|0 : 3
|04.04.2023
|Кубок Германии
|1/4 финала
|2 : 0
|19.03.2023
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|2 : 0
|01.10.2022
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|2 : 0
|17.04.2022
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|2 : 0
|28.11.2021
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|2 : 1
|20.03.2021
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|5 : 2
|28.11.2020
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|3 : 3
|24.02.2020
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|1 : 2
|20.10.2024
|Германия — Бундеслига
|7-й тур
|0 : 2
|05.10.2024
|Германия — Бундеслига
|6-й тур
|2 : 1
|28.09.2024
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|1 : 0
|21.09.2024
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|2 : 1
|14.09.2024
|Германия — Бундеслига
|3-й тур
|0 : 0
|24.10.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 3-й тур
|1 : 0
|19.10.2024
|Германия — Бундеслига
|7-й тур
|2 : 1
|06.10.2024
|Германия — Бундеслига
|6-й тур
|3 : 3
|03.10.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 2-й тур
|1 : 3
|29.09.2024
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|2 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|8
|20
| 2
Лига чемпионов
|Бавария
|7
|17
| 3
Лига чемпионов
|Байер
|8
|15
| 4
Лига чемпионов
|Фрайбург
|8
|15
| 5
Лига Европы
|Унион
|7
|14
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Айнтрахт Ф
|7
|13
|7
|Боруссия Д
|8
|13
|8
|Штутгарт
|8
|12
|9
|Вердер
|8
|12
|10
|Боруссия М
|8
|10
|11
|Аугсбург
|8
|10
|12
|Хайденхайм
|7
|9
|13
|Майнц
|8
|9
|14
|Вольфсбург
|8
|8
|15
|Хоффенхайм
|7
|7
| 16
Стыковая зона
|Санкт-Паули
|8
|5
| 17
Зона вылета
|Хольштайн
|8
|2
| 18
Зона вылета
|Бохум
|7
|1