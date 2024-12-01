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МВВ Маастрихт - Фейеноорд 17 Декабря прямая трансляция

17 Декабря 2024 года в 23:00 (+03:00). Кубок Нидерландов, 1/16 финала
МВВ Маастрихт
Фейеноорд

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между МВВ Маастрихт - Фейеноорд, которое состоится 17 Декабря 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Нидерландов, 1/16 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
МВВ Маастрихт
Маастрихт
Фейеноорд
Роттердам
История личных встреч
30.10.2024 Кубок Нидерландов 1-й раунд МВВ Маастрихт2 : 1
02.11.2023 Кубок Нидерландов 1-й раунд 4 : 1МВВ Маастрихт
19.10.2022 Кубок Нидерландов 1-й раунд 5 : 1МВВ Маастрихт
14.12.2021 Кубок Нидерландов 2-й раунд 4 : 0
26.10.2021 Кубок Нидерландов 1-й раунд 0 : 3
14.12.2024 Нидерланды — Эредивизия 16-й тур Фейеноорд5 : 2
11.12.2024 Лига чемпионов Общий этап. 6-й тур Фейеноорд4 : 2
07.12.2024 Нидерланды — Эредивизия 15-й тур 2 : 3Фейеноорд
30.11.2024 Нидерланды — Эредивизия 14-й тур Фейеноорд1 : 1
26.11.2024 Лига чемпионов Общий этап. 5-й тур 3 : 3Фейеноорд
Турнирная таблица
1-й раунд
НЕК Неймеген
ПЕК Зволле
4 : 3 ДВ
Спарта Нейкерк
Капелле
5 : 1
Эйсселмервогелс
Херенвен
2 : 3
Колпинг Бойз
Гронинген
1 : 5
Рейнвогелс
Эйндховен
0 : 7
АДО Ден Хааг
Камбюр
1 : 4
Нордвейк
Дордрехт
2 : 1
Де Графсхап
Осс
4 : 1
Эксельсиор
ВВВ-Венло
2 : 1
Де Трефферс
Фортуна
1 : 4
Барендрехт
НАК Бреда
2 : 1
Валвейк
Витесс
3 : 1
МВВ Маастрихт
Ден Босх
2 : 1
Квик Бойс
Алмере Сити
3 : 0
Винтерсвейк
Хераклес
0 : 1
АФК
Блау Гел '38
3 : 1 ДВ
Рейнсбургсе Бойз
Рода
3 : 1
Генемёйден
Виллем II
2 : 3 ДВ
Эмдейк
Росмален
2 : 1
УСВ Херкулес
Спарта
1 : 6 ДВ
Спакенбург
Катвейк
2 : 4 ДВ
Телстар
Хелмонд Спорт
3 : 0
Конинклейке
Эммен
1 : 0
ДОВО
Волендам
1 : 5
Квик '20
АСВХ
0 : 2
Лиссе
Утрехт
1 : 2
1/16 финала
ПСВ Эйндховен
Конинклейке
17.12
Эйндховен
Эксельсиор
17.12
Валвейк
Камбюр
17.12
Квик Бойс
Фортуна
17.12
МВВ Маастрихт
Фейеноорд
17.12
Катвейк
Твенте
18.12
АФК
Утрехт
18.12
АСВХ
Херенвен
18.12
Спарта
Гоу Эхед Иглс
18.12
Хераклес
НЕК Неймеген
18.12
АЗ Алкмар
Гронинген
18.12
Нордвейк
Виллем II
19.12
Де Графсхап
Спарта Нейкерк
19.12
Эмдейк
Барендрехт
19.12
Рейнсбургсе Бойз
Волендам
19.12
Аякс
Телстар
19.12

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