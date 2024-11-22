Сочи - Уфа 22 Ноября прямая трансляция
Стадион: Фишт (Сочи, Россия), вместимость: 47659
22 Ноября 2024 года в 17:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 20-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сочи - Уфа, которое состоится 22 Ноября 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Фишт (Сочи, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сочи
Сочи
Уфа
Уфа
Главные тренеры
|Роберт Морено Гонсалес
|Евгений Валерьевич Харлачёв
История личных встреч
|25.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|7-й тур
|3 : 4
|10.04.2022
|Россия - Премьер-Лига
|24-й тур
|1 : 2
|12.09.2021
|Россия - Премьер-Лига
|7-й тур
|3 : 1
|25.04.2021
|Россия - Премьер-Лига
|27-й тур
|2 : 3
|06.11.2020
|Россия - Премьер-Лига
|14-й тур
|1 : 1
|24.11.2019
|Россия - Премьер-Лига
|17-й тур
|1 : 1
|04.08.2019
|Россия - Премьер-Лига
|4-й тур
|0 : 0
|23.03.2014
|ФНЛ - Первый дивизион
|28-й тур
|3 : 0
|23.08.2013
|ФНЛ - Первый дивизион
|10-й тур
|2 : 0
|01.04.2013
|ФНЛ - Первый дивизион
|26-й тур
|1 : 2
|17.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|19-й тур
|0 : 1
|08.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|18-й тур
|1 : 1
|08.11.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|1 : 1
|03.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|17-й тур
|3 : 2
|01.11.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|0 : 0
|16.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|19-й тур
|2 : 0
|10.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|18-й тур
|1 : 0
|02.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|17-й тур
|2 : 1
|27.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|16-й тур
|2 : 0
|20.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|15-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Балтика
|19
|39
| 2
Повышение
|Торпедо М
|19
|37
| 3
Стыковая зона
|Урал
|19
|33
| 4
Стыковая зона
|Сочи
|19
|31
|5
|Арсенал Т
|19
|30
|6
|Черноморец
|19
|30
|7
|Чайка
|19
|26
|8
|Ротор
|19
|26
|9
|СКА-Хабаровск
|19
|25
|10
|Родина
|19
|24
|11
|Енисей
|19
|23
|12
|Нефтехимик
|19
|23
|13
|КАМАЗ
|19
|22
|14
|Уфа
|19
|20
|15
|Шинник
|19
|19
| 16
Зона вылета
|Сокол
|19
|19
| 17
Зона вылета
|Алания
|19
|18
| 18
Зона вылета
|Тюмень
|19
|9