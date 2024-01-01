Магдебург - Ганновер-96 27 Октября прямая трансляция
Стадион: MDCC-Арена (Магдебург, Германия), вместимость: 30000
27 Октября 2024 года в 15:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 10-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Магдебург - Ганновер-96, которое состоится 27 Октября 2024 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: MDCC-Арена (Магдебург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Магдебург
Магдебург
Ганновер-96
Ганновер
Главные тренеры
|Кристиан Тиц
История личных встреч
|31.03.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|27-й тур
|0 : 3
|20.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|10-й тур
|2 : 1
|26.02.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|22-й тур
|1 : 2
|19.08.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|5-й тур
|0 : 4
|20.10.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|9-й тур
|3 : 1
|06.10.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|8-й тур
|2 : 2
|28.09.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|7-й тур
|1 : 2
|22.09.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|6-й тур
|2 : 2
|14.09.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|5-й тур
|1 : 2
|19.10.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|9-й тур
|1 : 0
|06.10.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|8-й тур
|2 : 0
|29.09.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|7-й тур
|2 : 0
|20.09.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|6-й тур
|2 : 1
|14.09.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|5-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Фортуна
|10
|20
| 2
Повышение
|Падерборн 07
|10
|19
| 3
Плей-офф за повышение
|Карлсруэ
|10
|19
|4
|Гамбург
|10
|18
|5
|Герта
|10
|17
|6
|Эльверсберг
|10
|16
|7
|Магдебург
|9
|16
|8
|Нюрнберг
|10
|16
|9
|Ганновер-96
|9
|16
|10
|Кайзерслаутерн
|10
|15
|11
|Гройтер Фюрт
|10
|13
|12
|Кёльн
|10
|12
|13
|Дармштадт 98
|9
|9
|14
|Шальке-04
|10
|8
|15
|Ульм 1846
|9
|7
| 16
Стыковая зона
|Айнтрахт Б
|9
|7
| 17
Зона вылета
|Пройссен Мюнстер
|9
|6
| 18
Зона вылета
|Ян
|10
|4