Фортуна - Падерборн 07 09 Ноября прямая трансляция
Стадион: Дюссельдорф Арена (Дюссельдорф, Германия), вместимость: 54600
09 Ноября 2024 года в 22:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 12-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фортуна - Падерборн 07, которое состоится 09 Ноября 2024 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Дюссельдорф Арена (Дюссельдорф, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фортуна
Дюссельдорф
Падерборн 07
Падерборн
Главные тренеры
|Лукас Кваснёк
История личных встреч
|04.02.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|20-й тур
|4 : 3
|19.08.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|3-й тур
|1 : 2
|03.02.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|19-й тур
|4 : 1
|22.07.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|2-й тур
|2 : 1
|12.03.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|26-й тур
|1 : 1
|02.10.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|9-й тур
|2 : 3
|24.04.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|31-й тур
|2 : 1
|04.01.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|14-й тур
|2 : 1
|16.05.2020
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|0 : 0
|26.10.2019
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|2 : 0
|01.11.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|11-й тур
|1 : 0
|26.10.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|10-й тур
|3 : 4
|19.10.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|9-й тур
|0 : 3
|06.10.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|8-й тур
|0 : 3
|27.09.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|7-й тур
|1 : 2
|03.11.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|11-й тур
|0 : 0
|30.10.2024
|Кубок Германии
|1/16 финала
|0 : 1
|25.10.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|10-й тур
|1 : 2
|19.10.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|9-й тур
|3 : 0
|04.10.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|8-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Ганновер-96
|11
|22
| 2
Повышение
|Падерборн 07
|11
|20
| 3
Плей-офф за повышение
|Фортуна
|11
|20
|4
|Гамбург
|12
|19
|5
|Карлсруэ
|11
|19
|6
|Нюрнберг
|12
|18
|7
|Магдебург
|11
|17
|8
|Кайзерслаутерн
|12
|17
|9
|Герта
|11
|17
|10
|Эльверсберг
|11
|16
|11
|Кёльн
|11
|15
|12
|Дармштадт 98
|11
|13
|13
|Гройтер Фюрт
|11
|13
|14
|Айнтрахт Б
|12
|12
|15
|Пройссен Мюнстер
|11
|10
| 16
Стыковая зона
|Ульм 1846
|11
|9
| 17
Зона вылета
|Шальке-04
|11
|9
| 18
Зона вылета
|Ян
|11
|7