Алания - Арсенал Т 09 Ноября прямая трансляция
Стадион: имени Султана Билимханова (Грозный, Россия), вместимость: 10600
09 Ноября 2024 года в 15:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 18-й тур
Главный судья: Владислав Целовальников (Астрахань, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алания - Арсенал Т, которое состоится 09 Ноября 2024 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: имени Султана Билимханова (Грозный, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Алания
Владикавказ
Арсенал Т
Тула
Главные тренеры
|Султан Хумидович Тазабаев
|Александр Александрович Сторожук
История личных встреч
|17.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|6-й тур
|0 : 0
|28.04.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|30-й тур
|3 : 3
|27.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|16-й тур
|1 : 1
|01.05.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|29-й тур
|2 : 1
|10.10.2022
|Россия - Мелбет Первая лига
|13-й тур
|0 : 2
|02.03.2022
|Кубок России
|1/8 финала
|1 : 0
|02.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|17-й тур
|3 : 0
|27.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|16-й тур
|2 : 3
|20.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|15-й тур
|0 : 1
|16.10.2024
|Fonbet Кубок России
|1/16 финала
|0 : 0 4 : 3
|13.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|14-й тур
|0 : 2
|02.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|17-й тур
|1 : 0
|26.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|16-й тур
|1 : 1
|21.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|15-й тур
|2 : 2
|13.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|14-й тур
|1 : 1
|05.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|13-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Торпедо М
|17
|33
| 2
Повышение
|Балтика
|17
|33
| 3
Стыковая зона
|Сочи
|18
|28
| 4
Стыковая зона
|Арсенал Т
|17
|28
|5
|Урал
|17
|27
|6
|Чайка
|17
|25
|7
|Черноморец
|17
|24
|8
|Енисей
|17
|23
|9
|Ротор
|18
|23
|10
|Нефтехимик
|17
|22
|11
|Родина
|17
|21
|12
|СКА-Хабаровск
|17
|21
|13
|Сокол
|17
|19
|14
|КАМАЗ
|17
|19
|15
|Шинник
|17
|18
| 16
Зона вылета
|Уфа
|17
|17
| 17
Зона вылета
|Алания
|17
|17
| 18
Зона вылета
|Тюмень
|17
|9