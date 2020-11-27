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Самтредиа - Дила 27 Ноября прямая трансляция

27 Ноября 2024 года в 13:00 (+03:00). Грузия — Высшая лига, 34-й тур
Самтредиа
Дила

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Самтредиа - Дила, которое состоится 27 Ноября 2024 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия — Высшая лига, 34-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Самтредиа
Самтредиа
Дила
Гори
История личных встреч
20.09.2024Грузия — Высшая лига25-й турДила3 : 2Самтредиа
23.05.2024Грузия — Высшая лига16-й турСамтредиа0 : 0Дила
07.04.2024Грузия — Высшая лига7-й турДила3 : 0Самтредиа
10.11.2023Грузия - Высшая лига33-й турСамтредиа1 : 2Дила
02.09.2023Грузия - Высшая лига24-й турДила1 : 3Самтредиа
20.05.2023Грузия - Высшая лига15-й турСамтредиа1 : 2Дила
01.04.2023Грузия - Высшая лига6-й турДила1 : 0Самтредиа
16.10.2021Грузия - Высшая лига29-й турДила3 : 1Самтредиа
27.06.2021Грузия - Высшая лига20-й турСамтредиа1 : 2Дила
28.04.2021Грузия - Высшая лига11-й турДила1 : 1Самтредиа
23.11.2024Грузия — Высшая лига33-й тур1 : 0Самтредиа
09.11.2024Грузия — Высшая лига32-й турСамтредиа1 : 1
01.11.2024Грузия — Высшая лига31-й тур2 : 1Самтредиа
27.10.2024Грузия — Высшая лига30-й турСамтредиа0 : 1
19.10.2024Грузия — Высшая лига29-й тур0 : 0Самтредиа
23.11.2024Грузия — Высшая лига33-й турДила1 : 0
08.11.2024Грузия — Высшая лига32-й тур3 : 2Дила
02.11.2024Грузия — Высшая лига31-й турДила1 : 1
28.10.2024Грузия — Высшая лига30-й тур1 : 0Дила
20.10.2024Грузия — Высшая лига29-й турДила2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Сабуртало3370
2
Квалификация Лиги конференций
Торпедо Кт3364
3
Квалификация Лиги конференций
Дила3362
4 Динамо Бт3349
5 Самгурали3339
6 Динамо Тб3339
7 Гагра3335
8
Стыковая зона
Колхети-19133334
9
Стыковая зона
Телави3330
10
Зона вылета
Самтредиа3327

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