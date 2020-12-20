Каза Пия - Арока 20 Декабря прямая трансляция
Стадион: Мунисипал-ди-Риу-Майор (Риу-Майор, Португалия), вместимость: 8500
20 Декабря 2024 года в 23:15 (+03:00). Португалия — Примейра, 15-й тур
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Стартовый состав
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Каза Пия - Арока, которое состоится 20 Декабря 2024 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Риу-Майор (Риу-Майор, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Каза Пия
Лиссабон
Арока
Арока
История личных встреч
|18.02.2024
|Португалия — Примейра
|22-й тур
|1 : 0
|17.09.2023
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|0 : 1
|25.02.2023
|Португалия - Примейра
|22-й тур
|2 : 0
|04.09.2022
|Португалия - Примейра
|5-й тур
|0 : 0
|09.05.2021
|Португалия - Сегунда
|32-й тур
|2 : 1
|10.01.2021
|Португалия - Сегунда
|15-й тур
|1 : 1
|15.12.2024
|Португалия — Примейра
|14-й тур
|0 : 2
|08.12.2024
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|1 : 1
|02.12.2024
|Португалия — Примейра
|12-й тур
|2 : 0
|23.11.2024
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|3 : 0
|09.11.2024
|Португалия — Примейра
|11-й тур
|1 : 1
|15.12.2024
|Португалия — Примейра
|14-й тур
|1 : 0
|09.12.2024
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|2 : 1
|01.12.2024
|Португалия — Примейра
|12-й тур
|0 : 2
|23.11.2024
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|1 : 2
|09.11.2024
|Португалия — Примейра
|11-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|14
|36
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|14
|35
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Порту
|14
|34
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Санта-Клара
|14
|27
|5
|Брага
|14
|25
|6
|Витория Гимарайнш
|14
|22
|7
|Морейренсе
|14
|20
|8
|Фамаликан
|14
|19
|9
|Каза Пия
|14
|17
|10
|Жил Висенте
|14
|16
|11
|Риу Аве
|14
|16
|12
|Эшторил
|14
|14
|13
|Эштрела
|14
|12
|14
|АВС
|14
|12
|15
|Насьонал
|14
|12
| 16
Стыковая зона
|Боавишта
|14
|11
| 17
Зона вылета
|Арока
|14
|11
| 18
Зона вылета
|Фаренсе
|14
|9