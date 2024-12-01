Ливерпуль - Фулхэм 14 Декабря прямая трансляция
Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 61276
14 Декабря 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 16-й тур
Главный судья: Тони Харрингтон (Кливленд, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Фулхэм, которое состоится 14 Декабря 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Энфилд (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
Фулхэм
Лондон
|62
|вр
|Кивин Келлехер
|66
|зщ
|Трент Александер-Арнольд
|2
|зщ
|Джозеф Гомес
|4
|зщ
|Вирджил ван Дейк
|26
|зщ
|Эндрю Робертсон
|38
|пз
|Райан Гравенберх
|17
|пз
|Кёртис Джонс
|8
|пз
|Доминик Собослаи
|11
|нп
|Мохамед Салах
|18
|нп
|Коди Гакпо
|7
|нп
|Луис Диас
|1
|вр
|Бернд Лено
|2
|зщ
|Кенни Тете
|31
|зщ
|Исса Диоп
|15
|зщ
|Хорхе Куэнка
|33
|зщ
|Энтони Робинсон
|16
|пз
|Сандер Берге
|20
|пз
|Саша Лукич
|18
|пз
|Андреас Перейра
|11
|нп
|Адама Траоре
|17
|нп
|Алекс Айуоби
|7
|нп
|Рауль Хименес
Главные тренеры
|Арне Слот
|Марку Силва
История личных встреч
|21.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|1 : 3
|24.01.2024
|Англия - Кубок лиги
|1/2 финала. 2-й матч
|1 : 1
|10.01.2024
|Англия - Кубок лиги
|1/2 финала. 1-й матч
|2 : 1
|03.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|4 : 3
|03.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 0
|06.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 2
|07.03.2021
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 1
|13.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 1
|17.03.2019
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|1 : 2
|11.11.2018
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 0
|10.12.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|0 : 1
|04.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|3 : 3
|01.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 0
|27.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|2 : 0
|24.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 3
|08.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 1
|05.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|3 : 1
|01.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 1
|23.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 4
|09.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 16-го тура АПЛ: «Ливерпуль» — «Фулхэм». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|14
|35
| 2
Лига чемпионов
|Челси
|15
|31
| 3
Лига чемпионов
|Арсенал
|15
|29
| 4
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|15
|27
| 5
Лига Европы
|Ноттингем Форест
|15
|25
|6
|Астон Вилла
|15
|25
|7
|Брайтон энд Хоув Альбион
|15
|24
|8
|Борнмут
|15
|24
|9
|Брентфорд
|15
|23
|10
|Фулхэм
|15
|23
|11
|Тоттенхэм Хотспур
|15
|20
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|15
|20
|13
|Манчестер Юнайтед
|15
|19
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|15
|18
|15
|Эвертон
|14
|14
|16
|Лестер Сити
|15
|14
|17
|Кристал Пэлас
|15
|13
| 18
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|15
|9
| 19
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|15
|9
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|15
|5