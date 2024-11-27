Андерлехт - Порту 28 Ноября прямая трансляция
Стадион: Лотто Парк (Брюссель, Бельгия), вместимость: 28063
28 Ноября 2024 года в 20:45 (+03:00). Лига Европы, Общий этап. 5-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Андерлехт - Порту, которое состоится 28 Ноября 2024 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Общий этап. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Лотто Парк (Брюссель, Бельгия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Андерлехт
Брюссель, Бельгия
Порту
Порту, Португалия
Главные тренеры
|Брайан Ример
|Брайан Ример
|Витор Бруну
История личных встреч
|24.11.2024
|Бельгия — Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 15-й тур
|6 : 0
|10.11.2024
|Бельгия — Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 14-й тур
|0 : 5
|07.11.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 4-й тур
|1 : 1
|03.11.2024
|Бельгия — Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 13-й тур
|4 : 0
|31.10.2024
|Кубок Бельгии
|1/16 финала
|0 : 4
|24.11.2024
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|2 : 1
|10.11.2024
|Португалия — Примейра
|11-й тур
|4 : 1
|07.11.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 4-й тур
|2 : 1
|03.11.2024
|Португалия — Примейра
|10-й тур
|4 : 0
|28.10.2024
|Португалия — Примейра
|9-й тур
|0 : 5
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Лацио
|4
|12
| 2
1/8 финала
|Аякс
|4
|10
| 3
1/8 финала
|Галатасарай
|4
|10
| 4
1/8 финала
|Айнтрахт Ф
|4
|10
| 5
1/8 финала
|Андерлехт
|4
|10
| 6
1/8 финала
|Атлетик Б
|4
|10
| 7
1/8 финала
|Тоттенхэм Хотспур
|4
|9
| 8
1/8 финала
|Стяуа
|4
|9
| 9
Плей-офф
|Лион
|4
|7
| 10
Плей-офф
|Рейнджерс
|4
|7
| 11
Плей-офф
|Олимпиакос
|4
|7
| 12
Плей-офф
|Будё-Глимт
|4
|7
| 13
Плей-офф
|Мидтьюлланн
|4
|7
| 14
Плей-офф
|Ференцварош
|4
|6
| 15
Плей-офф
|Манчестер Юнайтед
|4
|6
| 16
Плей-офф
|Виктория Пльзень
|4
|6
| 17
Плей-офф
|АЗ Алкмар
|4
|6
| 18
Плей-офф
|Бешикташ
|4
|6
| 19
Плей-офф
|Хоффенхайм
|4
|5
| 20
Плей-офф
|Рома
|4
|5
| 21
Плей-офф
|Фенербахче
|4
|5
| 22
Плей-офф
|Порту
|4
|4
| 23
Плей-офф
|Славия П
|4
|4
| 24
Плей-офф
|Эльфсборг
|4
|4
|25
|Реал Сосьедад
|4
|4
|26
|Брага
|4
|4
|27
|Твенте
|4
|3
|28
|Мальмё
|4
|3
|29
|Карабах
|4
|3
|30
|Юнион
|4
|2
|31
|РФШ
|4
|2
|32
|Ницца
|4
|2
|33
|ПАОК
|4
|1
|34
|Лудогорец
|4
|1
|35
|Маккаби Т-А
|4
|0
|36
|Динамо К
|4
|0