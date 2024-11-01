02:17 ()
Онлайн трансляции
Суббота 09 ноября
Свернуть список

Алания - Арсенал Т 09 Ноября прямая трансляция

Стадион: имени Султана Билимханова (Грозный, Россия), вместимость: 10600
09 Ноября 2024 года в 15:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 18-й тур
Главный судья: Владислав Целовальников (Астрахань, Россия);
Алания
Арсенал Т

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алания - Арсенал Т, которое состоится 09 Ноября 2024 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: имени Султана Билимханова (Грозный, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Алания
Владикавказ
Арсенал Т
Тула
Главные тренеры
Россия Султан Хумидович Тазабаев
Россия Александр Александрович Сторожук
История личных встреч
17.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 6-й тур Арсенал Т0 : 0Алания
28.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 30-й тур Арсенал Т3 : 3Алания
27.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 16-й тур Алания1 : 1Арсенал Т
01.05.2023 Россия - Мелбет Первая лига 29-й тур Алания2 : 1Арсенал Т
10.10.2022 Россия - Мелбет Первая лига 13-й тур Арсенал Т0 : 2Алания
02.03.2022 Кубок России 1/8 финала Алания1 : 0Арсенал Т
02.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 17-й тур 3 : 0Алания
27.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 16-й тур Алания2 : 3
20.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 15-й тур 0 : 1Алания
16.10.2024 Fonbet Кубок России 1/16 финала 0 : 0 4 : 3Алания
13.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 14-й тур Алания0 : 2
02.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 17-й тур 1 : 0Арсенал Т
26.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 16-й тур Арсенал Т1 : 1
21.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 15-й тур 2 : 2Арсенал Т
13.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 14-й тур Арсенал Т1 : 1
05.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 13-й тур 1 : 1Арсенал Т
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Торпедо М1733
2
Повышение
Балтика1733
3
Стыковая зона
Сочи1828
4
Стыковая зона
Арсенал Т1728
5 Урал1727
6 Чайка1725
7 Черноморец1724
8 Енисей1723
9 Ротор1823
10 Нефтехимик1722
11 Родина1721
12 СКА-Хабаровск1721
13 Сокол1719
14 КАМАЗ1719
15 Шинник1718
16
Зона вылета
Уфа1717
17
Зона вылета
Алания1717
18
Зона вылета
Тюмень179

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close