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Ливерпуль - Фулхэм 14 Декабря прямая трансляция

Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 61276
14 Декабря 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 16-й тур
Главный судья: Тони Харрингтон (Кливленд, Англия);
Ливерпуль
Фулхэм

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Фулхэм, которое состоится 14 Декабря 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Энфилд (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
Фулхэм
Лондон
62ИрландияврКивин Келлехер
66АнглиязщТрент Александер-Арнольд
2АнглиязщДжозеф Гомес
4НидерландызщВирджил ван Дейк
26ШотландиязщЭндрю Робертсон
38НидерландыпзРайан Гравенберх
17АнглияпзКёртис Джонс
8ВенгрияпзДоминик Собослаи
11ЕгипетнпМохамед Салах
18НидерландынпКоди Гакпо
7КолумбиянпЛуис Диас
1ГерманияврБернд Лено
2НидерландызщКенни Тете
31ФранциязщИсса Диоп
15ИспаниязщХорхе Куэнка
33СШАзщЭнтони Робинсон
16НорвегияпзСандер Берге
20СербияпзСаша Лукич
18БразилияпзАндреас Перейра
11ИспаниянпАдама Траоре
17НигериянпАлекс Айуоби
7МексиканпРауль Хименес
Главные тренеры
НидерландыАрне Слот
ПортугалияМарку Силва
История личных встреч
21.04.2024Англия - Премьер-лига34-й турФулхэм1 : 3Ливерпуль
24.01.2024Англия - Кубок лиги1/2 финала. 2-й матчФулхэм1 : 1Ливерпуль
10.01.2024Англия - Кубок лиги1/2 финала. 1-й матчЛиверпуль2 : 1Фулхэм
03.12.2023Англия - Премьер-лига14-й турЛиверпуль4 : 3Фулхэм
03.05.2023Англия - Премьер-лига28-й турЛиверпуль1 : 0Фулхэм
06.08.2022Англия - Премьер-лига1-й турФулхэм2 : 2Ливерпуль
07.03.2021Англия - Премьер-лига27-й турЛиверпуль0 : 1Фулхэм
13.12.2020Англия - Премьер-лига12-й турФулхэм1 : 1Ливерпуль
17.03.2019Англия - Премьер-лига31-й турФулхэм1 : 2Ливерпуль
11.11.2018Англия - Премьер-лига12-й турЛиверпуль2 : 0Фулхэм
10.12.2024Лига чемпионовОбщий этап. 6-й тур0 : 1Ливерпуль
04.12.2024Англия — Премьер-лига14-й тур3 : 3Ливерпуль
01.12.2024Англия — Премьер-лига13-й турЛиверпуль2 : 0
27.11.2024Лига чемпионовОбщий этап. 5-й турЛиверпуль2 : 0
24.11.2024Англия — Премьер-лига12-й тур2 : 3Ливерпуль
08.12.2024Англия — Премьер-лига15-й турФулхэм1 : 1
05.12.2024Англия — Премьер-лига14-й турФулхэм3 : 1
01.12.2024Англия — Премьер-лига13-й тур1 : 1Фулхэм
23.11.2024Англия — Премьер-лига12-й турФулхэм1 : 4
09.11.2024Англия — Премьер-лига11-й тур0 : 2Фулхэм
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 16-го тура АПЛ: «Ливерпуль» — «Фулхэм». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль1435
2
Лига чемпионов
Челси1531
3
Лига чемпионов
Арсенал1529
4
Лига чемпионов
Манчестер Сити1527
5
Лига Европы
Ноттингем Форест1525
6 Астон Вилла1525
7 Брайтон энд Хоув Альбион1524
8 Борнмут1524
9 Брентфорд1523
10 Фулхэм1523
11 Тоттенхэм Хотспур1520
12 Ньюкасл Юнайтед1520
13 Манчестер Юнайтед1519
14 Вест Хэм Юнайтед1518
15 Эвертон1414
16 Лестер Сити1514
17 Кристал Пэлас1513
18
Зона вылета
Ипсвич Таун159
19
Зона вылета
Вулверхэмптон159
20
Зона вылета
Саутгемптон155

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