Аякс - Виллем II 27 Октября прямая трансляция
Стадион: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды), вместимость: 55885
27 Октября 2024 года в 18:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 10-й тур
Главный судья: Бас Нейхейс (Энсхеде, Нидерланды);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аякс - Виллем II, которое состоится 27 Октября 2024 года в 18:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аякс
Амстердам
Виллем II
Тилбург
|22
|вр
|Ремко Пасвер
|2
|зщ
|Девайн Ренш
|37
|зщ
|Йосип Шутало
|15
|зщ
|Юри Бас
|4
|зщ
|Йоррел Хато
|18
|пз
|Дави Классен
|6
|пз
|Джордан Хендерсон
|8
|пз
|Кеннет Тейлор
|20
|нп
|Бертран Траоре
|9
|нп
|Брайан Бробби
|11
|нп
|Мика Годтс
|1
|вр
|Томас Дидийон
|25
|зщ
|Микаэль Тирпан
|30
|зщ
|Раффаэль Бехунек
|33
|зщ
|Томми Сент-Яго
|22
|зщ
|Rob Nizet
|7
|пз
|Ник Додеман
|8
|пз
|Йессе Босх
|34
|пз
|Amine Lachkar
|16
|пз
|Ринго Мервелд
|14
|пз
|Cisse Sandra
|9
|нп
|Киан Васен
Главные тренеры
|Франческо Фариоли
История личных встреч
|19.02.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 23-й тур
|0 : 1
|02.12.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 15-й тур
|5 : 0
|28.01.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 19-й тур
|3 : 1
|23.12.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 14-й тур
|1 : 1
|06.12.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 16-й тур
|0 : 2
|05.05.2019
|Кубок Нидерландов
|Финал
|0 : 4
|06.04.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|1 : 4
|03.11.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 11-й тур
|2 : 0
|24.12.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 18-й тур
|3 : 1
|28.10.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 10-й тур
|1 : 3
|24.10.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 3-й тур
|0 : 3
|20.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|9-й тур
|3 : 4
|06.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|8-й тур
|3 : 1
|03.10.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 2-й тур
|1 : 1
|29.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|7-й тур
|0 : 2
|20.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|9-й тур
|0 : 0
|04.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|8-й тур
|0 : 1
|28.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|7-й тур
|0 : 2
|21.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|6-й тур
|3 : 2
|15.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|5-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|10
|30
| 2
Лига чемпионов
|Утрехт
|8
|22
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Фейеноорд
|8
|16
| 4
Квалификация Лиги Европы
|АЗ Алкмар
|9
|16
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|7
|16
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|9
|15
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|НАК Бреда
|10
|15
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|10
|14
|9
|Гоу Эхед Иглс
|9
|13
|10
|Виллем II
|9
|12
|11
|Спарта
|9
|11
|12
|НЕК Неймеген
|10
|10
|13
|Гронинген
|10
|9
|14
|Хераклес
|9
|9
|15
|Херенвен
|9
|8
| 16
Стыковая зона
|ПЕК Зволле
|10
|8
| 17
Зона вылета
|Алмере Сити
|10
|6
| 18
Зона вылета
|Валвейк
|10
|1