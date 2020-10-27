05:22 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 27 октября
Свернуть список

Аякс - Виллем II 27 Октября прямая трансляция

Стадион: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды), вместимость: 55885
27 Октября 2024 года в 18:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 10-й тур
Главный судья: Бас Нейхейс (Энсхеде, Нидерланды);
Аякс
Виллем II

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аякс - Виллем II, которое состоится 27 Октября 2024 года в 18:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аякс
Амстердам
Виллем II
Тилбург
22 Нидерланды вр Ремко Пасвер
2 Нидерланды зщ Девайн Ренш
37 Хорватия зщ Йосип Шутало
15 Нидерланды зщ Юри Бас
4 Нидерланды зщ Йоррел Хато
18 Нидерланды пз Дави Классен
6 Англия пз Джордан Хендерсон
8 Нидерланды пз Кеннет Тейлор
20 Буркина-Фасо нп Бертран Траоре
9 Нидерланды нп Брайан Бробби
11 Бельгия нп Мика Годтс
1 Франция вр Томас Дидийон
25 Бельгия зщ Микаэль Тирпан
30 Австрия зщ Раффаэль Бехунек
33 Нидерланды зщ Томми Сент-Яго
22 Бельгия зщ Rob Nizet
7 Нидерланды пз Ник Додеман
8 Нидерланды пз Йессе Босх
34 Нидерланды пз Amine Lachkar
16 Нидерланды пз Ринго Мервелд
14 Бельгия пз Cisse Sandra
9 Бельгия нп Киан Васен
Главные тренеры
Италия Франческо Фариоли
История личных встреч
19.02.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 23-й тур Виллем II0 : 1Аякс
02.12.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 15-й тур Аякс5 : 0Виллем II
28.01.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 19-й тур Аякс3 : 1Виллем II
23.12.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 14-й тур Виллем II1 : 1Аякс
06.12.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 16-й тур Аякс0 : 2Виллем II
05.05.2019 Кубок Нидерландов Финал Виллем II0 : 4Аякс
06.04.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 29-й тур Виллем II1 : 4Аякс
03.11.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 11-й тур Аякс2 : 0Виллем II
24.12.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 18-й тур Аякс3 : 1Виллем II
28.10.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 10-й тур Виллем II1 : 3Аякс
24.10.2024 Лига Европы Общий этап. 3-й тур 0 : 3Аякс
20.10.2024 Нидерланды — Эредивизия 9-й тур 3 : 4Аякс
06.10.2024 Нидерланды — Эредивизия 8-й тур Аякс3 : 1
03.10.2024 Лига Европы Общий этап. 2-й тур 1 : 1Аякс
29.09.2024 Нидерланды — Эредивизия 7-й тур 0 : 2Аякс
20.10.2024 Нидерланды — Эредивизия 9-й тур Виллем II0 : 0
04.10.2024 Нидерланды — Эредивизия 8-й тур 0 : 1Виллем II
28.09.2024 Нидерланды — Эредивизия 7-й тур Виллем II0 : 2
21.09.2024 Нидерланды — Эредивизия 6-й тур 3 : 2Виллем II
15.09.2024 Нидерланды — Эредивизия 5-й тур Виллем II3 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен1030
2
Лига чемпионов
Утрехт822
3
Квалификация Лиги чемпионов
Фейеноорд816
4
Квалификация Лиги Европы
АЗ Алкмар916
5
Плей-офф Лиги конференций
Аякс716
6
Плей-офф Лиги конференций
Твенте915
7
Плей-офф Лиги конференций
НАК Бреда1015
8
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна1014
9 Гоу Эхед Иглс913
10 Виллем II912
11 Спарта911
12 НЕК Неймеген1010
13 Гронинген109
14 Хераклес99
15 Херенвен98
16
Стыковая зона
ПЕК Зволле108
17
Зона вылета
Алмере Сити106
18
Зона вылета
Валвейк101

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close