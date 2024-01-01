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Магдебург - Ганновер-96 27 Октября прямая трансляция

Стадион: MDCC-Арена (Магдебург, Германия), вместимость: 30000
27 Октября 2024 года в 15:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 10-й тур
Магдебург
Ганновер-96

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Магдебург - Ганновер-96, которое состоится 27 Октября 2024 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: MDCC-Арена (Магдебург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Магдебург
Магдебург
Ганновер-96
Ганновер
Главные тренеры
Германия Кристиан Тиц
История личных встреч
31.03.2024 Германия - Вторая Бундеслига 27-й тур Магдебург0 : 3Ганновер-96
20.10.2023 Германия - Вторая Бундеслига 10-й тур Ганновер-962 : 1Магдебург
26.02.2023 Германия - Вторая Бундеслига 22-й тур Ганновер-961 : 2Магдебург
19.08.2022 Германия - Вторая Бундеслига 5-й тур Магдебург0 : 4Ганновер-96
20.10.2024 Германия — Вторая Бундеслига 9-й тур 3 : 1Магдебург
06.10.2024 Германия — Вторая Бундеслига 8-й тур Магдебург2 : 2
28.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 7-й тур 1 : 2Магдебург
22.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 6-й тур Магдебург2 : 2
14.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 5-й тур 1 : 2Магдебург
19.10.2024 Германия — Вторая Бундеслига 9-й тур Ганновер-961 : 0
06.10.2024 Германия — Вторая Бундеслига 8-й тур 2 : 0Ганновер-96
29.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 7-й тур Ганновер-962 : 0
20.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 6-й тур 2 : 1Ганновер-96
14.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 5-й тур Ганновер-963 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Фортуна1020
2
Повышение
Падерборн 071019
3
Плей-офф за повышение
Карлсруэ1019
4 Гамбург1018
5 Герта1017
6 Эльверсберг1016
7 Магдебург916
8 Нюрнберг1016
9 Ганновер-96916
10 Кайзерслаутерн1015
11 Гройтер Фюрт1013
12 Кёльн1012
13 Дармштадт 9899
14 Шальке-04108
15 Ульм 184697
16
Стыковая зона
Айнтрахт Б97
17
Зона вылета
Пройссен Мюнстер96
18
Зона вылета
Ян104

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