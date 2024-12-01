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Самтредиа - Динамо Бт 08 Декабря прямая трансляция

08 Декабря 2024 года в 12:30 (+03:00). Грузия — Высшая лига, 36-й тур
Самтредиа
Динамо Бт

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Самтредиа - Динамо Бт, которое состоится 08 Декабря 2024 года в 12:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия — Высшая лига, 36-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Самтредиа
Самтредиа
Динамо Бт
Батуми
История личных встреч
01.10.2024 Грузия — Высшая лига 27-й тур Динамо Бт1 : 2Самтредиа
01.06.2024 Грузия — Высшая лига 18-й тур Самтредиа2 : 2Динамо Бт
16.04.2024 Грузия — Высшая лига 9-й тур Динамо Бт3 : 1Самтредиа
28.10.2023 Грузия - Высшая лига 31-й тур Самтредиа1 : 3Динамо Бт
19.08.2023 Грузия - Высшая лига 22-й тур Динамо Бт1 : 1Самтредиа
10.05.2023 Грузия - Высшая лига 13-й тур Самтредиа1 : 2Динамо Бт
12.03.2023 Грузия - Высшая лига 4-й тур Динамо Бт3 : 2Самтредиа
24.10.2021 Грузия - Высшая лига 31-й тур Самтредиа1 : 0Динамо Бт
08.08.2021 Грузия - Высшая лига 22-й тур Динамо Бт3 : 1Самтредиа
12.05.2021 Грузия - Высшая лига 13-й тур Самтредиа0 : 2Динамо Бт
02.12.2024 Грузия — Высшая лига 35-й тур 5 : 2Самтредиа
27.11.2024 Грузия — Высшая лига 34-й тур Самтредиа0 : 1
23.11.2024 Грузия — Высшая лига 33-й тур 1 : 0Самтредиа
09.11.2024 Грузия — Высшая лига 32-й тур Самтредиа1 : 1
01.11.2024 Грузия — Высшая лига 31-й тур 2 : 1Самтредиа
01.12.2024 Грузия — Высшая лига 35-й тур Динамо Бт0 : 2
27.11.2024 Грузия — Высшая лига 34-й тур 1 : 2Динамо Бт
23.11.2024 Грузия — Высшая лига 33-й тур Динамо Бт0 : 1
08.11.2024 Грузия — Высшая лига 32-й тур 1 : 0Динамо Бт
02.11.2024 Грузия — Высшая лига 31-й тур Динамо Бт1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Сабуртало3574
2
Квалификация Лиги конференций
Дила3568
3
Квалификация Лиги конференций
Торпедо Кт3567
4 Динамо Бт3552
5 Самгурали3543
6 Динамо Тб3539
7 Колхети-19133538
8
Стыковая зона
Гагра3535
9
Стыковая зона
Телави3534
10
Зона вылета
Самтредиа3527

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