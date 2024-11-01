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Фортуна - Падерборн 07 09 Ноября прямая трансляция

Стадион: Дюссельдорф Арена (Дюссельдорф, Германия), вместимость: 54600
09 Ноября 2024 года в 22:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 12-й тур
Фортуна
Падерборн 07

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фортуна - Падерборн 07, которое состоится 09 Ноября 2024 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Дюссельдорф Арена (Дюссельдорф, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фортуна
Дюссельдорф
Падерборн 07
Падерборн
Главные тренеры
Германия Лукас Кваснёк
История личных встреч
04.02.2024 Германия - Вторая Бундеслига 20-й тур Падерборн 074 : 3Фортуна
19.08.2023 Германия - Вторая Бундеслига 3-й тур Фортуна1 : 2Падерборн 07
03.02.2023 Германия - Вторая Бундеслига 19-й тур Падерборн 074 : 1Фортуна
22.07.2022 Германия - Вторая Бундеслига 2-й тур Фортуна2 : 1Падерборн 07
12.03.2022 Германия - Вторая Бундеслига 26-й тур Падерборн 071 : 1Фортуна
02.10.2021 Германия - Вторая Бундеслига 9-й тур Фортуна2 : 3Падерборн 07
24.04.2021 Германия - Вторая Бундеслига 31-й тур Падерборн 072 : 1Фортуна
04.01.2021 Германия - Вторая Бундеслига 14-й тур Фортуна2 : 1Падерборн 07
16.05.2020 Германия - Бундеслига 26-й тур Фортуна0 : 0Падерборн 07
26.10.2019 Германия - Бундеслига 9-й тур Падерборн 072 : 0Фортуна
01.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 11-й тур 1 : 0Фортуна
26.10.2024 Германия — Вторая Бундеслига 10-й тур Фортуна3 : 4
19.10.2024 Германия — Вторая Бундеслига 9-й тур 0 : 3Фортуна
06.10.2024 Германия — Вторая Бундеслига 8-й тур Фортуна0 : 3
27.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 7-й тур 1 : 2Фортуна
03.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 11-й тур Падерборн 070 : 0
30.10.2024 Кубок Германии 1/16 финала Падерборн 070 : 1
25.10.2024 Германия — Вторая Бундеслига 10-й тур 1 : 2Падерборн 07
19.10.2024 Германия — Вторая Бундеслига 9-й тур 3 : 0Падерборн 07
04.10.2024 Германия — Вторая Бундеслига 8-й тур Падерборн 073 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Ганновер-961122
2
Повышение
Падерборн 071120
3
Плей-офф за повышение
Фортуна1120
4 Гамбург1219
5 Карлсруэ1119
6 Нюрнберг1218
7 Магдебург1117
8 Кайзерслаутерн1217
9 Герта1117
10 Эльверсберг1116
11 Кёльн1115
12 Дармштадт 981113
13 Гройтер Фюрт1113
14 Айнтрахт Б1212
15 Пройссен Мюнстер1110
16
Стыковая зона
Ульм 1846119
17
Зона вылета
Шальке-04119
18
Зона вылета
Ян117

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