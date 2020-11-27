Самтредиа - Дила 27 Ноября прямая трансляция
27 Ноября 2024 года в 13:00 (+03:00). Грузия — Высшая лига, 34-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Самтредиа - Дила, которое состоится 27 Ноября 2024 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия — Высшая лига, 34-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Самтредиа
Самтредиа
Дила
Гори
История личных встреч
|20.09.2024
|Грузия — Высшая лига
|25-й тур
|3 : 2
|23.05.2024
|Грузия — Высшая лига
|16-й тур
|0 : 0
|07.04.2024
|Грузия — Высшая лига
|7-й тур
|3 : 0
|10.11.2023
|Грузия - Высшая лига
|33-й тур
|1 : 2
|02.09.2023
|Грузия - Высшая лига
|24-й тур
|1 : 3
|20.05.2023
|Грузия - Высшая лига
|15-й тур
|1 : 2
|01.04.2023
|Грузия - Высшая лига
|6-й тур
|1 : 0
|16.10.2021
|Грузия - Высшая лига
|29-й тур
|3 : 1
|27.06.2021
|Грузия - Высшая лига
|20-й тур
|1 : 2
|28.04.2021
|Грузия - Высшая лига
|11-й тур
|1 : 1
|23.11.2024
|Грузия — Высшая лига
|33-й тур
|1 : 0
|09.11.2024
|Грузия — Высшая лига
|32-й тур
|1 : 1
|01.11.2024
|Грузия — Высшая лига
|31-й тур
|2 : 1
|27.10.2024
|Грузия — Высшая лига
|30-й тур
|0 : 1
|19.10.2024
|Грузия — Высшая лига
|29-й тур
|0 : 0
|23.11.2024
|Грузия — Высшая лига
|33-й тур
|1 : 0
|08.11.2024
|Грузия — Высшая лига
|32-й тур
|3 : 2
|02.11.2024
|Грузия — Высшая лига
|31-й тур
|1 : 1
|28.10.2024
|Грузия — Высшая лига
|30-й тур
|1 : 0
|20.10.2024
|Грузия — Высшая лига
|29-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Сабуртало
|33
|70
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Торпедо Кт
|33
|64
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Дила
|33
|62
|4
|Динамо Бт
|33
|49
|5
|Самгурали
|33
|39
|6
|Динамо Тб
|33
|39
|7
|Гагра
|33
|35
| 8
Стыковая зона
|Колхети-1913
|33
|34
| 9
Стыковая зона
|Телави
|33
|30
| 10
Зона вылета
|Самтредиа
|33
|27