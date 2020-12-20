08:37 ()
Свернуть список

Каза Пия - Арока 20 Декабря прямая трансляция

Стадион: Мунисипал-ди-Риу-Майор (Риу-Майор, Португалия), вместимость: 8500
20 Декабря 2024 года в 23:15 (+03:00). Португалия — Примейра, 15-й тур
Каза Пия
Арока

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Каза Пия - Арока, которое состоится 20 Декабря 2024 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Риу-Майор (Риу-Майор, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Каза Пия
Лиссабон
Арока
Арока
История личных встреч
18.02.2024 Португалия — Примейра 22-й тур Каза Пия1 : 0Арока
17.09.2023 Португалия — Примейра 5-й тур Арока0 : 1Каза Пия
25.02.2023 Португалия - Примейра 22-й тур Арока2 : 0Каза Пия
04.09.2022 Португалия - Примейра 5-й тур Каза Пия0 : 0Арока
09.05.2021 Португалия - Сегунда 32-й тур Арока2 : 1Каза Пия
10.01.2021 Португалия - Сегунда 15-й тур Каза Пия1 : 1Арока
15.12.2024 Португалия — Примейра 14-й тур 0 : 2Каза Пия
08.12.2024 Португалия — Примейра 13-й тур Каза Пия1 : 1
02.12.2024 Португалия — Примейра 12-й тур 2 : 0Каза Пия
23.11.2024 Кубок Португалии 1/16 финала Каза Пия3 : 0
09.11.2024 Португалия — Примейра 11-й тур Каза Пия1 : 1
15.12.2024 Португалия — Примейра 14-й тур Арока1 : 0
09.12.2024 Португалия — Примейра 13-й тур 2 : 1Арока
01.12.2024 Португалия — Примейра 12-й тур Арока0 : 2
23.11.2024 Кубок Португалии 1/16 финала Арока1 : 2
09.11.2024 Португалия — Примейра 11-й тур 0 : 0Арока
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг1436
2
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика1435
3
Квалификация Лиги Европы
Порту1434
4
Квалификация Лиги конференций
Санта-Клара1427
5 Брага1425
6 Витория Гимарайнш1422
7 Морейренсе1420
8 Фамаликан1419
9 Каза Пия1417
10 Жил Висенте1416
11 Риу Аве1416
12 Эшторил1414
13 Эштрела1412
14 АВС1412
15 Насьонал1412
16
Стыковая зона
Боавишта1411
17
Зона вылета
Арока1411
18
Зона вылета
Фаренсе149

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close