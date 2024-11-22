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Сочи - Уфа 22 Ноября прямая трансляция

Стадион: Фишт (Сочи, Россия), вместимость: 47659
22 Ноября 2024 года в 17:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 20-й тур
СочиУфа

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сочи - Уфа, которое состоится 22 Ноября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Фишт (Сочи, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сочи
Сочи
Уфа
Уфа
Главные тренеры
Испания Роберт Морено Гонсалес
Россия Евгений Валерьевич Харлачёв
История личных встреч
25.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 7-й тур Уфа3 : 4Сочи
10.04.2022 Россия - Премьер-Лига 24-й тур Уфа1 : 2Сочи
12.09.2021 Россия - Премьер-Лига 7-й тур Сочи3 : 1Уфа
25.04.2021 Россия - Премьер-Лига 27-й тур Уфа2 : 3Сочи
06.11.2020 Россия - Премьер-Лига 14-й тур Сочи1 : 1Уфа
24.11.2019 Россия - Премьер-Лига 17-й тур Уфа1 : 1Сочи
04.08.2019 Россия - Премьер-Лига 4-й тур Сочи0 : 0Уфа
23.03.2014 ФНЛ - Первый дивизион 28-й тур Уфа3 : 0Сочи
23.08.2013 ФНЛ - Первый дивизион 10-й тур Сочи2 : 0Уфа
01.04.2013 ФНЛ - Первый дивизион 26-й тур Уфа1 : 2Сочи
17.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 19-й тур 0 : 1Сочи
08.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 18-й тур 1 : 1Сочи
08.11.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов 1 : 1Сочи
03.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 17-й тур Сочи3 : 2
01.11.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов Сочи0 : 0
16.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 19-й тур Уфа2 : 0
10.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 18-й тур 1 : 0Уфа
02.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 17-й тур Уфа2 : 1
27.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 16-й тур Уфа2 : 0
20.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 15-й тур 1 : 0Уфа
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Балтика1939
2
Повышение
Торпедо М1937
3
Стыковая зона
Урал1933
4
Стыковая зона
Сочи1931
5 Арсенал Т1930
6 Черноморец1930
7 Чайка1926
8 Ротор1926
9 СКА-Хабаровск1925
10 Родина1924
11 Енисей1923
12 Нефтехимик1923
13 КАМАЗ1922
14 Уфа1920
15 Шинник1919
16
Зона вылета
Сокол1919
17
Зона вылета
Алания1918
18
Зона вылета
Тюмень199

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